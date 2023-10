Xiaomi 13T Pro: premijski telefon brez najvišje premijske cene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za bistveno nižjo ceno od svojega vzornika brez črke T v svojem imenu ponuja Xiaomi 13T Pro zelo veliko njegovih presežnikov in je tudi nedvomno bistveno napredoval glede na svojega neposrednega predhodnika.

Xiaomijevi telefoni z oznako T sledijo njihovim premijskim telefonom približno s polletnim zamikom in ciljajo na zahtevne uporabnike, ki niso pripravljeni plačati visokih cen najelitnejših Xiaomijevih telefonov.

Ugodnejših cen seveda ni mogoče doseči brez nekaj odrekanj in kompromisov, a so pri tem zelo pazili, da ostane uporabniška izkušnja čim bolj primerljiva dražjim vzornikom.

Drug procesor, a brez vidnejših razlik v delovanju glede na najbolj premijskega

Ena od teh prilagoditev je procesor. Namesto procesorja Snapdragon 8 Gen 2, ki je postal neke vrste standard za trenutno najnovejše (najbolj) premijske telefone, je srce telefona Xiaomi 13T Pro (očitno občutno cenejši) trenutno najzmogljivejši Mediatekov procesor Dimensity 9200+.

Srce pametnega telefona Xiaomi 13T Pro je trenutno najzmogljivejši Mediatekov procesor Dimensity 9200+. Foto: Žiga Krančan

Toda nekih opaznejših razlik pri zmogljivosti in hitrosti delovanja med procesorjema v praksi ni opaziti, saj je tudi Xiaomi 13T Pro med našim preizkusom zastavljene naloge opravil hitro in zanesljivo.

Osveževanje zaslonske slike, ki ga celo najboljši nimajo

Xiaomi 13T Pro tudi po svoji zunanji podobi ne odstopa bistveno od svojega dražjega vzornika. Skupna jima je tudi odpornost na vodo in prah po najzahtevnejšem standardu IP68. Tudi 6,7-palčni (17-centimetrski) zaslon AMOLED s svojimi živahnimi barvami in močnim kontrastom zagotovo sodi med (naj)boljše.

Pametni telefon Xiaomi 13T Pro tudi po svoji zunanji podobi ne odstopa bistveno od svojega dražjega vzornika Xiaomi 13 Pro (vrez T). Foto: Žiga Krančan

Z dinamičnim osveževanjem, ki dosega 144 hercev, Xiaomi 13T Pro celo presega svoje dražje vzornike. V praksi dinamično osveževanje le redko zahteva to najvišjo vrednost in se bo zadovoljilo s 30-, 60-, 90- ali 120-kratno osvežitvijo v sekundi, a pri kakšni divji igri bo 144 hercev zagotovo prišlo prav (čeprav ta telefon še vedno verjetno ne bo prva igra ljubiteljev najzahtevnejših mobilnih iger).

Ločljivost 2712 x 1220 pik sicer ni med najvišjimi na trgu, a, podobno kot pri procesorju, dokler ne pogledate seznama specifikacij, pri delu s telefonom ne bo mogoče opaziti omembe vrednih razlik v primerjavi s pametnimi telefoni, ki imajo na papirju močnejše specifikacije. Pod zaslonom pa je optični čitalnik prstnih odtisov.

Z dinamičnim osveževanjem, ki dosega 144 hercev, Xiaomi 13T Pro celo presega svoje dražje vzornike. Foto: Žiga Krančan

Naprednejši materiali in podpora najnovejšim standardom povezovanja

Dodatno jamstvo odpornosti telefona Xiaomi 13T Pro je varovanje zaslona s steklom Gorilla Glass 5, ki je v laboratorijskih preizkusih prestal padce na trdo podlago celo z več kot enega metra višine, zatrjujeta tako Xiaomi kot ameriška družba Corning, ki proizvaja Gorilla Glass 5 v svoji domovini ter na Japonskem in Tajvanu.

V primerjavi z lanskim neposrednim predhodnikom, to je Xiaomi 12T Pro, prinaša Xiaomi 13T Pro kar nekaj sprememb in izboljšav. Za začetek pa je zelo dobrodošla zamenjava plastičnega ohišja, ki ga je imela dvanajstica z veliko privlačnejšim aluminijskim ter stekleno zadnjo stranjo pri črni ali iz veganskega usnja pri alpsko modri barvi telefona, kakršen je bil naš preizkušanec. Podprta sta tudi najnovejša standarda povezovanja, Bluetooth 5.4 in WiFi 7.

Dodatno jamstvo odpornosti telefona Xiaomi 13T Pro je varovanje zaslona s steklom Gorilla Glass 5. Foto: Žiga Krančan

Pogled na spodnjo stran

Na spodnji strani telefona najdemo utor za dve nanoSIM kartici brez možnosti, da bi namesto ene od njih povečali razpoložljiv pomnilnik z izmenljivo pomnilniško kartico. To sicer niti ni tako pomembno, ker, kot omenjeno, razpoložljive različice ne škrtarijo s shrambnim prostorom.

V neposredni bližini je tudi standardni vhod USB-C, ni pa analognega vhoda za slušalke, ki se je zdaj že najbrž dokončno poslovil od vseh novih telefonov. Tu pa je še eden od dveh zvočnikov – drugi je na zgornji strani in skupaj poskrbita za več kot zadovoljiv zvok v stereo kakovosti.

Spodnja stran pametnega telefona Xiaomi 13T Pro Foto: Žiga Krančan

Leicin podpis prvič na Xiaomijevi seriji T

Tri kamere na zadnji strani so doživele kar nekaj sprememb glede na predhodnika Xiaomi 12T Pro. Največja je že ta, da je serija Xiaomi 13T prva T-serija, kjer je pri razvoju kamer svoje znanje, izkušnje in ime pristavil nemški proizvajalec fotografske in druge optične opreme Leica (ki smo ga nekoč srečali pri drugih pametnih telefonih).

Glavna kamera ima ločljivost 50 milijonov pik, kar je sicer manj, kot je imel predhodnik (200 milijonov pik), a so izboljšani algoritmi poskrbeli, da so fotografije pri novincu vendarle zelo dobre (fotografija z ločljivostjo 200 milijonov pik pa ustvarja kar več deset megabajtov veliko datoteko, kar marsikomu ni privlačna možnost, razlika pa se je opazila le pri zelo velikih povečavah). Vsi načini fotografiranja niso dostopni pri najvišji ločljivosti, so pa v privzetem načinu, ki uporablja združevanje pik (pixel binning).

Kamere zadaj na pametnem telefonu Xiaomi 13T Pro sopodpisuje nemški proizvajalec optike Leica. Foto: Žiga Krančan

Pametni telefon Xiaomi 13T Pro

Dimenzije: 162,2 × 75,7 × 8,49 milimetra

Masa: 206 gramov

Zaslon: CrystalRes AMOLED, diagonala 17,00 centimetra (6,67 palca), ločljivost FHD+ 2712 x 1220 pik, razmerje stranic 20:9, gostota 446 pik na palec, dinamično osveževanje 30, 60, 90, 120 ali 144 hercev, Dolby Vision, HDR10+, svetilnost 1200 nitov (HBM), vrhnja svetilnost 2600 nitov, zaščiten s steklom Corning Gorilla Glass 5

Odpornost: standard IP68

cesor: štirinanometrski MediaTek Dimensity 9200+, grafični procesor Arm Immortalis-G715

Pomnilnik: 12 gigabajtov, LPDDR5X RAM

Shramba: 512 gigabajtov, UFS 4.0, ni možnosti nadgradnje s pomnilniškimi karticami

Operacijski sistem: Android 13 z nadgrajenim Xiaomijevim uporabniškim vmesnikom MIUI 14, štiri leta nadgradenj operacijskega sistema in pet let varnostnih popravkov

Kamere zadaj: LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/15-50 ASPH; glavna kamera Leica 24 mm (ločljivost 50 milijonov pik, f/1.9, velikost senzorja 1/1,28 palca, optična stabilizacija, samodejno ostrenje, 7P); telefoto kamera, optična stabilizacija slike (OIS); telefoto kamera Leica 50 mm (ločljivost 50 milijonov pik, f/1.9, samodejno ostrenje, 5P); širokokotna kamera Leica (ločljivost 12 milijonov pik, f/2.2, 5P)

Kamera spredaj: ločljivost 20 milijonov pik, f/2.2, tipalo Quad-Bayer, 5P

Akumulator: tipična nazivna zmogljivost 5.000 miliamperskih ur, hitro 120-wattno polnjenje HyperCharge, polnilec priložen

Povezljivost: Wi-Fi 7, NFC, GPS, Bluetooth 5.4, Dual SIM, 5G/4G/3G/2G, USB-C

Zvok: Zvočnik: stereo zvočnika, Dolby Atmos, ni analognega priključka za slušalke

Jamstvo: 24 mesecev

Cena: 899 evrov (priporočena redna maloprodajna cena brez morebitnih ugodnosti ob vezavi naročniškega operaterja pri mobilnem operaterju)Vir podatkov: Xiaomi

Poleg glavne kamere

Ultraširoka kamera, tista komaj opazna pikica pod bliskavico, ima ločljivost 12 milijonov pik, a fotografije, ki jih naredi, ne dosegajo kakovosti tistih, posnetih z glavno kamero – deloma tudi zaradi fiksnega žarišča. Da ne bo pomote, fotografije niso slabe, le niso tako zelo dobre kot z glavno kamero.

Veliko boljši vtis ustvari telefoto kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik in dvakratno optično povečavo. Fotografije so zelo dobre tudi, ko povečampo toliko, da začnemo uporabljati digitalno povečavo. Avtentično ali živahno

Kot smo že vajeni pri Xiaomijevih pametnih telefonih, ki jih sopodpisuje Leica, sta na voljo dva načina fotografiranja – Leica Authentic in Leica Vibrant. Prvi stavi na dosledno upoštevanje barv, drugi pa poudari barve in kontraste, prehod med njima pa omogoča kadarkoli. Te izbire ni pri sprednji kameri, ki ima ločljivost 20 milijonov pik in med drugim ponuja portretni način dela.

Nedvomno Leica: dva značilna sloga fotografiranja Foto: Srdjan Cvjetović

Privzeta ločljivost zajema videa je 1080p pri 30 okvirjih na sekundo, možno pa je snemanje tudi do ločljivosti 8K pri 24 okvirjih v sekundi. Pri snemanju z glavno kamero optična stabilizacija poskrbi za miren posnetek tudi, ko snemamo brez stativa. Pri nočnem fotografiranju se po potrebi samodejno vklopi nočni način.

Značilen uporabniški vmesnik

Na pametnem telefonu Xiaomi 13T Pro je nameščen operacijski sistem Android 13, na katerega je dodan Xiaomijev uporabniški vmesnik MIUI 14. Ta je tako značilen, da ga nekateri obožujejo, medtem ko drugim, predvsem tistim, ki so prej uporabljali kakšen drug pametni telefon z operacijskim sistemom Android, pa predstavlja kar zalogaj, da se nanj navadijo.

Ne moremo se namreč izogniti vtisu, da je Xiaomi pri ustvarjanju svojega uporabniškega vmesnika navdihe ponekod verjetno dobival (tudi) pri Applovem operacijskem sistemu iOS.

Pri pametnih telefonih serije Xiaomi 13T bo Xiaomi zagotavljal štiri leta nadgradenj operacijskega sistema in pet let varnostnih popravkov in se tako izenačil z za zdaj še redkimi proizvajalci pametnih telefonov, ki so se odločili na ta hvale vreden korak.

Na pametnem telefonu Xiaomi 13T Pro je nameščen operacijski sistem Android 13, na katerega je dodan Xiaomijev uporabniški vmesnik MIUI 14. Foto: Žiga Krančan

Ni brezžičnega polnjenja, a je zato žično zelo hitro – in dostopno

Akumulator se ponaša z nazivno zmogljivostjo pet tisoč miliamperskih ur in mu pri običajnem obsegu dela brez neke stalne brezžične povezanosti in brez dolgih obdobij delovanja zaslona čas od jutra do večera ne bi smel predstavljati nepremostljive ovire. Na srečo pa za polnjenje ni treba dolgo čakati, saj podpira hitro 120-wattno polnjenje, pa še polnilec je priložen, kar dandanes nikakor ni več samoumevno.

In zdaj pridemo do še enega kompromisa: ni brezžičnega polnjenja. Že res, da je brezžično polnjenje marsikdaj zelo praktično in priročno, toda zelo dobrodošlo je tudi, da skoraj prazen telefon napolnimo do polovice v manj kot 15 minutah.

Alpsko modra je ena od dveh barv, ki sta na voljo pri pametnem telefonu Xiaomi 13T Pro. Foto: Žiga Krančan

Sklepna beseda

Zadnje čase pogosto opažamo, da novi pametni telefoni ne prinašajo veliko novega in boljšega glede na svoje neposredne predhodnike, toda za Xiaomi 13T Pro to zagotovo ne drži. Nekaterih njegovih specifikacij namreč nimajo niti najelitnejši pametni telefoni, kar je le eden od razlogov, zakaj je Xiaomi 13T Pro pomembno napredoval glede na Xiaomi 12T Pro.

Po drugi strani pa je Xiaomi 13T Pro pristal na nekaj kompromisov glede na letošnji zmogljivejši Xiaomi 13 Pro, a ti vendarle niso pomemben udarec dobri uporabniški izkušnji, prihranek pri ceni pa je znaten – kar 400 evrov.

Pametna telefona Xiaomi 13T in Xiaomi 13T Pro Foto: Žiga Krančan

Pravzaprav bi se upali reči, da je največji tekmec tega telefona njegov najbližji sorodnik Xiaomi 13T (brez Pro), ki za še kakšen kompromis več dodatno zbija ceno.

Če ste se namreč pripravljeni odpovedati najhitrejšem polnjenju, Xiaomi 13T ima namesto 120-wattnega polnjenja 67-wattno, in veste, da ne boste snemali videov v ločljivosti 8K, ter ste se pripravljeni sprijazniti z manj zmogljivim procesorjem (Xiaomi 13T ima procesor MediaTek Dimensity 8200-Ultra), manj pomnilnika (osem gigabajtov namesto 12) in shrambnega prostora (256 namesto 512 gigabajtov), boste vse ostalo dobili skoraj enako za še 250 evrov manj.

Kaj nam je bilo všeč:

- lepo število premijskih lastnosti za ceno višjega srednjega razreda,

- zmogljivost in hitrost delovanja,

- štiri leta nadgradenj operacijskega sistema ter pet let varnostnih popravkov in nadgradenj.

Kaj nam ni bilo všeč

- ni brezžičnega polnjenja.