Edinstvena klimatska naprava

1. Oblikovanje, ki je veliko več kot le estetika

Ohišje notranje enote je ravnih linij in v posebnih lesketajočih se barvah, kar pritegne pozornost in pričara doživetje razkošja, material pa zagotavlja enak videz skozi celotno življenjsko dobo naprave. Vitalne dele notranje enote ščiti nano premaz, ki preprečuje nalaganje prahu in podaljša življenjsko dobo. Dobavljiva je v štirih barvnih odtenkih: bela, biserno bela, oniks črna in rubinasto rdeča.

Modela hladilne moči 2,5 kilovata in 3,5 kilovata se uvrščata v energijski razred A+++, najvišji razred energijske učinkovitosti. Inverterska tehnologija, izmenjevalnik toplote z veliko površino izmenjave in infrardeči senzor, ki zaznava prisotnosti oseb v prostoru, pripomorejo k tako visoki učinkovitosti in varčnemu delovanju. S pomočjo infrardečega senzorja naprava zazna gibanje ljudi in glede na to prilagaja ter usmerja zračni tok. Dvojne lamele zrak avtomatsko usmerijo na pravo mesto ob pravem času.

3. Filtrirni sistem

Filter Plasma Quad omogoča nevtralizacijo prašnih delcev (do PM 2,5) ter virusov in bakterij.

4. Enostavno upravljanje, tudi na daljavo

Klimatsko napravo je mogoče upravljati in nadzorovati na daljavo, prek daljinskega upravljalnika ali prek oblaka MELCloud.

5. Ne le hlajenje, tudi ogrevanje pri izjemno nizkih zimskih temperaturah

V seriji modelov MSZ-LN ponujamo tudi modele, ki kot edini vir ogrevanja prostore učinkovito ogrevajo tudi pozimi, saj ogrevajo tudi do – 25 stopinj Celzija zunanje temperature ob predpostavki, da so ustrezno dimenzionirani glede na lastnosti prostora.

Kot edini vir ogrevanja so primerni tudi nekateri drugi stenski modeli klimatskih naprav MITSUBISHI ELECTRIC, kot na primer modeli serij MSZ-AP in MSZ-FT. Uporaba klimatske naprave je enostavna, delovanje pa brez emisij, torej čisto in varno za uporabnika ter okolje. Namestitev stenske klimatske naprave v enojni deljeni izvedbi (stenska enota + zunanja enota) je izvedljiva v enem dnevu, zato omogoča hitro in udobno rešitev ogrevanja in hlajenja hkrati.

Za podrobne informacije o modelih, dobavi in mreži monterjev nas lahko pokličete na brezplačno številko 080 1959. Vabimo vas, da nas obiščete tudi na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani na sejmu DOM v Ljubljani od 6. do 10. aprila 2022.

Avtor članka: Karmen Kompara, VITANEST, d. o. o.