Kaj je treba vedeti pred nakupom sedežne garniture?

Sedežne garniture so tisti element, ki dodajajo toplino dnevni sobi – so njeno središče. Vendar, preden zavihate rokave in se odločite za nakup nove sedežne garniture, preberite nekaj naših nasvetov za lažje nakupovanje - da se bo vaša "kraljica" še lažje zlila s celotnim ambientom.

Koliko prostora bo vzela?

Dobro izmerite kotiček, kamor boste postavili svojo novo sedežno garnituro. Pri tem upoštevajte velikost prostora. Večje dnevne sobe si lahko privoščijo malo več ekstravagance z bolj vpadljivimi kosi pohištva, pri manjših pa velja pravilo minimalizma.

Če imate manjšo dnevno sobo, priporočamo dvosed ali manjši trosed v umirjenih svetlejših barvnih odtenkih. Na videz jo lahko povečate tudi s kombiniranjem nekoliko manjše zofe in fotelja.

Pri večjih dnevnih sobah si lahko privoščite malo več pompoznega dizajna. Če je družina velika, predlagamo kotne sedežne garniture, kjer se boste lahko ob večerih vsi udobno namestili pred televizorjem. Za popolno družinsko crkljanje so idealne tudi sedežne garniture z ležiščem, ki vam bodo prišle prav tudi za občasno prenočitev gostov.

Potrebujete veš prostora? Izberite sedežno garnituro, ki vam omogoča shranjevanje. Tako boste imeli vedno pospravljeno.

Bodo obiski prespali čez noč? Dodatno ležišče je vedno priročno.

Na splošno pa so kotne sedežne garniture v zadnjem obdobju dobile novo priložnost v sodobnem opremljanju dnevnih sob. Njihova ponovna aktualnost v najbolj trendovskih dnevnih sobah je več kot dobrodošla, saj so izjemno praktične, ker omogočajo udobno sedenje.

V večjih prostorih se lahko poigrate tudi s kombinacijami dvoseda ali troseda z unikatnim počivalnikom ali foteljem.

Sedežne garniture , ki bodo namenjene bolj sedenju in branju ali druženju, naj bodo ožje in nekoliko višje, za poležavanje in gledanje televizije pa izberite nižji in širši model.

V odtenkih romantike

Usnjene sedežne garniture so klasika, ki nikoli ne razočara. So trpežne in jih zelo preprosto vzdržujemo oziroma čistimo. Primerne so tudi za vse tiste, ki imajo v družini alergika na pršice.

Veliko vrnitev pa doživlja žamet, predvsem v toplih barvnih tonih, ki spominjajo na barve jeseni: vsi odtenki rumene, rdeče, rožnate pa tudi zelene. Pravo igro neverjetno romantičnih kontrastov lahko ustvarite z dodatkom kraljevske vijolične. To so barve, ki bodo vašemu domu dodale prav posebno toplino in domačnost. Lepo se podajo tako k rustikalnemu kot k modernemu slogu.