Prostorno stanovanje sredi mansardnega gozda

Navdihi, ki jih ponuja pogled na les in vidne tramove v naših mansardah, bodo večni. So ena tistih inspiracij za naše bivanje, ki nimajo konca. Morda zato, ker je les prvinski, naraven in izjemno topel material; morda zato, ker nas ti tramovi spominjajo na drevesa in gozd ter spreminjajo naš dom v naravna bivališča med krošnjami?

Verjetno je razlog vse to in še kaj zraven. Dejstvo je, da se pri obisku mansardnega stanovanja pogled večini najprej ustavi na strešni konstrukciji.

Leseni stebri pa nimajo nujno le dekorativne vloge, lahko jih uporabimo tudi kot gradnike, med katere vpnemo pregradne zidove, police ali ograje. Če imate torej možnost, vsekakor ohranite vidne stebre, tramove in špirovce. Na kakšen način naredijo mansardno stanovanje edinstveno, lepo kaže primer obnove v Mariboru.

Prav poseben čar temu prenovljenemu mansardnemu stanovanju dajejo vidni, očiščeni in prebarvani elementi starega smrekovega ostrešja.

Zapiranje stropa je stvar preteklosti

Če želite izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja mansardno stanovanje, začnite pri tem, da izkoristite celotno višino stropov. Zapiranje stropa na višini dveh metrov in pol je preživeta rešitev. Danes vemo, da je potrošnja energije na račun ogrevanja dodatnega prostora tik pod slemenom praktično zanemarljiva. Če bo stanovanje odprto do slemena, bo zagotavljalo izjemno izkušnjo odprtosti in zračnosti ter popolno izrabo prostora na galeriji. Prenovljeno mansardno stanovanje v Mariboru je krasen primer, kako lahko ta odprtost ustvari zares izjemen interier.

Za obilje naravne svetlobe v osrednjem bivalnem prostoru so zaslužni ustrezno število strešnih oken in steklena drsna vrata, ki ga povezujejo s prostrano strešno teraso.

Vsako drugačno, a z istimi prednostmi

Zaradi lomljenega stropa ima vsako mansardno stanovanje svojo posebno obliko, ki ga dela drugačnega od preostalih mansardnih stanovanj. Njihove poševne strope spremlja praktična prednost, ki je skupna vsem: omogočajo namestitev strešnih oken , ki zaradi odličnega kota vpadne svetlobe zagotavljajo za kar 30 odstotkov boljšo osvetljenost prostora kot primerljivo velika frčadna okna. Umestitev strešnih oken na južni strani strehe iz tega razloga bistveno vpliva na pozitivno energetsko bilanco v zimskem času. Skoznja namreč pride čez dan več toplote kot ponoči zaradi njih nastane izgub. Poskrbeti morate le za to, da preprečite pregrevanje mansarde ob vročih poletnih dnevih. S tem izzivom najučinkoviteje opravi kombinacija zunanjih in notranjih senčil .

Ena največjih prednosti (tudi) tega mansardnega stanovanja je veliko naravne svetlobe, ki je zaslužna za dobro počutje in – kot dokazujejo znanstveniki – tudi za zdravje stanovalcev.

Dnevna svetloba nima nadomestka

Kljub vsej današnji tehnologiji dnevna svetloba ne pozna umetnega nadomestila, saj je njen spekter specifičen in vsak dan edinstven. To je neposredno povezano z našim počutjem: če vstopimo v napol temačen prostor, nas to lahko spravi v slabo voljo. Če pa pridemo v prostor, ki je dobro osvetljen z naravno svetlobo, se nam počutje izboljša. Ljudem je naravna, topla bela svetloba za bivanje ne le najprijetnejša, ampak tudi nujna. Daje nam občutek udobja, zavetja, varnosti in ljubezni. Tudi po izsledkih številnih raziskav zadostna količina dnevne svetlobe podnevi zmanjšuje motnje spanja ponoči.

Z nekaj načrtovanja in malo iznajdljivosti so odlično izkoristili dvoetažni podstrešni prostor in mansardno stanovanje spremenili v svetel in prostoren raj pod nebom.