Objekt, ki Ljubljano postavlja ob bok svetovnim prestolnicam

Oglasno sporočilo

Kot prvi nepremičninski objekt pri nas bo ponujal hibrid med stanovanjskim in hotelskim objektom. Neuhaus Kolodvorska bo le streljaj oddaljen od pomembnih poslovnih stavb, kulturnih središč, sprehajališč in slikovitih ulic. Kot tovrstni novogradnji pritiče, tudi tokrat ne bo umanjkala dovršena oblikovalska nota. Le-ta bo pospremljena z boljšo kakovostjo bivanja, za katero bodo poskrbele različne storitve, ki bodo na voljo vsem stanovalcem, tako hotelskim gostom kot lastnikom stanovanj.

Stanovanja bodo opremljena z vrhunskimi materiali in izbranimi kosi blagovne znamke Kartell. Foto: arhiva podjetja Neuhaus nepremičnine

10-nadstropna zgradba, ki bo v spodnjem delu nudila 27 hotelskih apartmajev, v zgornjem pa 28 stanovanj, zagotavlja odličen donos na naložbo. Podjetje Neuhaus nepremičnine, ki je zasnovalo ta projekt, želi kupcem stanovanj omogočiti navdušujoč življenjski slog. Hkrati si prizadeva, da bi Kolodvorska aleja skupaj z novo nepremičninsko pridobitvijo postala eno od stičišč pestrega dogajanja. "Celoten objekt in vsi interierji bodo narejeni po zgledu velemest, kot je New York. Posegali bomo po minimalističnih, sodobnih materialih, brez odvečnega kiča," pojasnjuje Peter Cesar, arhitekt in eden od investitorjev iz podjetja Neuhaus nepremičnine.

Neuhaus Kolodvorska bodo odlikovali inovativna programska zasnova, vrhunski materiali, izbrani interier ter impresiven razgled na Ljubljanski grad in okolico. Posebnost objekta bo sodobna steklena fasada, ki bo v stanovanja spustila veliko naravne svetlobe. Najvišjo etažo bo krasila zazelenjena terasa, ki bo obdajala zunanji bazen. Impresivna zunanjost bo čudovito dopolnjevala vrhunsko dovršeno notranjost. Stanovanja se bodo ponašala z najboljšimi materiali in natančno izvedbo.

Skupni bazen na vrhu objekta bo omogočal dih jemajoč pogled na Ljubljanski grad. Foto: arhiva podjetja Neuhaus nepremičnine

Stanovalcem in gostom bodo na voljo različne storitve, ki bodo pomagale kar najbolje izkoristiti potencial vrhunske lokacije v centru Ljubljane. V osnovnem paketu bo na voljo uporaba recepcije, fitnesa, co-working kotička in kavarne. Profesionalen paket pa bo poleg osnovnega nudil še storitev kratkoročnega oddajanja v najem. "Nakup stanovanja omogoča nadpovprečen donos na naložbo. Vsi lastniki stanovanj bodo imeli namreč možnost oddaje stanovanj v kratkoročni najem prek našega podjetja, ki bo nudilo celotno upravljanje in trženje. Vsi stanovalci (tako lastniki kot gosti) bodo imeli možnost uporabe dodatnih storitev, kot so čiščenje, pranje, rezervacija vstopnic, organizacija gostinskih storitev, organizacija prevozov in podobno," dodaja Iztok Lampič, soinvestitor iz podjetja Neuhaus nepremičnine.

V celoten objekt Neuhaus Kolodvorska bodo umeščene pametne instalacije, saj želijo z njimi zagotoviti predvsem energetsko učinkovitost in varnost. Prav tako želijo vsem stanovalcem omogočiti tudi večje udobje in oddaljeno upravljanje naprav. Ker je življenje postalo vse hitrejše, je optimiziranje našega časa izjemno pomembno, poudarjajo pri podjetju Neuhaus nepremičnine.

V stanovanjih bodo stanovalci imeli možnost centralnega nadzora razsvetljave ter ogrevanja in hlajenja. Prav tako bodo imeli možnost kjerkoli in kadarkoli preveriti dogajanje v stavbi, na daljavo odpreti vhodna vrata, preveriti zgodovino odklepanja ali preveriti, kdo stoji pred vrati.

Recepcija bo na voljo vsem stanovalcem objekta, tako najemnikom apartmajev kot lastnikom stanovanj. Foto: arhiva podjetja Neuhaus nepremičnine

Tudi stanovanja, ki se bodo oddajala v kratkoročni najem, bodo imela pametni sistem, prilagojen za hotelske sobe, s katerim bodo gostom na vsakem koraku ponudili vrhunsko individualno izkušnjo bivanja v njihovem začasnem domu.

Vsa stanovanja bodo imela enotno opremo. Najmanjša stanovanja bodo imela možnost pregraditve spalnega prostora s steklenimi vrati. Večja, 2- in 3-sobna stanovanja, pa bodo poleg udobnega dnevnobivalnega prostora in spalnice lahko imela prostor za delo z večjo pisalno mizo in udobnim pisarniškim stolom ali pa bodo stanovalci prostor lahko uporabili kot dodatno spalnico. Za nočno zatemnitev bodo poskrbele notranje zavese, ki bodo lepo dopolnjevale izbrano pohištvo.

Oprema dopolnjuje hrastov parket, položen v ribjo kost, in izbrano razsvetljavo. Kopalniške prostore bosta krasili keramika in moderna sanitarna oprema. Ogrevanje v vseh prostorih bo talno, hlajenje pa bo zagotovljeno s klimatskimi napravami. Pri tem bo tako pri ogrevanju kot pri hlajenju stanovalcem omogočeno, da bodo individualno prilagajali temperaturo.

Investitorja objekta iz podjetja Neuhaus nepremičnine Peter Cesar in Iztok Lampič. Foto: Žiga Intihar

Pri razvoju interierja so se povezali z znamko Kartell in v sodelovanju z njimi izbrali ključne kose pohištva. Ena najbolj prepoznavnih serij izdelkov Kartellove zgodbe je serija Ghost, ki jo je zaznamoval popolnoma prozoren stol, izdelan iz polikarbonata. Na tem področju Kartell velja za pionirja, saj je leta 1999 kot prvo podjetje na svetu za izdelavo pohištvenih izdelkov uporabilo ta material. V projektu Neuhaus Kolodvorska se bo predstavilo več takšnih kosov. Med njimi so ikonično prozorno svetilo Bourgie, ki združuje baročno obliko z modernim materialom, barski stol Charles Ghost in nočna omarica Ghost Buster. Hkrati se bosta na Kolodvorski znašla tudi najsodobnejši Q/Wood stol iz krivljenega lesa in omarica Componibili, katere dizajn sega v leto 1969, kar dodatno priča o brezčasnosti znamke Kartell. Že od samega začetka je sodelovanje z oblikovalci in arhitekti, kot so Philippe Starck, Ron Arad, Antonio Citterio, Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Patricia Urquiola, Mario Bellini, Alberto Meda in Vico Magistretti, pripeljalo do ikoničnih izdelkov, ki še danes simbolizirajo blagovno znamko Kartell.

Ravno ikoničnost in hkrati brezčasnost sta v osrčju te znamke. Njen namen ni ustvariti minljive predmete, ki jih po koncu uporabe lahko zavržemo, ampak takšne, ki postanejo ikonični in nepogrešljivi del naših dragocenih spominov. To je obenem tudi imperativ, ki ga zasledujejo snovalci objekta Neuhaus Kolodvorska. Zasnovati projekt, ki se bo dobro staral in se prostorsko dobro vklopil v mesto.

Naročnik oglasnega sporočila je podjetje Neuhaus nepremičnine.