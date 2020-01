Kako polepšati prostore s pravo izbiro svetil?

Svetila so v sodobnem interjerju dobila novo vlogo, ki jih ponovno postavlja v ospredje. Predstavljajo tisti element v prostoru, ki poskrbi za edinstven dekorativni dodatek in se popolnoma zlije z vašim dizajnom. Hkrati pa še vedno predstavlja osnovno funkcijo razsvetljave, s katero boste ustvarili prav poseben ambient.

Ko središče prostora zasije

Nostalgični dizajnerski motivi so našli svoje mesto tudi v sodobnih rešitvah opremljanja doma. Poleg bogatih in pompoznih zof, ki zasedajo pomembno vlogo v domači dnevni sobi, dekorativnih zaves, ki osvežijo naše poglede na svet in mehkih ter pisanih preprog, ki poživijo tla, so pomembno vlogo prevzela tudi svetila. S pravo izbiro dizajna vaših luči boste svoj prostor obogatili in hkrati poskrbeli za pravo igro svetlobe.

Z razkošnimi in vpadljivimi visečimi svetili bomo svoj prostor polepšali in mu takoj dodali kanček glamurja.

Razgibana stropna svetila priporočamo kot poživitev bolj minimalistično opremljenim prostorom. Delovali bodo kot nekakšna stilska protiutež in hkrati izražali tudi vaš značaj in ne nazadnje vaš osebni stil.

Velika vrnitev naravnih materialov

Ratan, topel les in steklo na eni strani in bolj industrijski jeklo in medenina na drugi strani ustvarjajo popoln spoj kontrastov, ki je v sodobnem domu še kako nujen. Sodobni trendi pri opremljanju stanovanj iščejo stalno povezavo z naravo in naravnimi materiali, ki pravzaprav poskrbijo za občutek topline in domačnosti. Tudi svetila so se prilagodila takšnim trendom in nemalokrat predstavljajo pravo umetniško skulpturo, ki lahko postane središče našega doma.

Svetila so postala samostojen dizajnerski element, ki je popolnoma presegel svojo primarno funkcijo.

Navidez preprosta kombinacija žarnic še vedno navdušuje in je nedvomno zelo priljubljena izbira pri nakupu svetil. Prav tako navdušujejo tudi v zadnjih letih pozabljena viseča steklena svetila, ki jih lahko obesimo tako nad jedilno mizo kot tudi nad klubsko mizico ob kavču.

Svojo izbiro luči in svetil prilagodite predvsem rdeči niti vaše opreme. Izberite stil, ki vam najbolj odgovarja, in z njim dopolnite vse prostore, tako da boste lahko dosegli nekakšno kontinuiteto slogov.

Pri tem je pomembno, da pri postavitvi luči poskrbimo, da je v večjih prostorih večja luč, ki bo poskrbela za glavni vir svetlobe, najsi bo to viseča luč ali večja stropna svetilka. Dopolnimo jo potem z manjšimi stenskimi ali samostoječimi. Zelo modna so tudi manjša svetila, ki jih postavimo kot dekoracijo na predalnike, manjše mize in komode.

Osvetlite se z LED svetili

LED luči so v zadnjih letih postala prva izbira med svetili, zaradi energijske varčnosti, daljše življenjske dobe, takojšnje polne svetilnosti in kompatibilnosti s pametnimi napravami. Prednost LED sijalk je tudi njihova oblikovna raznolikost – na voljo so tako v futurističnih izvedbah kot nostalgičnih variacijah z umetelno zavitim svetlobnim telesom in prijetno toplo barvno svetlobo. Sodobna LED svetila bodo v vaš dom vnesla pravo energijo in nedvomno tudi pravo trendovsko poživitev celotnega interjerja.

Iščete sodobna svetila za vaš dom? Preverite raznoliko ponudbo sodobnih svetil v Lesnini in si pričarajte dom, v katerem se boste vedno dobro počutili.