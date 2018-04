Testirajte kakovost svoje zemlje

Foto: Pixabay

Če se boste redno ukvarjali z zemljo, ugotavljali njeno sestavo, drenažo, kislost in mineralno gostoto, se boste lahko izognili gnitju vrtnin in neprimernim sajenjem, saj vaša tla morda niso primerna za nekatere vrste rastlin.

Stisk

Najprej moramo poznati sestavo tal. Na splošno lahko zemljo razvrščamo v glinasto, peščeno ali ilovnato. Glina je bogata s hranili, vendar drenaža pri njej deluje počasi. Pesek je odličen za drenažo, ampak je slab pri ohranjanju hranilnih snovi in potrebne vlage. Na splošno naj bi bila ilovica tista najbolj idealna za sajenje, saj ohranja vlago in zadržuje hranilne snovi.

Da bi prepoznali, kakšno zemljo imate, vzemite pest vlažne (ne mokre) zemlje in jo čvrsto stisnite.

Če zemlja zadrži obliko in razpade, ko jo pritisnete s prstom, potem imate ilovico.

Če zadrži obliko in se obdrži tudi ob pritisku, potem imate glinasto zemljo.

Če ob odprtju rok takoj razpade, potem imate peščeno zemljo.

Drenaža

Izjemnega pomena je tudi naravna drenaža vaše zemlje, saj nekatere rastline ob nepravilni drenaži hitro umrejo, ker se voda zadržuje v koreninskem delu. Kako preizkusiti drenažo?

V domača tla izkopljite približno šest centimetrov globoko luknjo, jo napolnite z vodo in pustite, da jo zemlja posrka. Nato postopek ponovite in pozorno spremljajte, koliko dolgo traja, da se voda vpije v zemljo. Če zemlja potrebuje več kot štiri ure do popolnega vpitja, potem to pomeni, da imate slabo naravno drenažo.

Foto: Pixabay

Žuželke in črvi

Vrtni črvi so odlični pokazatelji splošnega zdravja vaše zemlje zlasti z vidika biološke aktivnosti. Če so v vašem vrtu prisotni deževniki, potem imate verjetno vse koristne mikrobe in bakterije, ki zagotavljajo zdrava tla in močne rastline. Zemljo testirajte tako, da v vrt izkopljete luknjo (tla naj bodo vlažna in topla), nad katero postavite škatlo. Če po nekajdnevnem pregledu najdete več kot deset črvov, potem to pomeni, da imate zelo zdrava tla, primerna za sajenje.

Raven kislosti

Raven kislosti (pH) ima pomembno vlogo pri tem, kako dobro bodo uspevale vrtnine. Ponazori se z lestvico od nič do 14, pri čemer je nič zelo kislo in 14 zelo alkalno. Večina rastlin najbolje uspeva v zemlji, katere pH se giblje med šest in sedem. Če je raven pH nižja od pet in višja od osem, potem vaša zemlja ni primerna za sajenje.