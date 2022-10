Ekonomično in varno ogrevanje s klimatsko napravo

V zimskih obdobjih se namreč prepogosto dogajajo nesreče katerih povzročitelj je ogljikov monoksid. To je plin brez vonja in barve, ki je gorljiv in strupen. Nastane z nepopolnim izgorevanjem ogljika – tlenjem, zbira se pri tleh in človek ga ne more zaznati brez detektorja. Z njim se v prostorih lahko srečamo pri gorenju v pečeh, ki dobijo premalo kisika, v okolju pa prek izpušnih plinov motorjev z notranjim zgorevanjem. Pred strupenim ogljikovim monoksidom se lahko zaščitimo na več načinov, a brez kurilnih naprav na fosilna goriva boste v hiši veliko bolj zdravo in varno bivali. Uporaba klimatskih naprav je varna izbira, saj pri njihovem delovanju ne nastaja ogljikov monoksid (CO v nadaljevanju).

Zastrupitve so v obdobju kurilne sezone pogostejše, ko se uporabljajo naprave za ogrevanje na fosilna goriva. Raven CO se običajno poveča zaradi nepravilnega delovanja, vzdrževanja ali vgradnje peči in gorilnikov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter zaradi slabo prepustnih dimnikov. CO se sprošča pri gorenju ogrevalnih naprav, ki delujejo na les, kurilno olje, bencin, oglje, premog, ter pri gorenju kaminov, ognjišč ter generatorjev. Pri pojavu suma na prisotnost CO v zraku je treba takoj izklopiti vse gorilne naprave in prezračiti prostore.

Zastrupitvi s CO v prostorih se lahko izognemo z učinkovitimi preventivnimi ukrepi. Poskrbeti je treba za redno vzdrževanje kurilnih naprav, čiščenje dimnikov in ustrezno ter redno prezračevanje. Z uporabo klimatske naprave za ogrevanje je varnost pred zastrupitvijo največja, saj se z njenim delovanjem CO ne ustvari. Poleg tega so klimatske naprave manjši porabnik električne energije, saj za delovanje iz elektro omrežja uporabijo le manjši del energije, večji del toplote pa črpajo z ozračja s pomočjo tehnologije toplotnih črpalk, ki izkorišča kemijske lastnosti freonov. Učinkovitost njihovega delovanja pa je odvisna od zunanjih temperatur, zato so za namen zimskega ogrevanja primerne tiste klimatske naprave, ki jih je proizvajalec razvil in testiral za delovanje pri izjemno nizkih zimskih temperaturah.

Priporočamo, da pred odločitvijo za nakup klimatske naprave za ogrevanje preverite, kakšna sta temperaturno območje delovanja izbranega modela in sezonska energijska učinkovitost v načinu ogrevanja (SCOP). Mitsubishi Electric ponuja modele, ki zanesljivo ogrevajo tudi pri nizkih zimskih temperaturah, in sicer:

Območje delovanja stenskih klimatskih naprav, namenjenih ogrevanju:

Med navedenimi modeli posebej opozarjamo na modele serije MSZ-LN, ki so tehnološko najbolj izpopolnjeni. Vgrajene imajo napredne tehnologije:

plazma filter za čiščenje zraka "Plasma Quad Plus". Omogoča bistveno izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih in za 99,8 odstotka zatre bakterije in viruse ter prek električnega (-) polja absorbira prah in mikroskopske delce PM2.5,

dvojni premaz ohišja in sestavnih delov notranje enote, kar preprečuje nalaganje prahu in podaljšuje življenjsko dobo naprave

infrardeči senzor, ki zazna temperaturo prisotnih in avtomatsko prilagodi-preusmeri smer vpihovanja zračnega toka tako, da poveča udobje tako pri ogrevanju kot hlajenju prostorov,

vmesnik Wi-Fi za upravljanje delovanja prek aplikacije MelCloud.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.vitanest.si.