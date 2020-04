Posteljnina naj se v času virusov pravilno menja

Oglasno sporočilo

V povprečju preživimo osem ur v postelji! Nič čudnega, da je spanje tako pomembno za naše zdravje in dobro počutje. Prespimo namreč kar tretjino svojega življenja, zato nikar ne varčujte pri nakupu vzglavnika, vzmetnice in posteljnine. Le ta naj bo kakovostna, udobna, mehka in koži prijetna!

Točno takšno posteljnino si lahko izberete na https://minu.si/collections/posteljnina. Na kaj pa morate biti pozorni pri izbiri in kako pravilno vzdrževati higieno, da bo še dolgo služila svojemu namenu, vam zaupamo v nadaljevanju.

Kako pogosto se posteljnina menja in pere?

Priporočljivo je tedensko menjavanje in pranje prevleke za odejo, vzglavnika ter rjuhe. V enem tednu se na tkaninah nabere veliko snovi. Ko se posteljnina redno menja, lahko vzdržujemo ustrezno higieno in se pri tem izognemo neposrednemu stiku z glivicami, bakterijami, cvetnim prahom, pršicami, starim znojem in telesnimi izločki.

Se sploh zavedate, da čiste in sveže oprane prevleke za posteljo in rjuhe zmanjšujejo možnost nastanka različnih stanj, kot so ekcemi in kontaktni dermatitisi? Prav tako izboljšujejo simptome pri ljudeh z različnimi alergijami in pri ljudeh z astmo. Pogostejše pranje in menjavanje setov za posteljo pa je potrebno še posebej v primerih, če večkrat jemo v postelji, se prekomerno znojimo, si delimo posteljo s hišnim ljubljenčkom, ali pa prebolevamo določeno virusno obolenje.

Še posebej v času virusov namenite posebno pozornost pranju posteljnine

Mikrobi in virusi preživijo od nekaj ur do nekaj dni na različnih površinah, vključno z oblačili ter posteljnimi prevlekami in rjuhami. Prakticiranje dobre higiene in ustrezno čiščenje kompletov za posteljo je ključnega pomena za zaustavitev prenosa okužbe iz tkanin na človeka.

V primerjavi s trdimi površinami se mikrobi na tkaninah ne zadržujejo na površju, temveč prodrejo v notranje plasti vlaken. Zato ni dovolj, da prevleke za odejo in vzglavnik le prezračimo. Treba jih je oprati v stroju s pralnim praškom oziroma detergentom.

Na kaj moramo biti pri pranju pozorni, da zmanjšamo možnosti prenosa okužbe?

Pri rokovanju z umazanim posteljnim perilom si nadenemo rokavice iz lateksa.

Posteljnina naj se ob menjavi takoj opere , zato da se virus ne bi širil v košu za perilo.

Pri uporabi dezinfekcijskega belila je treba preveriti, ali obstaja nevarnost, da bo sredstvo poškodovalo tkanine.

Mikrobi se uničijo le pri visokih pralnih temperaturah

Posteljnina se običajno pere na temperaturah od 30 do 60 stopinj Celzija. Če pa bi želeli posteljno perilo dezinficirati v času virusov, pa ga moramo skupaj z detergentom oprati pri višjih pralnih temperaturah od 60 C do 95 stopinj Celzija. Večina virusov namreč ne preživi pri temperaturah nad 60 stopinj Celzija. Višje, kot so pralne temperature, večja je možnost uničenja mikrobov v tkaninah. A problem pri skoraj vseh posteljninah je v tem, da so pralne na največ 60 stopinj Celzija, kar pomeni, da imamo zelo malo možnosti, da bomo viruse ustrezno odstranili.

Za dodatno sterilizacijo tkanin na prevlekah za odeje in vzglavnike sicer lahko poskrbimo s sušenjem v sušilnem stroju ter z likanjem pri višjih temperaturah. Pri tem pa se je treba pozanimati, ali proizvajalec izdelka dovoljuje pranje, sušenje in likanje pri višjih temperaturah.

Minu s ponudbo izdelkov za prijetno spanje in razvajanje v udobju doma kot edini ponudnik v Sloveniji v kolekciji Éden Premium nudi 5-zvezdnično hotelsko kakovost prevlek za odejo in vzglavnik, ki so pralne na višjih temperaturah pri 95 stopinj Celzija.

Certificirano posteljno perilo, ki je v celoti izdelano v Evropi in na katerega prisega tudi prestižna hotelska veriga Ritz-Carlton, je izdelano iz posebno tkanega bombaža damast žakard. Zaradi kakovosti ostane tkana struktura Premium prevlek za vzglavnik in odejo nespremenjena, tudi po 300 ciklih pranj na višjih temperaturah.

Kolekcije posteljnih kompletov v različnih stilih pri Minu

V slovenski spletni trgovini Minu je na voljo široka ponudba kakovostnih posteljnih setov, ki se med seboj razlikujejo po uporabljenih materialih, vzorcih in dizajnu. Prav tako so na voljo kompleti za postelje v različnih cenovnih razredih, od tistih najnižjih cen, pa do premium razreda.

V spletni trgovini Minu.si imajo trenutno znižanje cen številnih posteljnih setov in dodatne ugodnosti pri nakupu dveh artiklov, tako da postane tudi Eden posteljnina dostopnejša, prav tako pa tudi ostale linije izdelkov. Minu prav tako nudi več fleksibilnosti pri nakupovanju z možnostjo plačila na 24 mesecev na obroke, brez dokumentacije in skritih stroškov.

Ob naročilu posteljnine prejmete GRATIS še kakovostno PRALNO MASKO, ki ni izdelana iz navadnega blaga, temveč iz enakega materiala kot profesionalne zdravniške maske, ki nudijo optimalno zaščito pred okužbami.

Posteljnina 200 x 200 in v drugih velikostih nudi izbor med različnimi stili:

Moderne posteljne prevleke : ugodni posteljni seti iz bombaža ter kombinacije bombaža in satena v živahnih barvah in grafiki s cvetličnimi vzorci in motivi iz sveta živali in narave

: ugodni posteljni seti iz bombaža ter kombinacije bombaža in satena v živahnih barvah in grafiki s cvetličnimi vzorci in motivi iz sveta živali in narave Elegantna posteljnina 200 x 200: posteljni seti iz mešanice bombaža in umetnih materialov v barvah, ki dopolnjujejo stilsko dovršenost in eleganco spalnice. Na voljo tudi Brussel Premium kolekcija iz čistega bombaža in v barvah, kot je bela, krem, svetlo rožnata, črna ter razkošna siva.

Ekskluzivna ponudba iz 100 % organskega bombaža

Posteljnina 200 x 200 iz premium linije Scent of nature je izdelana iz 100 % organskega bombaža, proizvedenega izključno v Evropski uniji. Udoben in prijeten naravni material omogoča cirkulacijo zraka, skupaj s priloženimi dišavami za aromaterapijo v razgradljivi embalaži in edinstvenimi motivi pa komplet za posteljo pričara lepoto narave.

Otroška posteljnina s Special Edition ponudbo

V podjetju Minu so poskrbeli tudi za zelo pestro in široko ponudbo udobne, zračne in mehke otroška posteljnina iz 100 % bombaža. Na voljo je v živahnih barvah in edinstvenih potiskih z vzorci tako za deklice kot dečke. Izbira motivov se razprostira od prikupnih živali, letal in vesolja do priljubljenih risanih junakov, kot so Batman, Pujsa Pepa, Miki Miška in junaki iz Ledenega kraljestva.

Posebej zanimive zgodbe pa pripoveduje otroška posteljnina iz Special Edition kolekcije, izdelane iz 100 % organskega bombaža z EU certifikatom, ki zagotavlja varnost. Vsak motiv ima svojo zgodbo in z realističnimi elementi v skorajda naravni velikosti prebuja igrivo otroško domišljijo. Ko se otrok pokrije z odejo, se prelevi v pogumnega gasilca, očarljivo princesko, radovednega astronavta, magičnega samoroga ali pa v pravljično dobro vilo, ki izpolni vse želje v mističnem gozdu, polnem cvetja.

Takšna otroška posteljnina se v marsikateri otroški sobi čez dan prelevi v igralno podlogo, ki vašemu malčku zagotavlja svet, poln domišljije zaradi tega edinstvenega potiska.

