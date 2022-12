Oglasno sporočilo

Lesene jedilne mize, moderne, masivne jedilne mize, raztegljive, ravne, okrogle, barvne itd. Pestra izbira vam omogoča, da celotno jedilnico uredite v skladu z željami.

Težave se pojavijo predvsem, ker je treba harmonično prilagajati slog v notranjosti, pravilno izmeriti velikost in ne preseči proračuna.

Jedilna miza ima velik pomen. Za njo boste jedli, ustvarjali, na njej pripravljali tudi hrano, razpravljali z družinskimi člani in se družili, risali, si delili skrivnosti, pili kavo ali čaj itd. Skratka, jedilna miza je zelo pomemben prostor za vse družinske člane. Je pravo središče kuhinje in je običajno udoben in praktičen prostor, ki mora ustrezati slogu in velikosti prostora.

Miza mora poskrbeti za užitek, da bodo vse te dejavnosti tudi skrbno in udobno izpeljane. Biti mora lepa, udobna, praktična, kakovostna, funkcionalna, prostorna, zanesljiva in stabilna.

Morda se na prvi pogled izbira jedilne mize zdi zastrašujoča naloga, v resnici pa je lahko zelo preprosta. Vse, kar morate storiti, je, da že vnaprej razmislite o notranjosti in zahtevah. To bo izbiro poenostavilo.

Moderne jedilne mize

Obstaja veliko možnosti izbire, in sicer se jedilne mize razlikujejo po barvi, velikosti, obliki in materialu, iz katerih so izdelane. V prvi vrsti pa morate izhajati iz tega, za kakšno notranjost izbirate mizo. Če je vaša notranjost moderna, izberite moderno jedilno mizo.

Moderne jedilne mize so lahko elegantne in brez nepotrebne pretencioznosti, lahko pa so z raznim dekorjem in dodatki. Lahko so iz dragega lesa, z upognjenimi nogami in drugimi okraski.

Moderne mize se ponašajo z odličnim videzom ter lahko imajo drugačen odtenek in teksturo. Prilegajo se moderni notranjosti.

Lesene jedilne mize

Kako dolgo naj miza zdrži in koliko ste pripravljeni odšteti zanjo? Lesena jedilna miza bo zelo zanesljiva, trpežna in kakovostna. Ta plemenit material bo našel svoje mesto v vsaki notranjosti.

Kadar je slog notranjosti jasen, so lesene jedilne mize naravnost enkratna izbira. Pravokotne, kvadratne ali okrogle, v različnih velikostih in tudi z različnimi dodatki bodo vsak prostor popestrile in ustvarile čudovito toplino in videz. Hkrati so tudi visoko funkcionalne in kakovostne, kar bo omogočilo dolgoletno uporabo. Njihova prednost je zagotovo tudi enostavno vzdrževanje.

Na voljo so v različnih velikostih. Velikost mize bo odvisna od površine in oblike prostora ter števila ljudi, ki bodo mizo uporabljali.

Raztegljive jedilne mize

Raztegljive jedilne mize so zelo priročna možnost. Na prvi pogled kompaktna miza se lahko spremeni v ogromno, zahvaljujoč posebnim mehanizmom, ki omogočajo, da se raztegne. Če je vaša izbira raztegljiva jedilna miza, vas ne bo več skrbelo niti takrat, kadar k vam nenadoma pridejo gostje.

Tako se lahko za veliko jedilno mizo zbere več povabljenih in vas pri tem nič ne omejuje. Tako v prostorni kot tudi manjši kuhinji bo takšna miza videti naravnost odlično. Ta model bo ustvaril prijetno vzdušje, ki bo harmonično dopolnjeval vsako jedilnico ali kuhinjo.

