Bivanje kot umetnost: zanimivo potovanje skozi svet udobnega bivanja

Vsak človek ima svojo zgodbo. Lumar že 30 let podpira te zgodbe s svojimi tehnološko naprednimi, inovativnimi, do okolja prijaznimi in energetsko učinkovitimi hišami, v katerih lahko naši kupci zaživijo polno in trajnostno, z najvišjo kakovostjo bivanja ter odgovorno do soljudi, okolja in prihajajočih generacij. Ob tej okrogli obletnici so se pri Lumarju odločili, da na prav poseben način predstavijo svoje delo, ki je določalo ves čas njihovega obstoja.

Vabljeni na razstavo hiš v galeriji Lumar Ne zato, ker bi bile hiše Lumar umetnine, temveč zato ker je vsaka hiša Lumar majhen doprinos k umetnosti dobrega bivanja.

Povezovanje tradicije in naprednih tehnologij

Lumarjeva filozofija že od začetka temelji na povezovanju tradicije in naprednih tehnologij. Tradicija se kaže v uporabi lesa kot osnovnega gradnika naših hiš, mojstrski izdelavi in izjemnem občutku za podrobnosti. Nenehen razvoj in uporaba naprednih tehnologij pa nam omogočata, da že vrsto let spadamo med vodilne ponudnike na področju trajnostne gradnje in smo uspešni na poti do bivanja brez emisij.

Tako si lahko v galeriji Lumar ogledate izbor nekaj hiš Lumar, ki so zaznamovale Lumarjevih 30 let, kot interpretacije različnih, danes že tradicionalnih umetniških slogov. Njihov navdih so bili mojstri, kot so: Wassily Kandinsky, Juan Gris, Paul Gauguin, Paul Nash, Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Cézanne, Piet Mondrian, Alphonse Mucha, Rembrandt, Robert Delaunay, Leonardo da Vinci, Caspar David Friedrich, Gustav Klimt in Kazimir Severinovič Malevič – brez posebnega vrstnega reda in preferenc.

Vsa dela so bila ustvarjena z uporabo napredne tehnologije – umetne inteligence, ki dokazuje, da se svet okoli nas izjemno hitro spreminja. Naj bo razstava zanimivo in zabavno potovanje skozi svet udobnega bivanja ter hkrati opomnik za premislek o vplivu te tehnologije na našo sedanjost in prihodnost.