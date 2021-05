Keramične ploščice: vam je bližji skandinavski ali japonski slog?

Življenje postaja vse bolj digitalizirano, veliko časa preživimo ob računalnikih, na telefonih in v umetnih okoljih, kar vpliva na naše zdravje in psihično počutje. Kljub hitremu tehnološkemu razvoju ostaja človek kot fizično in psihično bitje neločljiv del narave, ki je ključna za to, da smo lahko kreativni in se pri tem tudi dobro počutimo.

Sodobno oblikovanje se vrača k naravi

Naravni materiali, kot sta les ali kamen, so pogosto občutljivi in zahtevni za čiščenje in vzdrževanje, zato jih vedno bolj nadomešča keramika, ki je tudi sama popolnoma naravni material, saj je narejena pretežno iz zemlje.

Z izbiro keramike za opremljanje notranjih prostorov ohranjamo dragocene naravne vire, saj za pridobivanje keramike ni potrebno izsekavanje gozdov. Tehnološki razvoj v keramični industriji je omogočil, da ploščice do potankosti imitirajo naravne materiale po vzorcu, barvi, strukturi in formatu. Z visoko resolucijskim digitalnim tiskom na ploščice prenesejo tudi najmanjše detajle, naravno razgibanost položene površine pa dosežemo z velikim številom različnih grafičnih lic.

Sodobna kombinacija lesa in cementa (porcelanske ploščice NATUR in CEMENT).

Po sledeh slovite nemške šole

Različni stili sodobnega opremljanja notranjih prostorov izhajajo iz modernega dizajna 20. stoletja, katerega temelje je v 20. letih postavila slavna Bauhaus šola iz Nemčije in sprožila globalno modernistično gibanje.

Moto Bauhausa je bil: "Umetnost in tehnologija – nova enotnost," s čimer je odprl vrata sodobnemu oblikovanju, ki združuje načela umetnosti in estetike z razvojem in napredkom znanosti in industrije.

Forma sledi funkciji: preproste linije in kakovostni materiali

Filozofijo modernega oblikovanja je Bauhaus izrazil v ideji "forma sledi funkciji", ki je pomenila v prvi vrsti funkcionalen dizajn s preprostimi, čistimi oblikami in kakovostnimi materiali ter metodično odstranitev vsega nepotrebnega. Bauhaus je bil najvplivnejša šola avantgardne umetnosti, dizajna in arhitekture 20. stoletja z idejami, ki so aktualne še danes.

Pojma "moderen" in "sodoben" v svetu dizajna torej nista sinonimna. Pojem "moderen" se nanaša specifično na dizajn 20. stoletja, ki temelji na principih Bauhausa, pojem "sodoben" pa zajema širši spekter stilov, ki se pojavljajo v sodobnem času, torej danes. Povezuje ju to, da sodobni stili pretežno temeljijo na modernem oziroma iz njega izhajajo. Sodoben dizajn se prezentira s številnimi trendi, ki se pojavljajo vsako leto kot nekaj novega, drugačnega.

Trend: stopnja v razvoju sloga

Kaj pa je trend in v kakšnem odnosu je trend do sloga? Trend je širok pojem, ki nima natančne definicije in si ga posameznik lahko subjektivno interpretira, vendar pa gre v osnovi za idejo, da si želimo nekaj drugačnega od tega, kar imamo zdaj, vendar ne preveč drugačnega. Gre torej za neko spremembo sloga. Trend lahko razumemo kot stopnjo v razvoju dizajna, ki je cikličen – vedno izhaja iz preteklosti in išče rešitve za prihodnost. Trend je tako živ organizem in izraža dogajanja v umetnosti, znanosti, tehnologiji in družbi na splošno.

Čiste linije in funkcionalnost tudi zunaj (porcelanske ploščice CANYON – imitacija naravnega kamna).

Material za vse življenje

Keramične ploščice so izjemno trden in obstojen material. Ob dobro pripravljeni podlagi in vgradnji nam bodo služile kot talna ali stenska obloga za vse življenje. Zato je smiselno izbrati takšne ploščice, ki bodo do neke mere stilsko nevtralne in bodo funkcionirale kot okvir prostora za opremo in dodatke v različnih sodobnih trendih.

Katere barve keramičnih ploščic so brezčasne? To so predvsem ploščice v nevtralnih toplih ali hladnih tonih z brezčasnimi naravnimi vzorci lesa ali kamna, pa tudi cementa ali terrazza, ki sta postala sodobna klasika.

Kjer prostori komunicirajo drug z drugim

Povezovanje prostorov v ureditvi, ki se imenuje tudi odprti tloris, je značilnost modernega dizajna, ki ostaja stalnica vse do danes in se še razširja s povezavo notranjih in zunanjih prostorov. Mrazoodporne oziroma porcelanske keramične ploščice so idealna rešitev za tovrstne projekte, saj omogočajo enotnost talne površine, ki se nadaljuje tudi zunaj.

Ambient v modernem stilu z odprtim tlorisom (porcelanske ploščice TERRAZZO).

Novo obdobje zaznamujejo novi materiali

Po drugi svetovni vojni se je začelo novo obdobje v razvoju modernega dizajna, ki so ga med drugim zaznamovali novi materiali in tehnologije, optimizem in vera v napredek ter večja povezanost sveta, ki so jo omogočili mednarodni letalski poleti.

V 50. letih se je tako izoblikoval značilen stil sredine stoletja (mid-century modern style), ki je funkcionalnosti in enostavnim oblikam dodal elemente z intenzivnimi barvami in vzorci. V skandinavskih deželah je moderen dizajn dobil nov izraz v specifično skandinavskem stilu, za katerega je značilna kombinacija tradicionalne lepote naravnih materialov z napredno tehnologijo.

Japonski oblikovalci so našli svoj nov stil v ravnovesju med tradicionalno azijsko in mednarodno moderno estetiko z ohranitvijo njihove specifično azijske senzibilnosti. Moderen stil sredine 20. stoletja je doživel vrnitev v začetku 21. stoletja kot eden od prevladujočih retro trendov, najbolj sodobna ta trenutek pa sta skandinavski stil in njegova združitev z japonskim dizajnom, ki se je formirala v nov t. i. Japandi stil. V 60. in 70. letih so se družbena gibanja odražala v živahnih in razgibanih trendih kot npr. psihadelika in pop-art, na drugi strani pa je minimalizem dobil stalno mesto v svetu notranjega oblikovanja, ki ga ima še danes. Čisti minimalizem je do skrajnosti izpeljal načela modernega dizajna in odstranil iz prostora tudi teksturno in barvno razgibanost. Minimalistični ambienti so monokromatski, ravnih oblik in gladkih, čistih površin, popolnoma brez dekoracije.

Kontrast med lesom in belimi ploščicami, značilen za moderni stil sredine stoletja (stenske ploščice SURFACE s 3D strukturo in porcelanske ploščice BARK).

Eden od najbolj priljubljenih sodobnih stilov notranjega oblikovanja

SKANDINAVSKI STIL je eden od najbolj priljubljenih sodobnih stilov notranjega oblikovanja. Nosi temeljne značilnosti modernega dizajna: čiste in ravne linije, funkcionalno pohištvo (Ikea) in nevtralno barvno paleto, ki jih nadgradi z značilno nordijsko atmosfero harmonije in udobja. Bistvo tega stila je povzeto v pojmu "hygge", ki pomeni občutek ugodja in zadovoljstva, ki ga najdemo v drobnih stvareh, in predstavlja pomembno karakteristiko skandinavske kulture.

Gre za preprostost bivanja, hvaležnost in povezanost, najbolj pa usmerjenost na tukaj in zdaj. Skandinavski dizajn stremi k ravnovesju med funkcionalnostjo, modernizmom in udobjem. Velika okna z belimi okvirji in gladke bele stene ohranijo čim več svetlobe, ki je zelo dragocena v skandinavskih deželah v dolgih zimskih mesecih. Barvna paleta je pretežno bela, z dodatkom svetlih nevtralnih tonov. Detajli v črni ali temnejših nevtralnih tonih definirajo poudarke v prostoru. Pomembni so naravni materiali, predvsem lesena tla v nekoliko zbledelem tonu, ki dodajo toplino nevtralnemu ambientu, uporabljajo pa se tudi kamen, cement in keramika. Za občutek udobja in domačnosti poskrbijo naravne teksture, npr. konoplja, juta, volna …

Pletene preproge, mehke odeje iz kašmirja, puhaste blazine so idealni dodatki. Preprostost in praktičnost sta temeljni vodili pri opremljanju v skandinavskem stilu. Z dodatki in dekoracijo ne pretiravamo, kar izberemo pa naj bo avtentično in kvalitetno izdelano (npr. umetniški predmeti, ročno izdelana keramika, lončnice).

Porcelanske ploščice Gorenja Keramike so odlična izbira za oblikovanje ambientov v skandinavskem stilu. Izbirate lahko med različnimi tipi naravnega lesa v formatu pravih lesenih desk: 22,5x90, 30x60 ali 15x60 centimetrov. Ploščice imitirajo les v vseh pogledih, od visoko resolucijske grafike do barve in specifične teksture. Dobite najboljše od obeh svetov: unikaten naravni videz lesa in visoko trpežnost ter enostavno vzdrževanje keramike.

Skandinavski stil: nevtralna barvna paleta, bele stene in lesena tla (porcelanske ploščice NORDIC).

Dom: prostor, kjer telo, um in narava postanejo eno

JAPANDI STIL prihaja kot najnovejši trend, ki združuje moderen skandinavski stil z brezčasno eleganco japonske estetike. Čeprav prihajata skandinavski in japonski stil iz popolnoma različnih strani sveta, ju povezujejo podobni principi. Oba se fokusirata na preprostost in minimalistično zasnovo, hkrati pa zasledujeta maksimalen občutek sprostitve in harmonije, da postane dom prostor, kjer telo, um in narava postanejo eno. Japandi stil obogati nevtralni skandinavski interier s toplejšimi in močnejšimi toni, značilnimi za japonsko barvno paleto. Belo, sivo in blede odtenke nordijskega lesa dopolnjujejo močnejše rjave, oker, zelene ali modre barve. Medtem ko se razgibane teksture v skandinavskih ambientih pojavljajo zgolj na dodatkih, pa japandi stil slavi grobo ometane stene, bogate stenske ali talne obloge iz starega ali predelanega lesa in patinirane površine (učinke staranja, rjavenja, oksidiranja …).

To je izraz japonske filozofije "wabi-sabi", ki sprejema minljivost in nepopolnost kot čudovit izraz naravne lepote in ne kot napako. Tako skandinavski kot tudi japonski stil sta usmerjena v trajnostni razvoj in ekološko orientiran dizajn, ki izbira naravne materiale, kot so keramika, les, volna, svila … Dekoracija v japandi ambientih je zreducirana na minimum, moderni kosi pohištva se prepletajo z elementi tradicionalne orientalne kulture z značilnimi vzorci, ki izražajo močno vez z naravo.

Če vas je prevzel japandi stil in si ga želite vnesti v svoje okolje, je najbolje začeti z najbolj intimnim prostorom: kopalnico. Med kolekcijami ploščic Gorenje Keramika boste našli številne vzorce, inspirirane v skandinavskem ali japonskem stilu, s čistimi minimalističnimi ali nepopolnimi naravnimi dizajni, ki jih lahko kombinirate in ustvarite unikatno japandi atmosfero.

Kopalnica v japandi stilu (porcelanske ploščice GRAND in TAURUS).

Topli minimalizem: udobna preprostost in izjemna funkcionalnost

TOPLI MINIMALIZEM je najnovejši trend v minimalističnem dizajnu. Minimalizem ne pomeni zgolj imeti manj stvari, ampak predvsem omogočiti več časa in prostora tistemu, kar imamo radi in kar radi počnemo. Pri oblikovanju ne gre zgolj za to, da napolnimo prostor, ampak posvetimo pozornost vsakemu elementu, ki ga mislimo vnesti v prostor in ugotovimo, ali resnično resonira z nami in s prostorom.

V jedru toplega minimalizma je udobje, definira ga udobna preprostost in izjemna funkcionalnost. Ta stil harmonično kombinira naravne elemente, vseeno pa ohranja poudarke, ki dodajo globino in vizualni interes. Najpomembnejša je jasno definirana barvna paleta, ki temelji na toplih naravnih barvah in mehkih tonskih prehodih. Prostor razgibamo s teksturami, kot so lan, bombaž, volna …

Zemeljski vzorci in barve poskrbijo za topel, organski videz, poudarki iz naravnega lesa pa učinkujejo sproščujoče in poživljajoče. Prostoru damo osebnost s tem, da investiramo v stvari, ki bodo trajale in ustvarjale spomine, kot na primer skrbno izbrana zbirka predmetov iz potovanj. Minimalistični ambienti dajejo prednost kvaliteti pred kvantiteto. Tipično pohištvo je iz lahkega, zbledelega, čim manj obdelanega lesa, preprostih oblik in večnamensko. Svetloba je pomemben element tega stila, značilni so trenutki ob svečah in preproste svetilke, ki ustvarjajo topel, domač občutek.

Za kopalnico v stilu toplega minimalizma izberite ploščice v toplih tonih in jih kombinirajte s teksturnimi 3D ploščicami v istem tonu. Puhast kopalni plašč in brisače bodo dodali mehkobo, izbrano ogledalo ali umivalnik pa karakter in globino. Dodajte sveče in povabite naravo v prostor z rastlinami ali keramičnimi vazami organskih oblik. Vaš cilj naj bosta udobje in energija.

Topli minimalizem (stenske ploščice DALIA in porcelanske ploščice NATIVE).

Barvi leta: brezčasna siva in sijoča rumena

Barvni inštitut Pantone vsako leto izbere simbolično barvo za prihodnjih 365 dni in s tem pomembno vpliva na svet dizajna, mode in barvnih trendov nasploh.

Barva leta 2021 je kombinacija dveh neodvisnih barv, ki simbolizira dopolnjevanje in podpiranje različnih elementov. Kombinacija brezčasne sive in sijoče rumene barve izraža sporočilo pozitivnosti, ki stoji na trdnem temelju. Praktična in optimistična kombinacija izraža odpornost in upanje, da bo leto 2021 bolj normalno in lahkotno, kot je bilo leto 2020, ki je bilo prežeto z globalno pandemijo.

ILLUMINATING YELLOW je svetla in vesela rumena barva, polna živahnosti in prežeta s sončno energijo, ULTIMATE GREY pa je simbol trdnih elementov, ki so večni in zagotavljajo trdno podlago. Barva kamenčkov na obali in naravnih elementov, katerih obrabljen videz poudarja sposobnost prestati preizkušnje časa.

Optimistično barvno kombinacijo 2021 lahko enostavno prenesete v vašo kopalnico tako, da izberete eno od številnih kolekcij ploščic Gorenje Keramika v nevtralnem sivem tonu, nato pa dodate poudarke v sijoči rumeni, kot na primer brisače, različne dekorativne elemente ali celo pohištvo.

Kopalnica v barvni kombinaciji Pantone 2021 (stenske ploščice VISUAL in porcelanske ploščice TERRAZZO in CANYON).

Kopalnica v vaši najljubši barvi

Barve dokazano vplivajo na naše počutje in produktivnost. Predstavljajte si, da začnete svoj dan v kopalnici, ki je opremljena v vaši najljubši barvi in ki vam da val energije, s katero boste osvojili dan! V sodobnih trendih oblikovanja kopalnic se vztrajno pojavljajo tudi bolj intenzivne barve tako na pohištvu kot tudi na stenskih in talnih oblogah. S premišljeno uporabo barv lahko postane kopalnica eleganten in poživljajoč prostor, ki ga bodo občudovali tudi največji barvni kritiki. V najnovejših dizajnih se pojavljajo predvsem olivno ali sage zelena, modra, rumena in roza.

Sage zelena barva v kombinaciji z belo in temnim lesom (stenske ploščice ATLANTA in porcelanske ploščice NORDIC).

POMOČ PRI NAKUPU KERAMIKE

Gorenje Keramika je vodilno podjetje na domačem trgu in eden od najbolj prepoznavnih ponudnikov keramičnih ploščic na trgih v regiji srednje in vzhodne Evrope.

Vas zanima več? Potrebujete nasvet strokovnjaka? Obiščite najbližji salon:

Gorenje Keramika, d. o. o.

Naslov: Gorenje 1/b, 3327 Šmartno ob Paki

Tel.: +386 (0)3 896 61 10

E-pošta: keramika@gorenje.com

Industrijska prodajalna Gorenje – Šmartno ob Paki

Naslov: Gorenje 1/b, 3327 Šmartno ob Paki

Tel: +386 (0)3 896 61 27

E-pošta: ip.keramika.gorenje@gorenje.com

Industrijska prodajalna – Ljubljana

Naslov: Plemljeva 2, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija

Tel: +386 (0)1 512 48 71

E-pošta: p.keramika.ljubljana@gorenje.com

Prodajni salon Lenart

Naslov: Ob Poleni 35 (Lenapark), 2230 Lenart v Slovenskih Goricah

Tel: +386 (0)2 292 79 86, +386 (0)2 292 79 87

E-pošta: ps.keramika.lenart@gorenje.com

VEČ INFORMACIJ: