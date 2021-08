Opremljanje majhne otroške oziroma mladinske sobe

Oglasno sporočilo

Otroška soba je za otroka najpomembnejši prostor v njegovem domu, zato je pomembno, da mu ponudimo funkcionalno pohištvo in dovolj prostora. Ker otroci odraščajo, potrebujejo prijeten in prostoren prostor za igranje, učenje in zasebnost.

V tokratnem prispevku smo se pogovarjali s Tilnom, očetom dveh otrok, lastnikom spletne trgovine Opremisidom in šole bloganja Pasivno. Zaupal nam je, kaj je njemu pomembno, ko opremlja majhen prostor, in kaj svetuje strankam.

Kako urediti majhno otroško sobo oziroma mladinsko sobo?

Majhni prostori in veliki kosi pohištva so danes, na žalost, kar velika težava. S pomočjo inovativnih proizvajalcev, naših ustvarjalnih misli in kančka iznajdljivosti takšne težave rešimo in podobo vaše mladinske sobe spremenimo v prostor veselja, neutesnjenosti in lepih trenutkov.

Na katere stvari smo pozorni?

Preden se poglobimo v opremljanje otroške sobe in samo pohištvo, bom naštel, na kaj pazim, ko prejmem skico prostora.

1. Naravna svetloba

Naravna svetloba je izredno pomembna za otrokovo učenje in razpoloženje. Lokacija pisalne mize naj bo pod oknom ali ob oknu, kjer svetloba zadostno osvetli samo površino mize. Okna ne zakrivamo ali prekrivamo s pohištvom.

2. Izberemo svetlejše odtenke barv

Vsekakor imajo tudi barve v prostoru svojo vlogo. To pomeni, da lahko s pravilno izbiro barv sten in tudi pohištva prostor optično povečate. Po drugi strani lahko z izbiro napačne barve prostor naredite vizualno manjši in utesnjen.

Ena izmed barv, ki prostor poveča, je modra, a le v svetlejših odtenkih. Modro barvo lahko brez zadržkov kombinirate z odtenki bele, zelene, rumene, oranžne ali katerekoli pastelne barve. Izogibajte pa se predvsem črne, rjave ter večjih količin rdeče in sive barve.

Več o tem v našem članku: Psihologija barv.

3. Postavitev pohištva

Postavitev pohištva pri majhni otroški sobi je prav tako pomembna. Svetujem, da večje in globlje stvari, kot so pogradi oziroma otroške postelje, postavite bližje vhodnim vratom, tiste plitkejše, na primer pisalne mize, pa bližje oknu.

Na ta način boste prostor vizualno odprli in vaš otrok se bo v njem počutil odlično, čeprav je po kvadraturi majhen.

Katero pohištvo izbrati, ko opremljamo majhno otroško sobo?

Pri opremljanju majhne otroške sobe je še posebej pomembno, kako izbiramo pohištvo. To mora biti predvsem funkcionalno in dobro izkoriščeno.

1. Če imate zelo ozek prostor, razmislite o omarni postelji

Omarne postelje lahko v zelo ozkem prostoru naredijo ogromno, saj zaprte otroku ponujajo več kot potreben prostor za igranje, ki ga drugače ne bi imeli.

Če je pisalna miza del omarne postelje, je to bonus, saj ne zavzema več kot potrebnega dodatnega prostora v že tako majhni sobi.

2. Pograd z dodano vrednostjo

Če se odločite za pograd in imate zanj dovolj prostora, mora biti ta dobro izkoriščen oziroma imeti dodano vrednost. Izvlečna pisalna miza, ki je lahko tudi nočna omarica za otroka, ki spi na spodnjem ležišču, je zanimiva pridobitev enega od naših proizvajalcev.

Običajno smo vajeni, da imajo pogradi dostop do ležišča s pomočjo lestve. Kaj pa, če bi lestev zamenjali za stopnice? Stopnice ob pogradu otroku prinašajo neverjetno veselje in užitek, hkrati so bolj varne in uporabne, saj lahko vanje namestimo police ali predale, tako pa dobimo še več dodatnega prostora za shranjevanje.

Pograd White na fotografiji spodaj je mogoče razstavi v dve ločeni postelji, če je to potrebno in prostor to dovoljuje.

Posledično lahko iz otroške sobe odstranimo velike omare in predalnike, kar pomeni več prostora za gibanje.

To je le nekaj izmed idej za izbiro pograda, kar pomeni, da lahko kombinirate ogromno elementov in svojemu otroku omogočite sobo, kot bi si jo želel prav vsak.

Ni pomembno, kakšno pohištvo izberete v vizualnem smislu. Zelo znan pregovor pravi, da imajo vsake oči svojega malarja. Zelo pomembno je, da je to pohištvo varno, funkcionalno in otroku daje občutek sreče in veselja.

Naročnik oglasnega sporočila je Lagea d.o.o.