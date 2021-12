Zaledenela vam bo kri: roboti se prebujajo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameca je android z izjemno podobnostjo človeškemu bitju. Ima sivo "kožo" in je bil namenoma oblikovan brez rasnih in spolnih značilnosti. Podjetje ga je označilo kot najbolj naprednega robota na področju humanoidne robotike.

Človeški obraz je ključnega pomena pri medsebojni človeški komunikaciji in v robotiki si že dolgo časa prizadevajo posnemati te gibe. Za izražanje namreč obraz potrebuje več kot štirideset mišic. Da bi se temu gibanju čim bolj približali, so inženirji podjetja Engineered Arts potrebovali petnajst let.

Namen tega robota je biti ohišje, ki bo v sebi nosilo umetno inteligenco. Njegova cena bo znašala več kot sto petnajst tisoč evrov.