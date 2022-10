V najbolje oblikovanih dnevnih sobah je ta kos pohištva stalnica

Ko gre za opremljanje novega doma ali prenovo starega, je pogosto naša prva misel, kakšno pohištvo za dnevno sobo izbrati, da v njej ustvarimo sproščeno vzdušje, prežeto s toplino in občutkom dobrodošlice. Ob tem se je treba zavedati, da je ravno dnevna soba eden najbolj vsestranskih prostorov vsakega doma, kjer se odvija vse od praznovanj, filmskih maratonov, umirjenih trenutkov ob čaju in dobri knjigi do popoldanskega počitka. Ker prevzema toliko vlog, je včasih pravi izziv urediti domačo dnevno sobo.

Klubske mizice so tako kot kavč, omare in regali sestavni del naših dnevnih sob, kabinetov in drugih večnamenskih prostorov.

Za nekatere je dnevna soba prostor, rezerviran predvsem za zabavo gostov, za druge je to zelo ležeren prostor, kjer preživljamo skupne trenutke z najbližjimi. Vsekakor je to kraj, ki nam omogoča sprostitev po delovnem dnevu ali nam krajša deževne konce tedna, ko uživamo ob gledanju najljubše serije ali branju.

Saj veste, kako praktično je, ko lahko ob druženju s prijatelji prigrizke postavite v osrednji del prostora ali pa ob poležavanju na kavču skodelico čaja preprosto odložite poleg sebe.

Na kavo s prijatelji v domačo dnevno sobo

Glavni element dnevne sobe je zagotovo prostorna sedežna garnitura, brez nje ni dnevne sobe. Drug pomemben kos pohištva pa je klubska miza, ki je eden najnujnejših elementov vsakega doma. Je dekorativna in funkcionalna hkrati. Te pomožne mizice pomagajo združiti celotno dnevno sobo in ji dodajo piko na i.

Za bolj sproščeno druženje pogosto uporabljamo domače dnevne sobe tudi za kavo s prijatelji. A to lahko storimo le, če dnevno sobo krasi klubska miza, kamor bomo lahko odložili pijačo. Klubske mize tako omogočajo, da svojo dnevno sobo spremenimo v prostor za uživanje v dobrem klepetu ob topli pijači s prijatelji. Navsezadnje, kam bi brez klubske mizice postavili svoje najljubše revije, daljinski upravljalnik in telefon?

Pester nabor raznovrstnih klubskih miz za vsak okus in žep Ker v dnevni sobi preživite največ časa in v njej počnete različne stvari, je dobro, da kosovno pohištvo, ki ga imate v njej, dopolnite s kakovostno in funkcionalno mizo za dnevno sobo. Klubske mize v Lesninini ponudbi so iz različnih materialov, dizajnov ter so na voljo v več oblikah in barvah. Njihova široka ponudba vam omogoča, da poiščete takšno, ki se bo ujemala z vašo opremo, ki bo ustrezala vašim potrebam ali pa prostoru dodala nov pridih. Ne glede na to, ali ste svoj prostor opremili minimalistično, bolj bogato ali moderno, vam v Lesnini ponujamo pester nabor raznovrstnih klubskih mizic. Preverite mizice za dnevno sobo!

Uporabnost klubskih mizic se največkrat pokaže prav v tistih trenutkih, ko imamo radi stvari na dosegu roke.

Kako izbrati pravo klubsko mizico?

Klubske mize so torej nepogrešljive v dnevnih sobah. So tisti kos pohištva, ki je pogosto v središču in služi zelo praktičnemu namenu. Zato naj bo izbira ustrezne klubske mize za vaš dom premišljena. Pred nakupom izmerimo sedežno garnituro in njej prilagodimo izbiro klubske mizice. Ta naj bo sorazmerna s kavčem in v isti višini, kot je sedež kavča.

Izbirali boste lahko med različnimi oblikami in stili klubskih mizic. Na splošno velja, da se k vodoravnemu kavču lepše poda mizica ovalne ali pravokotne oblike, takšnemu v obliki črke U pa se lepo prilega klubska mizica okrogle ali kvadratne oblike. Pri slogu upoštevajte druge kose pohištva, da bo mizica le še pika na i celotni podobi dnevne sobe.