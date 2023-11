Danes ljudje od svojih domov pričakujemo bistveno več kot nekoč. Le streha nad glavo že dolgo ni dovolj. Od naših domov si želimo, da odražajo naš življenjski slog, naše vrednote. V domu se želimo počutiti varno in udobno, hkrati pa od prostorov pričakujemo, da so kar najbolj funkcionalni glede na naše specifične potrebe. Velik poudarek je na trajnosti in energetski učinkovitosti, obenem pa je še vedno izjemnega pomena izgled, ki mora odražati našo osebnost in estetske preference, ki nas napolnjujejo s pozitivno energijo. V podjetju Dulux so tako poiskali barve leta 2024 , ki najbolje odgovarjajo na želje današnjih potrošnikov.

Barva Sweet Embrace Foto: AkzoNobel

Ker se vse stvari v življenju odvijajo veliko hitreje, kot so se še pred nekaj leti, se zdi, da čas teče hitreje. Čeprav je hiter tempo življenja v marsikateri situaciji dobrodošel, pa v svojih domovih potrebujemo umirjeno, varno in sproščeno vzdušje. Do tega vam lahko pomagajo tudi Dulux barve leta 2024.

Da bi odkrili barvno paleto, ki bo navdušila potrošnike v prihajajočem letu, so v podjetju Dulux za mnenje povprašali mednarodne strokovnjake. Skupaj z vrhunskimi strokovnjaki za oblikovanje in barve so izvedli obsežne raziskave, ki so pokazale, da si ljudje želijo iz svojega doma ustvariti "poseben prostor". Želijo si prijetnega, pomirjujočega okolja, kjer se počutijo vključene in pripadajoče.

Razprave so pripeljale do teme barve leta 2024 podjetja Dulux: Prostor, kamor spadate. Ta pa je raziskovalce vodila do samega odtenka stenske barve leta 2024: Sweet Embrace™.

Barvni odtenek, ki prinaša povezanost

Sweet Embrace™ je nežna in optimistična barva, navdihnjena z mehkobo perja in večernih oblakov. Poleg tega da je topla in praktična samostojna barva, je tudi odlična osnovna barva, primerna za kombiniranje z mnogimi drugimi odtenki za edinstveno kombinacijo barv na stenah. Nežna in prefinjena spreminja odtenke v različnih lučeh, prinaša toplino v prostore, obrnjene proti severu, in mehkobo v sončnih sobah.

Okoli tega nežnega in pozitivnega tona so v podjetju Dulux ustvarili še tri enostavne barvne palete: toplo barvno zgodbo, umirjeno barvno zgodbo in poživljajočo barvno zgodbo. Vsaka od njih ponuja drugačen način ustvarjanja prostora, kjer se počutite popolnoma domače, vse pa združuje ista osnovna, pozitivna Dulux barva leta 2024 Sweet Embrace™.

Vse tri dopolnilne palete prinašajo občutek stalnosti, miru in prijaznosti v naše bivalne in delovne prostore. Osnovna barva je subtilna, prefinjena in samostojna barva, ki drugim odtenkom dodaja živost in osebnost.

Stres pustite pred vrati vašega doma Da vzpostavite notranji mir in harmonijo v vašem domu, se morate naučiti, kako se osvoboditi od stresa ter predvsem kako službene skrbi in težave pustiti pred zaprtimi vrati vašega doma. Prvi korak je, da prepoznate stresne vzorce in negativne misli, ki vas obremenjujejo. Ne zanemarite moči pogovora z bližnjimi, deljenje izkušenj in čustev lahko pomaga zmanjšati breme stresa. Vzpostavite si podporno okolje in socialno mrežo, ki vas ne bo bremenila, pač pa vas polnila z notranjo močjo. Postavite meje in se naučite reči "ne" stvarem, ki vam povzročajo nepotreben stres. Tako se boste lažje osredotočili na tisto, kar vam pomeni največ. Pomembno je tudi, da si vzamete čas zase in izvajate tehnike sproščanja, kot so meditacija, dihalne vaje ali joga. Te metode vam bodo pomagale umiriti um, zmanjšati napetost in se osredotočiti na dan trenutek. K življenjskim izzivom pristopite pozitivno. Težave so in vedno bodo, pomembno pa je imeti v mislih, da je v vas moč, da se nanje odzovete na pozitiven način, ki v vas ne bo vzbudil negativnih občutkov.

Barvne palete, ki v dom prinašajo mir

Če tudi vi obožujete barve in si želite v vaš dom vnesti več odtenkov, pa niste prepričani, kako bi se skupaj obnesle posamezne barve ter predvsem katere barve uporabiti za posamezne prostore, so v podjetju Dulux za leto 2024 pripravili tri barvne palete, ki izhajajo iz osnovne barve leta 2024 Sweet Embrace™. Preverite, kje menijo, da se ti toni odlično obnesejo.

Za udoben delovni prostor izberite tople zemeljske tone

Če si v vašem domu želite občutka varnosti, udobja in domačnosti, potem bo za vas barvna paleta, ki kombinira odtenke kamna, zemlje in gline. Z mehko barvo Sweet Embrace™ se v tej paleti prepletata še bakreno sijajna barva in barva zimske buče.

Ta barvna kombinacija je kot nalašč za delovni prostor. Z njo boste izničili stres, pritisk in druge negativne občutke, ki jih lahko vzbudijo zahtevnejši projekti. Globalni zemeljski toni v topli barvni zgodbi ustvarjajo popolno ozadje za produktivno in zdravo delovno okolje.

Umirjeni odtenki – naravni toni Foto: AkzoNobel

Naravni toni za umirjeno kuhinjo

Barvna paleta, ki združuje nežne zelene in modre odtenke gozdov in morja, prebuja misli na naravo in odkriva bistvo življenja, ki je daleč od neprestanega hitenja. Ti toni pomagajo razjasniti misli, prinašajo mir in zavedanje o pomembnosti preprostih stvari.

Tudi sicer redno zasedena kuhinja, v kateri se neprestano nekaj dogaja, bo s pravimi barvami delovala umirjeno, s tonom Sweet Embrace™ pa tudi toplo.

Sodobni toni za optimistično spalnico

Občutek pozitivnosti spodbuja kombinacija sanjskih lila odtenkov s sodobnimi rumenimi toni. Ti spodbujajo veselje, nakazujejo na nove možnosti in ustvarjajo trenutke brezskrbne radosti.

Poživljajoči odtenki v sodobnih pastelnih tonih so kot nalašč za spalnične prostore. Mešanje veselih barvnih odtenkov, kot sta lila in rumena, v prostor vnaša barvno zgodbo, ki ustvarja zabavno in prijazno ozadje, hkrati pa s svojim vplivom ne preplavi prostora. Mehka oker barva, postavljena ob Dulux barvo leta 2024 Sweet Embrace™, bo v vašo spalnico vnesla dodaten val toplote.

Poživljajoči odtenki – sodobni pastelni toni Foto: AkzoNobel