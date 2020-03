Naredi sam: ljubka otroška postelja

Mojstrovalec Admir bo vsak mesec za vas pripravil novo praktično idejo, ki vam bo nedvomno prišla prav pri vašem domačem ustvarjanju. Prva naloga je ustvarjanje vrhunske otroške postelje.

Čas je za brušenje, barvanje, vijačenje in sestavljanje! Izkoristite prosti čas tudi za mojstrska opravila. Preverite načrt, ki ga je pripravil Admir in ustvarjajte!

Čas je, da zavihate rokave

Kolikokrat so vas zasrbeli prst in si zaželeli, da bi v svojem domu pustili prav poseben pečat – s svojo mojstrovino, ki bi vam popestrila vsakdan. Zatakne se po navadi že na začetku. Kje naj dobim navodila za izdelavo? Kakšno orodje potrebujem, da sploh začnem? Kaj pa material? To je samo nekaj vprašanj, s katerimi se spopadajo nadobudni začetniki, ki ravno zaradi takšnih dilem sploh nikoli niti ne začenjajo.

Prav pri vseh teh korakih vam bo na pomoč priskočil mojstrovalec Admir, ki vam bo vsak mesec pomagal, da boste z lahkoto uresničili kakšen poseben ustvarjalni domači projekt: z nasveti in koraki, vse od prve ideje do skice, izbire materialov pa vse do končne izdelave večnega kosa pohištva. Da bo prvi korak čim bolj enostaven, so pri Obiju skupaj z Admirjem pripravili hiter priročnik z navodili in nasveti in nakupovalnim seznamom.

Brez skrbi, celoten postopek do zadnjega vijaka bo Admir vsak mesec spretno pokazal še v videu. Prvi je že na voljo:

In ker vaja dela mojstra, vam zagotavljamo, da boste že po nekaj uresničenih projektih tudi sami postali bolj samostojni in ustvarjalni. Zelo hitro se bo tudi pri vas utrnila nova ideja za lasten mojstrski podvig.

POSTANITE MOJSTROVALCI: zelo hitro boste ugotovili, kako hitro in lahko postanete pravi domači mojstri. Svoj prosti čas boste zapolnili ustvarjalno. Dobra volja zagotovljena!

zelo hitro boste ugotovili, kako hitro in lahko postanete pravi domači mojstri. Svoj prosti čas boste zapolnili ustvarjalno. Dobra volja zagotovljena! REZULTAT: DVOJNO ZADOVOLJSTVO! Nasmeh na vašem in otrokovem obrazu.

Admir je že kot otrok ponosno pazil na vse, kar je izdelal sam. S svojimi dolgoletnimi OBI izkušnjami in ljubeznijo do ustvarjanja bi rad spodbudil čim več mojstrovalk in mojstrovalcev k spretni izvedbi domačih projektov. Pridružite se mu pri kreativnih mesečnih projektih!

Začnite z otroškim ustvarjanjem: naredite otroško posteljo Zala

Ste pripravljen na prvi mojstrski izziv? Admir začenja s predlogom za izdelavo čudovite otroške postelje iz masivnega lesa. Da bo resnično pravljična in bo zelo hitro postala navdih za neskončno otroško domišljijo, jo je odel z najljubšimi barvami svojega otroštva in jo opremil še z lesenim nadstreškom za čarobne in sproščene večere.

V kakšnem barvnem odtenku pa bo vaša prva mojstrovina?

Zakaj se lotiti izdelave postelje? ODLIČEN MATERIAL : postelja je narejena iz masivnega lesa, kar zagotavlja obstojnost in vzdržljivost.

: postelja je narejena iz masivnega lesa, kar zagotavlja obstojnost in vzdržljivost. PREPROSTA IZDELAVA: sledite preprostim korakom izdelava in uspeh je zagotovljen.

sledite preprostim korakom izdelava in uspeh je zagotovljen. TRENDI : to je postelja, ki bo navdušila vašega otroka, saj jo bo lahko okrasil po svoji domišljiji: odeta z odejo ali pisano rjuho, bo pravi brlog. Lahko pa nanjo obesi risbice ali zanimive lučke.

: to je postelja, ki bo navdušila vašega otroka, saj jo bo lahko okrasil po svoji domišljiji: odeta z odejo ali pisano rjuho, bo pravi brlog. Lahko pa nanjo obesi risbice ali zanimive lučke. BARVNI POUDAREK V PROSTORU: naj otrok izbere barvo, ki mu je najbolj všeč in vam morda pomaga tudi pri barvanju.