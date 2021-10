Robotski sesalniki: Ali so res vredni nakupa?

Brez dvoma je sesanje tisto gospodinjsko opravilo, pri katerem se zdi, da mu kar ni konca. Prah in drobtinice se na tleh pojavijo kmalu po tem, ko je stanovanje posesano. Sesanje stanovanja običajno vzame veliko časa in energije, sploh, če smo pri tem temeljiti. Zato je naložba v robotski sesalnik vredna razmisleka. Pa je vredna nakupa? Oglejmo si nekaj prednosti, ki jih lahko pričakujete od njegove uporabe.

Roboti, ki zmanjšajo količino vsakodnevnega čiščenja

Robotski sesalniki so v zadnjih letih dobili svoj dom v mnogih gospodinjstvih, in enostavno je tudi razumeti, zakaj. S svojo preprosto uporabo in praktičnim prostoročnim delovanjem uporabniki odkrivajo številne prednosti nakupa tovrstnega sesalnika. Bistvo robotskega sesalnika je, da vse delo opravijo namesto nas.

Premikajo se po hiši in za seboj čistijo nered. To uporabnikom prihrani ogromno časa in energije, ne da bi za to morali žrtvovati čisto stanovanje. Ne glede na to, ali ste ves dan v službi, imate majhnega otroka, hišnega ljubljenčka ali pa preprosto sovražite sesanje, je robotski sesalnik najbližje profesionalnemu čistilcu.

Strokovna rešitev za čiščenje, ki prinaša vrhunske rezultate in sodobno priročnost Rowenta X-PLORER Serie 95 združuje tehnološko napreden dizajn in izredno učinkovito čiščenje. Robotski sesalnik, ki doseže vsa mesta, je opremljen z najnaprednejšo tehnologijo za čiščenje 4-v-1: dve stranski krtači za kote in težko dostopna mesta, tri osrednje krtače za vse površine in potrebe čiščenja, izjemno močan motor BLDC za zanesljivo globinsko sesanje do 12 tisoč Pa in sistem Smart Aqua Force za mokro čiščenje. Genialna tehnologija za zaznavanje površin brez vaše pomoči samodejno prilagodi moč sesanja za optimalno učinkovitost na tepihih in preprogah. Za intenzivno čiščenje določenega območja aktivirajte način drgnjenja in opazujte robota, kako se pomika naprej in nazaj, dokler umazanije ne odstrani. Določite prepovedana območja, aktivirajte pametno točkovno čiščenje, upravljajte čiščenje po sobah, shranite do štiri stalne zemljevide in še veliko več z nastavitvami, prilagojenimi vašim potrebam. Izjemna zbirka dodelanih funkcij − vključno s posebnimi dodatki za lastnike hišnih ljubljenčkov, bolj tiho čiščenje in še veliko več − združena v enem paketu za globinsko čiščenje za brezkompromisno kakovost ter brezhibno čist dom dan za dnem.

Čiščenje brez vašega posredovanja

Za nekatere je sesanje fizično izčrpavajoča dejavnost. Odločitev za robotski sesalnik, ki vam ga ni treba premikati ali prenašati iz sobe v sobo, je zato odlična izbira. Robotski sesalnik je izredno preprost za uporabo. Ko ga programirate za čiščenja prostora in nastavite začetni čas čiščenja, bo vse delo opravil sam. Vnaprej nastavite ponavljajoče se čiščenje tal vsak dan ob istem času in nikoli več vam ne bo treba razmišljati o sesanju.

Zagotovo ne želite, da delo ostane nedokončano. S sesalnikom Rowenta X-PLORER Serie 95 ste lahko brez skrbi, saj mu dolgotrajna baterija omogoča, da z enim polnjenjem počisti 220 m2. Po opravljenem čiščenju se sesalnik samodejno vrne na polnilno postajo, da se pred novim čiščenjem napolni.

Robotski sesalnik poleg sesanja omogoča tudi mokro čiščenje, odstranjuje pa tudi najmanjše delce in odtise na površini. Tla bodo vedno čista, svetla in sijoča.

Danes je udobje sinonim za "dostopno prek pametnega telefona"

Dodatna prednost je upravljanje na daljavo, saj je robotski sesalnik mogoče upravljanje prek svojega pametnega telefona. Kjerkoli in kadarkoli nadzorujte in spremljajte svojega robota, povezanega brezžično. Ustvarite urnike čiščenja, prejemajte vsa obvestila s podatki, povezanimi z dejavnostmi in vzdrževanjem svojega robota.

Navigacijski sistem za varno gibanje po hiši

Ena glavnih prednosti robotskega sesalnika je vsekakor njegova avtonomija, ki mu omogoča, da očisti vaš dom, ne da bi ga ročno upravljali. To doseže navigacijski sistem za prosto gibanje po hiši, ki vključuje ovire, na katere bi lahko naleteli, če bi čistili ročno. Redko se zgodi, da je soba povsem prazna ali da so tla popolnoma ravna, zato je bistvenega pomena, da robot zazna te "ovire". Robot po zemljevidih ​​krmari po vsaki sobi in določi najučinkovitejšo pot čiščenja. Integrirana tehnologija in navigacijski senzorji mu preprečujejo, da bi padel z robov, denimo s stopnic.

Če imate na primer otroke, ki se med delovanjem sesalnika igrajo v drugi sobi, lahko v funkciji programiranja nastavite navidezne stene in preprečite, da bi robot šel skozi vrata. Podobno, če imate doma hišne ljubljenčke, omejite obseg čiščenja, da jih ne bo prestrašil.

Zdravo okolje doma

Čeprav so vsi roboti opremljeni z neko obliko filtra za lovljenje prahu, umazanije in drugih delcev, niso vsi ustvarjeni enako. Nekateri filtri so posebej zasnovani za izboljšanje kakovosti zraka in so na primer koristni za ljudi z alergijami ali domove s hišnimi ljubljenčki. Robotski sesalnik Rowenta X-PLORER Serie 95 je na voljo v različici "Brez alergij" vsem, ki ste zelo občutljivi na prah. Izredno zmogljiv filter lahko zadrži do 99,9 odstotka prašnih delcev in alergenov. Odstrani mikrodelce in alergene ter ustvari bolj zdravo okolje.

Majhen, kompakten, tih in enostaven za shranjevanje

V primerjavi s klasičnimi sesalniki zavzame robotski sesalnik izredno malo prostora za shranjevanje. Kompaktna oblika omogoča priročno pospravljanje sesalnika, tudi v primeru, ko vam primanjkuje prostora, zlahka ga shranite v skoraj vsakem prostoru − v omari, pod posteljo ali povsod, kjer imate prostor.

Oblika in višina mu omogoča enostavno in temeljito čiščenje tudi pod pohištvom. Doseže pa tudi območja, ki jih običajni sesalnik ne morejo. Pozabite torej na umikanje pohištva ali sklanjanje na kolena, ko z ročnim sesalnikom želite doseči težje dostopna mesta.

Če imate doma dojenčka ali ste lastnik hišnega ljubljenčka, se dobro zavedate, da hrupni sesalniki prinašajo dodaten stres v njihovo življenje. Zlahka jih je namreč mogoče prestrašiti z glasnimi zvoki. Z robotskim sesalnikom Rowenta X-PLORER Serie 95 boste lahko popolnoma brez skrbi, saj je tišji od človeškega govora. V vsakem trenutku dneva bo torej lahko pospravil nečistoče s tal, celo takrat, ko boste v istem prostoru počivali.

Je torej robotski sesalnik vreden nakupa?

Odgovor je jasen: DA. Z nakupom si boste naredili medvedjo uslugo. Robotski sesalnik bo opravil več nalog. Ne bo le počistil, spomnil se bo tudi postavitve vašega prostora, očistil madeže s tal, našel pot do polnilne postaje. S sposobnostjo zaznavanja različnih površin bo samodejno prilagodil moč sesanja za optimalno očiščen vsak centimeter tal. S pomočjo robotskega sesalnika imate lahko čistejši dom, ne da bi se zraven preznojili. Skorajda boste pozabili, da ga imate.

Življenje v 21. stoletju je postalo vse bolj zapleteno. Dejansko je večopravilnost postala najpomembnejša in del sodobnega bivanja. Ena najbolj zaželenih prednosti robotskih sesalnikov je ta, da vam ni treba biti prisoten, ko sesalnik deluje. Preprosto ga vklopite, preden zapustite hišo in sesalnik bo opravil vse delo, medtem ko ste zdoma. Tako lahko čas, ki ga ne porabite za ročno sesanje, izkoristite za delo, sprostitev, igranje z otroki ali počnete, kar vam srce poželi. Pregovor, da je čas denar, zagotovo velja tudi za ta izdelek.

