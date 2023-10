Za kakovostno prenovo: nov sanacijski omet za vlažne zidove

Vlaga močno poškoduje zidove. Najprej moramo natančno oceniti poškodbe. Foto: Baumit

Ne glede na izvor vlage, pri tem gre lahko za poplave, kapilarno vlago ali nepravilno izolacijo, si moramo najprej ustvariti natančno sliko o poškodbah na objektu. Da ne bi pozabili na kakšno podrobnost, si lahko pomagamo s seznamom poškodb. Točko za točko podrobno preverimo postavke s seznama. Šele ko smo poškodbe natančno analizirali, pripravimo načrt nadaljnjih korakov.

Kako lahko izmerimo stopnjo vlažnosti v prostoru oziroma v stenah? Foto: Baumit Optimalna relativna zračna vlažnost v prostoru je med 40 in 60 odstotki. Za meritev vlage v prostoru potrebujemo preprost higrometer, ki mora biti del vsakega gospodinjstva. Oceno poškodb pri manj obremenjenih pozidavah lahko opravimo vizualno, merjenje vsebnosti vlage pa s CM-napravo. Za točnejše podatke o vsebnosti vlage opravimo test z večjim številom reprezentativnih vzorcev, ki jih v laboratoriju analiziramo po metodi DARR pri sušenju na 105 °C.

Zakaj je nujno odstraniti fasadni sistem?

Fasada je ob poplavah med najbolj poškodovanimi elementi objekta in jo je nujno treba odstraniti. Foto: Baumit

V primeru poplave so zidovi in fasada močno poškodovani, in če je mogoče, fasadni sistem v območju poplavljenosti vedno odstranimo, ker tako omogočimo hitrejše izsuševanje zidu. V območju podzidka in pri toplotni izolaciji iz mineralne volne je fasadni sistem vedno treba odstraniti.

Področje podzidka je po poplavi najbolj obremenjeno z vlago in morebitnimi solmi, kar negativno vpliva na lastnosti toplotne izolacije, strukturo in trdnost. Če takšnega fasadnega sistema ne odstranimo, lahko to kasneje privede do občutnih poškodb. Odstopanje izolacije, razpoke in plesen so samo nekatere izmed njih.

Razlika med navadnim in sanacijskim ometom

Za obnovo po poplavah in od vlage poškodovanih zidov je najboljša izbira sanacijski omet. Foto: Baumit

Tudi omet je po polavah treba odstraniti do nepoškodovane podlage. S tehničnega in higienskega vidika tak omet ni več uporaben. Preden se odločimo za vrsto ometa, preverimo, kakšen omet bo najprimernejši za naš objekt.

Za obnovo po poplavah in od vlage poškodovanih zidov je najboljša izbira sanacijski omet, saj ima številne pozitivne lastnosti. Sanacijske omete odlikujejo visoka poroznost in paroprepustnost, nizko navzemanje vlage in odpornost na soli.

Porozna struktura ometa omogoča shranjevanje soli v strukturi ometa, zaradi česar ostaja površina ometa suha in brez sledi soli. Sanacijski sistemi ometov ustvarjajo pogoje za naravno sušenje zidov.

Vse se začne s temeljitim sušenjem

Stene, strope in tla moramo popolnoma osušiti. Foto: Baumit

Popravilo vlažnih zidov ali poškodovanih zaradi poplave se začne s sušenjem. Da se ne bi pojavila plesen, moramo stene, strope in tla popolnoma osušiti, potem ko smo opravili osnovno čiščenje in odstranili vse obloge, premaze, preproge, tapete itd.

Za sušenje je najbolj učinkovita uporaba gradbenih sušilnikov zraka. V toplih razmerah uporabimo kondenzacijske sušilnike, pri nižjih temperaturah in v kleteh pa so bolj učinkoviti adsorpcijski sušilniki.

Ključen je pravilen vrstni red del pri sanaciji

Nekatera dela pri sanaciji lahko opravimo sami, zahtevnejša prepustimo strokovnjakom. Foto: Baumit

Najprej se moramo na sanacijo dobro pripraviti. Nekatera dela, kot so odstranitev tapet in barv, lahko opravimo sami. Poskrbeti moramo za demontažo oken in vrat, odstranitev talnih oblog (parket, ploščice, ladijski pod), odbijanje votlega ometa in odkop terena v stiku s podzidkom.

Sledijo zaključna dela:

barvanje notranjih sten,

lepljenje tapet,

polaganje talnih oblog (preproge, parket, leseni pod),

izolacija notranjih sten in stropov kleti,

izravnava ali ometavanje notranjih zidov,

polaganje keramike,

odzračevanje grelnih teles.

Foto: Baumit

Čeprav smo mogoče zelo spretni pri hišnih popravilih, pa moramo nekatere stvari prepustiti strokovnjakom in obrtnikom. To so polaganje električne napeljave, manjša dela na vodovodnih inštalacijah, odmašitev zamašenih odtokov, vgradnja oken in vrat, obnova zunanjih ometov in barvnih premazov, obnova zunanje toplotne izolacije (pozor: staro izolacijo je treba strokovno odstraniti), vgradnja sanitarne opreme, odstranitev in vgradnja montažnih sten, nova izolacija montažnih sten, montaža novega okovja na stavbno pohištvo, odstranitev in montaža obešenih stropov, popravilo električnih inštalacij, dela na plinovodni napeljavi in grelnih napravah, dela na napeljavi za ogrevanje, dela na nosilnih zidovih, dela na dimnikih, rušenje nosilnih zidov …

Baumitovi ometi Sanova, ki so namenjeni sanaciji od vlage prizadetih površin, so razviti posebej za vlažne in s soljo obremenjene zidove. So paroprepustni in zagotavljajo, da lahko voda izhlapi iz vlažnih sten. Prav tako se iz podlage izločajo škodljive soli in odložijo v porah ometov Baumit Sanova, zasnovanih posebej v ta namen. Primerni so za uporabo na zunanjih ter notranjih stenskih in stropnih površinah.

Po končani sanaciji: proces sušenja še ni končan

S pravilnim položajem pohištva lahko naredimo veliko, da se v stanovanju ne bo nabirala vlaga. Foto: Baumit

Tudi po končani sanaciji proces sušenja stavbe še ni končan. Bodimo pozorni na to, da bomo vlago tudi v nadaljevanju odvajali iz prostorov in da se na površinah ne bo ustvarjal kondenz. Vodna para mora stalno in neovirano izhajati iz gradbenih elementov.

Po sanaciji po poplavi moramo paziti, da: