Kako pomemba so za prijetno bivanje varna vhodna vrata?

Vsak si želi, da bi lahko svoj prosti čas preživljal z družino v brezskrbnem zavetju svojega doma. To je mogoče le, če imamo varna vhodna vrata, ki bodo zaščitila nas in naše najdražje. Seveda pri iskanju varnih vhodnih vrat ne smemo pozabiti, da so vhodna vrata prvi vtis, ki ga pustimo pri obiskovalcu, in morajo dopolnjevati arhitekturo našega doma. Pri vsem tem pa moramo biti pozorni tudi na dodatne lastnosti, ki jih imajo nova vhodna vrata, kot na primer dobro toplotno izolativnost, visok ekološki in trajnostni standard ter pester izbor barv in motivov, s čimer lahko vhodna vrata povsem prilagodimo hišni zasnovi.

Prava vhodna vrata kupujemo le enkrat ali dvakrat v življenju in zato je pomembno, da se osredotočimo na njihovo kakovost in estetsko vrednost. Vhodna vrata so tisti del našega doma, ki se ga vsakodnevno dotikamo in ki varuje našo lastnino, od vrat pa tudi pričakujemo praktičnost in varovanje pred nepridipravi. Na trgu ni veliko kakovostnih vrat, ki bi združevala tehnologijo, varnost in estetsko privlačnost. Podjetje Pirnar vam lahko pomaga pri izbiri in izdelavi vrat, ki bodo krasila in varovala vaš vhod še desetletja. Na kaj je treba torej paziti, kadar izbiramo varna vhodna vrata za svoj dom?

Kakšen material izbrati?

Najbolj praktični in oblikovalsko prilagodljivi so aluminij, les in steklo. Vsak material ima svoje posebne lastnosti, ki nam pomagajo pri izbiri pravega sloga za naš vhod.

Vhodna vrata iz aluminija so zelo stabilna, to je namreč material, ki je zelo prilagodljiv. Skupaj s karbonsko ojačitvijo bo vašemu domu zagotovil vso varnost, ki jo potrebujete, ter bo hkrati odporen na zunanje vremenske vplive.

Si želite naravnejši videz vhodnih vrat? Izberite vrata iz lesa smreke, hrasta ali macesna. Vsaka vrsta ima svoje posebnosti tako po videzu in barvi kot po trdnosti. Les je zelo dober izolator in ob primernem vzdrževanju ostane lep in trden še desetletja.

Protivlomna zaščita

V svojem domačem okolju se moramo počutiti varne, zato si omislimo vhodna vrata z naprednejšim sistemom zaklepanja, kot je na primer večtočkovno zaklepanje ali zaklepanje na prstni odtis ali varnostno kartico. Pirnarjev nagrajen sistem zaklepanja in odklepanja OneTouch predstavlja varno alternativo tradicionalnim načinom zaklepanja. Povsem avtomatski ročaj, ki je viden samo osebam, ki imajo v sistemu vnesen prstni odtis, nam omogoča varno manipuliranje z vrati in preprečuje vdore vanje, sama vratna krila, ki jih ima sistem OneTouch, s svojo povsem gladko površino ne ponujajo nobenega šibkega mesta, kjer bi bilo mogoče vstopiti.

Vhodna vrata naj bodo opremljena z avtomatsko ključavnico in elektromotorjem, ki omogoča preprosto in udobno odpiranje in zapiranje. Varen brezžični sistem zagotavlja, da lahko s pomočjo ročnega oddajnika ali s stikalom v hiši odklenete in zaklenete svoja vhodna vrata, pri čemer bo varnost vedno na prvem mestu. Ste ljubitelj pametnega telefona in želite z njim upravljati z vsemi elementi v svoji hiši? Omislite si vhodna vrata s funkcijo Bluetooth, s katero boste lahko upravljali z vhodnimi vrati z uporabo pametnega telefona.

Dobra izolacija za nižje stroške

Vhodna vrata, ki izboljšajo toplotno izolacijo, nam bodo pomagala trajno privarčevati pri energiji in istočasno varovati okolje. Skozi takšna vrata nam pozimi ne bo odtekala toplota, poleti pa v dom ne bo vdirala vročina. Vrednost toplotne prepustnosti za vhodna vrata naj bi se gibala do U = 1,2 W/m2K (Watt na meter Kelvina). Zato se pred nakupom novih vhodnih vrat dobro pozanimajte o njihovi izolativnosti, pri tem pa posebej povprašajte po naslednjih lastnostih: debelina podboja, debelina vratnega krila, vgrajeni izolacijski materiali v vratnem krilu, faktor toplotne prepustnosti, število tesnil in tesnjenje pri pragu, med krilom in podbojem ter izolativnost stekla.

Koliko lahko prihranite z dobro izoliranimi vrati, si lahko preberete v enem od naših člankov.

Poskrbite za varno zasteklitev vhodnih vrat

Veliko sodobnih vhodnih vrat vsebuje steklene elemente, pri čemer je pomembno, da je steklo vezano varnostno steklo, da vam bo zagotavljalo maksimalno varnost. V primeru vloma ali udarca ostanejo delci povezani, tako da je nevarnost poškodb zaradi steklenih kosov skoraj izključena. Poleg tega ponuja lepljeno varnostno steklo tudi večjo protivlomno zaščito. Druga možnost je izbira kaljenega stekla, ki nam ponuja večjo odpornost na udarce, večjo upogibno trdnost in večjo odpornost na temperaturne spremembe.

Vhodna vrata po naročilu

Ob nakupu novih varnih vhodnih vrat ne smemo zanemariti njihovega estetskega videza. Vrata se morajo povsem prilegati našemu vhodu in ga dopolnjevati s svojim unikatnim videzom. Vam je všeč bolj rustikalen ali bolj moderen videz? Povprašajte izkušene svetovalce, kakšna vrata bi se najbolj podala vašemu stilu in osebnosti. Ne bojte se drznih barv. Z napredno tehnologijo praškastega barvanja lahko ustvarimo vsako nianso in s tem pričaramo vrata vaših sanj. Za piko na i lahko poskrbite, da se notranjost vhodnih vrat ujema še z notranjimi vrati, in s tem zaokrožite celostno podobo svojega doma.

Naj vaš dom izžareva večno eleganco

Za vse, ki imate visoke zahteve glede varnosti, toplotne izolacije in tehnične opreme ter ne želite sprejemati kompromisov, ko gre za estetiko vašega doma, so vhodna vrata Pirnar prava izbira. Pri podjetju Pirnar boste zagotovo našli vrata, ki bodo popolnoma ustrezala vsem vašim zahtevam.

Vhodna vrata po meri Pirnar lahko povsem prilagodimo vašim potrebam in željam. Vhodna vrata v različnih kolekcijah si lahko ogledate v naših spletnih katalogih ali pa obiščite naš prodajni salon v Ljubljani, kjer si lahko v živo ogledate najbolj prodajane modele vhodnih vrat Pirnar.

