Kako pravilno zavarovati svoj dom? #nagradnaigra

Vaš dom, hiša ali stanovanje je pogosto ena vaših najdragocenejših dobrin, zato jo morate skrbno vzdrževati in varovati, da lahko v njej bivate udobno, varno in brez skrbi. Če pride do nepričakovanih dogodkov, zaradi katerih nastane škoda, se namreč lahko hitro soočite z visokimi stroški.

Kdor se je že soočil z vlomom in vsemi njegovimi posledicami, ve, kako pomembna je izbira dobrega zavarovanja. Foto: Getty Images

Tudi povsem navaden in miren dan lahko v trenutku postane stresen, če vas po dolgem dnevu v službi doma namesto počitka pričaka izlita voda iz pomivalnega stroja, ki sega skoraj že do parketa v dnevni sobi. Ali pa če se po dopustu vrnete v razdejano hišo zaradi vloma. Tudi neurja, ki poleti vedno večkrat povzročajo preglavice, lahko ogrozijo varnost vašega doma in imetja. Velik stres po vseh težavah, ki jih imate z organizacijo popravil in sanacijo škode, pa povzročajo tudi s tem povezani visoki stroški, ki jim velikokrat brez ustreznega zavarovanja ne bi bili kos. Dobro zavarovanje doma je zato ključno, da se izognete nepredvidenim stroškom, ki bi vas lahko pahnili v finančno stisko.

Zavarovanje doma Zavarovalnice Triglav

S pravim zavarovanjem doma lahko zavarujete veliko kot več kot le štiri stene. Zavarovanje doma pri zavarovalnici Triglav je namreč popolnoma prilagodljivo in enostavno za sklenitev.

Sklenete ga lahko preko spleta, pri čemer lahko izbirate med tremi prednastavljenimi paketi, ki že vključujejo nevarnosti, ki najpogosteje ogrozijo domove v Sloveniji. Lahko pa z zastopnikom oblikujete zavarovanje povsem po meri svojega doma. Z ustreznimi kritji, ki jih z zastopnikom prilagajate svojim željam in potrebam, tako poskrbite za finančno varnost v primeru nevarnosti, kot so požar, poplava, vlom, ipd.

Svojo finančno varnost pa lahko še nadgradite z dodatnimi zavarovanji in tako poskrbite, da res zavarujete vse, kar bi težko nadomestili ali popravili iz lastnega žepa. Poglejmo, katera imate na voljo.

Dodatna zavarovanja za dom

Med napeljavami, ki jih lahko zavarujete, je tudi sončna elektrarna na vaši strehi. Foto: Getty Images

Osnovno zavarovanje doma nekaterih stvari, kot je nenamerno poškodovanje naprav ne krije. A to ne pomeni, da si ne morete zagotoviti kritja tudi za take primere. Sklenete lahko dodatno strojelomno zavarovanje naprav, s katerim si boste pokrili stroške nakupa nove naprave ali popravila poškodovane.

Pri zavarovanju strojeloma lahko zavarujete veliko naprav, na primer televizijo, računalnik, pralni stroj, hladilnik, pečico in podobne naprave.

Zavarujete pa lahko tudi strojelom inštalacij. Sem spadajo električna, vodovodna, plinska napeljava, inštalacije prezračevalnih in ogrevalnih sistemov ter naprave, ki so priključene nanje – toplotna črpalka, klimatska naprava, ogrevalna peč in številne druge. Vse to se lahko okvari ali poškoduje.

Potresno zavarovanje, eno najpomembnejših dodatnih zavarovanj za dom

V Sloveniji je dobro imeti zavarovano kritje za primer potresa. Foto: Getty Images

V sklopu zavarovanja doma lahko svoj dom dodatno zavarujete tudi za primer potresa. To velja za stanovanjski objekt (hiša in etažna lastnina), opremo in ostale objekte, kot so samostojna garaža, vrtna lopa, drvarnica, bazen, tlakovano dvorišče, ipd.

Potresno zavarovanje je verjetno eno najpomembnejših dodatnih zavarovanj za dom pri nas, saj Slovenija leži na potresno precej dejavnem področju.

Najpogostejša napaka zavarovancev je, da ne pomislijo na vse nevarnosti, ki lahko nastanejo poleg potresa, in zato v zavarovanje doma ne vključijo kritja zanj. Pri potresu namreč pogosto nastanejo tudi posledične škode, kot so požar, eksplozija ali izliv vode zaradi poškodb plinske oziroma vodovodne napeljave. Če tovrstna škoda nastane kot posledica potresa pa je zavarovalnica ne bo krila iz zavarovanja doma, če ni sklenjeno tudi potresno zavarovanje.

Od dodatnih zavarovanj pa lahko pri Zavarovalnici Triglav poleg potresnega zavarovanja in zavarovanja strojeloma naprav in inštalacij, sklenete še zavarovanje za najemodajalce (če svojo nepremičnino oddajate v najem) in zavarovanje sončnih elektrarn.

Napake, ki vas lahko drago stanejo Preden sklenete zavarovanje za dom, se dobro pogovorite z zastopnikom, da boste oblikovali tako zavarovanje, ki bo ustrezalo potrebam vašega doma. Med najpogostejšimi napakami, ki jih ob sklepanju naredijo zavarovanci, je nezavarovanost za neko nevarnost, saj so prepričani, da ta njih ne more doleteti. Pogosta napaka pa je tudi podzavarovanost, ko višina kritja ne ustreza dejanski vrednosti doma. Dogaja se tudi, da zavarovanci ne poznajo možnosti zavarovanja za neko nevarnost in niso seznanjeni s franšizami. Da bi se izognili temu, si prenesite brezplačni priročnik o zavarovanju doma, v katerem najdete vse pomembne informacije za ustrezno zavarovanje svojega doma .

Z zavarovanjem doma pri Zavarovalnici Triglav lahko zavarujete eno- in dvostanovanjske hiše, dvojčke in vrstne hiše, počitniške hiše in mobilne počitniške hiše, pri čemer velja, da so hkrati zavarovani tudi ostali objekti, kot so lopa, garaža, nadstrešek, uta, terasa in drugi objekti, ki so v istem kraju kot stanovanjska hiša.

Zavarujete lahko tudi etažno lastnino oziroma stanovanje v večstanovanjskem objektu, s tem, da so hkrati zavarovani tudi individualni prostori, ki pripadajo stanovanju v večstanovanjskem objektu, skupni prostori v solastniškem deležu ter drugi objekti, ki so v istem kraju kot etažna lastnina.

V sklopu zavarovanja doma lahko zavarujete tudi stanovanjsko opremo, kot so na primer stvari za osebno uporabo, zaloge živil, kolesa in druga prevozna sredstva, vrtni stroji, igrače, gotovina, vrednostni papirji, umetnine in talne obloge.

Zavarovanje doma lahko krije tudi številne škode, na katere morda niti ne pomislite, kot so stroški zaradi objestnih dejanj, razlitja vode iz akvarija ali vodne postelje, tudi zaradi ukradene robotske kosilnice. V sklopu asistence za dom so kriti tudi stroški selitve in nadomestnega bivanja ob morebitni škodi.

