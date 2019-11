Ni nujno, da so božična in poslovna darila dolgočasna. Tole je odličen primer!

Oglasno sporočilo

Vsako leto smo zasuti z letaki in e-pošto, v katerih nas nagovarjajo k nakupu res dolgočasnih daril – potiskanih kemičnih svinčnikov, majic, skodelic ali pa celo darilnih škatlic z geli za prhanje. Dandanes si ljudje ne vzamejo več časa za izdelavo unikatnega ali inovativnega darila. Darila, ob katerem bi obdarovanec najprej pomisli: "Vav, zakaj se jaz nisem spomnil tega?"

Točno tako so se ustanovitelji slovenskega startupa in členi ekipe pod znamko Loco Shark počutili, ko so prebirali novice o škotskem startupu – proizvajalcu pijač, ki je lani prodal 30 tisoč božičnih kroglic v zgolj 82 sekundah samo z objavo enega članka v medijih. V čem je trik? Bile so zanimive, lepega videza, inovativne in - napolnjene z ginom!

Verjetno se sprašujete, kako je sploh mogoče, da se je ideja o polnjenju božičnih okraskov z alkoholom rodila šele zdaj. Zdaj, ko so ljudje videli, da tak izdelek obstaja, si na Škotskem sploh ne predstavljajo več življenja na decembrski petek zvečer brez ene ali dveh božičnih kroglic z ginom.

Zgodbo škotskega podjetja so opazili investitorji, ki so v njihov projekt vložili dodatnih 350 tisoč evrov in jim omogočili izdelavo še večjega števila kroglic z ginom pred božično sezono.

To se je zgodilo kot odgovor na povečano povpraševanje, saj so ljudje, naveličani čokoladnih piškotov in nogavic z motivom severnih jelenov, hrepeneli po drugačnem božičnem darilu. Izdelek je celo osvojil nagrado za inovacijo leta na podelitvi nagrad Scottish Gin v letošnjem letu.

V slovenskem startupu in družinskem podjetju Loco Shark so letos ugotovili, da se v teh nekaj letih, odkar so Škoti predstavili svoj izdelek (prodajajo ga predvsem v Veliki Britaniji), nihče ni spomnil na to, da bi ponudil inovativno okraševanje božičnega drevesa po slovensko.

Ne samo, da je bilo božične gin kroglice praktično nemogoče iz Velike Britanije naročiti v Slovenijo (in celotno regijo), njihova alternativa na našem trgu sploh ni obstajala in ljudje so bili prikrajšani za nekaj, kar so si resnično želeli.

Na srečo je nastal nov izdelek in zdaj imamo na voljo božične kroglice s slovenskim ginom in duhovitim imenom Loco Santa Balls. Napolnjene so z domačim, slovenskim ginom Mister Gin, ki je v letu 2019 prejel zlato medaljo za kakovost. Ob vsem tem so zagotovili tudi brezplačno poštnino – ne samo v Sloveniji, pač pa po vsem svetu.

Ekipa Loco Shark je hkrati obljubila, da bo v prihodnje sklenila sodelovanja z različnimi proizvajalci vrhunskih alkoholnih pijač v Sloveniji in regiji, ampak šele prihodnje leto, saj so letos njihovi izdelki že skoraj razprodani.

Podjetje je namreč objavilo medijsko kampanjo, ki je (pričakovano) hitro postala viralna. Na stotine kupcev se je prek Instagrama že pohvalilo s sliko, da je Božiček letos svoja jajca pustil prav pri njih. Tisti še bolj nagajivi (ženske) pa so dodali, da so Božičkova jajca spraznili še pred decembrom.

Kontroverzno, drzno, a duhovito, kaj drugega bi sploh lahko pričakovali od Santa Ballsov?

Zdaj pa nehajte razmišljati o kroglicah, polnih gina, in razmislite, koliko podobnih priložnosti za poslovanje ste zamudili? Pogosto je tako preprosto ustvariti zabaven in priljubljen izdelek za lokalni trg, vse, kar je potrebno, so zanimiva ideja iz tujine ter malce duhovitosti, kreativnosti in trdega dela.

Na svojo kreativnost in bodoče poslovne uspehe pa lahko seveda nazdravite – zdaj kar z božičnimi gin kroglicami, ki jih lahko najdete s klikom na www.LocoShark.com.

Naročnik oglasnega sporočila je E-mesto.