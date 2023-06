Kako izboljšati energetsko učinkovitost hladilnika?

Oglasno sporočilo

Izberite hladilnik glede na svoj življenjski slog in potrebe. Foto: Gorenje Hisense

Za večji izkoristek energije je smiselno preveriti, v kateri energetski razred spada vaša naprava, in jo po potrebi zamenjati. Starejši modeli hladilnikov namreč porabijo kar dvakrat toliko energije kot hladilniki v energetskem razredu C, je pokazala primerjava dveh podobnih kombiniranih hladilnikov Gorenje. Obenem lahko s pravilno uporabo in razporeditvijo živil prihranite še nekaj dodatnih evrov.

Poiskali smo nekaj nasvetov, kako poskrbeti, da bo hladilnik porabil manj energije

Investirajte v energetsko varčno napravo

Starejši modeli hladilnika so pri porabi energije veliko bolj potratni, zato je vredno razmisliti o nadgradnji z novejšim, bolj trajnostnim aparatom. Pri tem je dobro vodilo upoštevanje nalepk s podatki o energetski učinkovitosti. Uporaba hladilnika energetskih razredov od A do C lahko prepolovi stroške elektrike. Vrata hladilnika naj bodo odprta čim krajši čas, pri zapiranju pa preverite, ali tesnilo dobro drži, in ga po potrebi zamenjajte. Najnovejši modeli, kot so hladilniki blagovnih znamk Gorenje in Hisense, uporabljajo inverterski kompresor, ki bolje in hitreje prilagaja temperature hladilnika, zaradi česar so ti varčnejši in tišji.

Novejši modeli hladilnikov višjega energetskega razreda porabijo manj energije. Foto: Gorenje Hisense

Poln in urejen hladilnik

Poleg izbire varčnega hladilnika je pomembno, kako ga uporabljate. Urejene police in predali bodo olajšali iskanje živil, ne da bi vrata ostala predolgo odprta. Meso in ribe razporedite bliže izparilniku, mlečne izdelke v osrednji del, sadje in zelenjavo na dno hladilnika. Pomembno je tudi, da izberete pravo velikost hladilnika za svoje potrebe. Ko je hladilnik poln, živila namreč delujejo kot termična masa, ki pomaga ohranjati stabilno temperaturo. Pri polnem hladilniku bo ob odpiranju vrat izguba hladnega zraka manjša, hlajenje pa učinkovitejše.

Vrata hladilnika naj bodo odprta čim krajši čas in naj dobro tesnijo. Foto: Gorenje Hisense

Izkoristite akcijo, ki omogoča dvojni prihranek – pri elektriki in pri gorivu. Foto: Gorenje Hisense

Prilagodite razporeditev trenutnim potrebam

Današnji življenjski slog je zelo dinamičen in se spreminja iz dneva v dan, čemur se moramo hitro prilagajati tudi v kuhinji. Med tednom morda pripravljate večerjo za dve osebi, ob koncu tedna pa se jedilnica napolni z družinskimi člani in prijatelji. Pri shranjevanju hrane je zato velika prednost prilagodljivost posameznih delov hladilnika. Hladilniki Gorenje na primer omogočajo, da zamrzovalni predal z vklopom funkcije ConvertActive spremenite v hladilnega in tako pridobite dodaten prostor za shranjevanje živil.

Z vklopom funkcije ConvertZone zamrzovalni predal zlahka spremenite v hladilnega. Foto: Gorenje Hisense

Izboljšanje energetske učinkovitosti hladilnika je le eden od korakov k bolj trajnostnemu načinu življenja. Prihranite pri stroških in prispevajte k varovanju okolja s premišljeno uporabo gospodinjskih aparatov. Pregledno urejen hladilnik vas bo večkrat povabil k uživanju zdravih obrokov, pa tudi zavržene hrane bo bistveno manj. Z majhnimi vsakodnevnimi spremembami tako lahko vsak poskrbi za velik vpliv na planet in denarnice.

Naročnik oglasnega sporočial je GORENJE HISENSE.