Oglejte si najbolj priljubljena Pirnarjeva vhodna vrata

Oglasno sporočilo

Ljudje največkrat iščemo navdih za lepe stvari prav na spletu in družbenih medijih. V primeru izbora novih vhodnih vrat sta to zagotovo Instagram in Pinterest. Navduši nas izjemen dizajn, morda nadstandardna velikost, posamezen ročno izdelan detajl ali tehnološka dovršenost modelov. Na Pirnarjevem profilu na Instagramu lahko odkrijete naša najlepša dizajnerska vhodna vrata , saj je prav oblikovanje tisto, kar nas loči od drugih. Zato ne preseneča, da so največ všečkov na Instagramu dobili vhodi z izjemnim dizajnom iz različnih koncev sveta. Za vas smo jih izbrali pet, ki so med najbolj priljubljenimi.

Veličastna vrata v dimenzijah "grande" – Dubaj, ZAE

Luksuzna vila v Dubaju s Pirnarjevimi vhodnimi vrati Ultimum Multilevel. Foto: Pirnar

V Dubaju oz. Združenih arabskih emiratih je kar nekaj luksuznih nepremičnin opremljenih s Pirnarjevimi vhodnimi vrati, saj lahko iz aluminija izdelujemo vhode izjemnih dimenzij. In prav nadstandardna velikost ter vrhunski dizajn sta v Dubaju največkrat razlog za izbor Pirnarjevih vrat, zato tudi ne preseneča, da smo do zdaj največja aluminijasta vhodna vrata, visoka 7,4 metra, namestili prav tam. Dvokrilna izvedba v kombinaciji aluminija in elegantnega črnega prekrivnega stekla na vili naše stranke ustvarja vtis mogočnosti in oblikovno čudovito zaokrožuje celotno arhitekturno zgodbo.

Po navdihu umetnosti in obrti – Slovenija

Vhodna vrata Pirnar VersusBronze. Foto: Pirnar

Ni nujno, da so vhodna vrata le kos stavbnega pohištva, lahko so veliko več. Zakaj bi se omejevali, ko lahko pustimo domišljiji, da nas popelje v nove oblikovne dimenzije tudi v primeru vhodnih vrat? Takšen je vhod VersusBronze, narejen po navdihu umetnosti in obrti. Zasnovala sta ga Roman Pirnar, lastnik in ustanovitelj podjetja Pirnar, ter mednarodno priznani umetnik Mik Simčič. Gre za luksuzna vrata, ki jih krasi elegantno črno steklo in mogočen odlitek iz brona. Na videz nezdružljiva materiala v vsej svoji veličini ustvarjata neponovljiv unikat v omejeni produkciji. Ko ga obiskovalci zagledajo v našem ljubljanskem razstavnem salonu, jim zastane dih. Tudi stranka, ki ga je izbrala za vhod v svojo luksuzno novogradnjo v Ljubljani, se je vanj preprosto zaljubila.

Vhod, ki vas preprosto osupne – Španija

Čudovit vhod v špansko moderno domovanje. Foto: Pirnar

Obiskovalci zagotovo ne ostanejo brezbrižni, ko zagledajo veličasten vhod pred elegantno hišo. Naša stranka ga je z arhitektom načrtovala kot osrednjo točko novogradnje in ga uskladila s celotnim videzom domovanja. Aluminijasta vhodna vrata z mat prekrivnim steklom krasi tudi mogočna nadsvetloba, ki v notranjost prepušča sončne žarke. Estetsko mat steklo je značilna izbira za moderna vhodna vrata, minimalističen videz pa dodatno dopolnjuje še modelni ročaj Spectra z vgrajenim čitalnikom prstnih odtisov. Vrata so iz Pirnarjeve premium serije Ultimum Pure, ki jih odlikuje čistost površin, kjer so vsi elementi potopljeni v enotno ravnino, brez odvečnih robov in okvirjev.

Sodobni minimalizem – Nemčija

Vhodna vrata Pirnarjeve serije Ultimum Pure na hiši naše nemške stranke. Foto: Pirnar

Podobna vhodna vrata si je zamislila naša nemška stranka na svoji sodobni novogradnji. V tem primeru vhod ni zasnovan kot izstopajoča osrednja točka te luksuzne nepremičnine, ampak se povsem zlije z arhitekturo hiše. Ponovno gre za aluminijasta vrata z mat prekrivnim steklom, namesto nadsvetlobe pa jih krasita dve obsvetlobi. Vratno krilo je poudarjeno z modelnim ročajem Spectra v različici nerjavečega jekla oz. inoxa, ki ima vgrajen čitalnik prstnih odtisov. Ročaj ohranja čisto poravnanost linij, ki je značilna za Pirnarjevo premium serijo Ultimum Pure. Estetska igra črne in bele barve ustvarja izčiščen, minimalističen videz.

Na stičišču modernizma in antične klasike – Anglija

Sodobna Pirnarjeva vrata na klasičnem vhodu. Foto: Pirnar

V arhitekturi in oblikovanju je izjemno zanimiva kombinacija modernosti in klasike. Naša stranka iz Anglije si je na svoji hiši zamislila vhod v antičnem slogu z rimskimi stebri, a se pri vhodnih vratih ni obremenjevala s preteklostjo, ampak je izbrala povsem moderen vhod v brezčasni beli barvi ter ga dodatno okrasila z belim prekrivnim steklom. Sodoben videz dopolnjuje samodejno uvlečno in izvlečno potezalo OneTouch, ki z dodano LED-osvetlitvijo ponoči čudovito razsvetli vhod v hišo. Vhodna vrata so iz luksuzne Pirnarjeve serije Ultimum Pure, kjer so vsi elementi elegantno skriti v enotno ravnino. OneTouch in serija Ultimum sta prejemnika prestižne mednarodne oblikovalske nagrade German Design Award.

Pirnarjeve modele vhodnih vrat si lahko v živo ogledate v Pirnarjevih salonih v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

Naročnik oglasnega sporočila je PIRNAR, D. O. O.