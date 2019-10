Popolna prepoved? Raje nadzorovana uporaba.

Mobitel in s tem tudi stalen dostop do interneta kmalu v otroštvu postane obvezen tehnološki pripomoček vsakega otroka, saj se razvoju digitalne tehnologije ne moremo izogniti. Niti ni nobenega smisla v tem. Raje otroka naučimo, kako naj mobilno napravo uporablja odgovorno, kakšne so pasti, pri tem pa ne pozabimo tudi na negovanje resničnih vrednot.

Kdaj je pravi čas za prvi mobitel, kako postaviti pravila uporabe, katere aplikacije lahko otrok uporablja in podobno, so vprašanja, s katerimi se ob odraščanju otrok srečujemo starši.

Ali je otrok že pripravljen?

Foto: Getty Images

Pravi čas za nakup prvega mobitela je, ko otrok razume, čemu je mobitel namenjen, kar je okoli 9. leta. Najprej moramo oceniti otrokovo zrelost in stopnjo odgovornosti, ki jo je sposoben sprejeti. Če nas otrok na splošno upošteva in nas vpraša za dovoljenje pri stvareh, za katere zahtevamo soglasje, se drži pravil in dogovorov ter jim sledi tudi v šoli, potem je verjetno že pripravljen.

Njegov odnos do mobitela se kaže tudi takrat, ko uporablja naš mobitel. Ali si kar sam vzame mobitel in nam niti ne pojasni, za kaj ga pravzaprav potrebuje, potem pa ugotovimo, da se je samo kratkočasil s filmčki? Če imamo težave, ko poskušamo otroku dopovedati, da je čas za izklop mobitela, potem kaže, da je otrok preveč čustveno navezan na napravo. Če pa se je z njim mogoče brez težav dogovoriti o pravilih uporabe našega mobitela in jih tudi upošteva, je to lahko znak, da je otrok na tem področju dosegel neko stopnjo zrelosti in odgovornosti.

Katera pravila naj spoštuje otrok ob uporabi mobitela: Mobitel ni igrača.

Dogovorite se, za katere namene ga lahko uporablja.

Vedno naj se oglasi staršem.

Naj zaradi mobitela ne zanemari hobijev in druženja s prijatelji.

Naj spoštuje šolska in domača pravila. Starši si moramo prizadevati, da bo otrok postal odgovoren uporabnik interneta in mobilne tehnologije. Pri tem so nam lahko v pomoč priporočila organizacije za varno uporabo interneta, kot je na primer Logout.



Za to, da bo otrok lažje sprejel odgovornost, ki jo s seboj prinaša prvi mobitel, Telekom Slovenije priporoča, da z njim podpišemo Prvo pogodbo, s katero se z otrokom vnaprej dogovorimo o pravilih uporabe mobitela, nagradah in posledicah.



Za svetovanje o varni rabi interneta obiščite spletno stran Logout ali pokličite brezplačno številko 080 7376.

Paketi in mobiteli za najmlajše

Mobitel bo nam in otroku olajšal vsakodnevne stike, ko se nam bo moral javiti ob prihodu iz šole ali po zaključenih aktivnostih. Za otrokove prve korake v svet mobilne komunikacije izberemo enega od predplačniških paketov Mobi.

Dodatne koristne storitve za male uporabnike in njihove starše:

Ena od možnosti za zakup treh gigabajtov podatkov je vklop zakupa Čvekaj Mobi.

S storitvijo Žepnina lahko določamo mesečni limit porabe storitev Mobi. Če uporabnik porabi manj, kot določa limit, naročnik plača manj. Tudi način plačevanja storitev Mobi je z Žepnino poenostavljen.

Otroku lahko na mobitelu nastavimo eno številko, ki jo lahko kliče brezplačno. To naredimo z vklopom storitve Moja številka Mobi.

Starši lahko otrokom kot nagrado ali manjši priboljšek iz svojega paketa Naj razdelimo tudi nekaj gigabajtov . Na ta način omejimo porabo mobilnih podatkov in s tem poskrbimo za varnejše brskanje po internetu. Telekom Slovenije namreč svojim naročnikom omogoča, da lahko prenos podatkov oziroma gigabajte podarimo drugim uporabnikom. Pri tem mora biti prejemnik gigabajtov naročnik mobilnih storitev Telekoma Slovenije ali uporabnik predplačniških storitev Mobi.

Za prvi mobitel priporočamo naslednji paket Mobi, pri katerem dobite še SIM-kartico:

Mobi LG K9

4-jedrni procesor z 1,3 GHz

16 GB vgrajenega spomina (do 9,66 GB za uporabnika)

diagonala zaslona 12,70 cm

Več svobode - večji paket

Z leti se spremenijo tudi otrokove potrebe - potrebuje več svobode, zmore sprejemati več odgovornosti in več dolžnosti. Ko presodimo, da je dovolj star in da je čas za pametni mobitel ter internet, svetujemo paket Naj A z ugodnostjo Otrok.

Z izbiro tega paketa pridobite tudi možnost nakupa mobitela po akcijski ceni na 24 obrokov, brez obresti.

Za otroke priporočamo enega izmed spodnjih mobitelov na obroke:

Samsung Galaxy A20e

8-jedrni procesor z 1,6 + 1,35 GHz

32 GB vgrajenega spomina (do 21 GB za uporabnika)

brezkončni-V zaslon HD+, diagonala 14,73 cm

Samsung Galaxy A10

8-jedrni procesor z 1,6 + 1,35 GHz

32 GB vgrajenega spomina (do 21,5 GB za uporabnika)

brezkončni-V zaslon HD+, diagonala 15,8 cm

Nokia 3.1 Plus

8-jedrni procesor MediaTek Helio P22 2 GHz

32 GB vgrajenega spomina (do 21,29 GB za uporabnika)

HD+ zaslon na dotik, diagonala 15,24 cm

LG K40

8-jedrni procesor MediaTek MT6762 (4 x 2,0 + 4 x 1,5 GHz)

32 GB vgrajenega spomina (do 20,2 GB za uporabnika)

diagonala zaslona 14,47 cm

Odločite se lahko tudi za podrejeno naročniško razmerje Druga številka, ki ga vključite, če imate mobilni paket Naj B ali Naj C. Na ta način lahko prihranite, saj otrok izkoristi količine vašega mobilnega paketa.

Ob nakupu mobitela za otroke v Telekomovih centrih po Sloveniji dobite tudi darilo – družabno igro Vprašaj me. Vprašaj se, ki spodbuja pogovor in ozaveščanje o zmerni in odgovorni rabi naprav in interneta.



Pri otrocih je varnost velikokrat povezana tudi s preprečevanjem visokega računa, zato priporočamo postopno navajanje otroka na odgovorno uporabo storitev. Nadzor otrokove porabe lahko preverite v Mojem Telekomu na Izbira pravega mobitela, paketa in mobilnih aplikacij je odvisna tudi od starosti otroka in njegovih potreb. Za pravo izbiro se posvetujte s svetovalci na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ali pokličite brezplačno številko 080 8000.Ob nakupu mobitela za otroke v Telekomovih centrih po Sloveniji dobite tudi darilo – družabno igro Vprašaj me. Vprašaj se, ki spodbuja pogovor in ozaveščanje o zmerni in odgovorni rabi naprav in interneta.Pri otrocih je varnost velikokrat povezana tudi s preprečevanjem visokega računa, zato priporočamo postopno navajanje otroka na odgovorno uporabo storitev. Nadzor otrokove porabe lahko preverite v Mojem Telekomu na moj.telekom.si ali prek mobilne aplikacije Moj Telekom , ki je na voljo za Android in iOS

Skrivni agent za večjo varnost

Skrivni agent, ki nam pomaga odgovoriti na vprašanje, kaj počne naš otrok na mobitelu in internetu, se imenuje Kaspersky. To je mobilna aplikacija Kaspersky Safe Kids, ki poskrbi za postopno navajanje otroka na odgovorno uporabo mobitela in za njegovo večjo varnost pri uporabi interneta. Vključuje aplikacijo za otroka in aplikacijo za starše, ki ju vključimo prek računa My Kaspersky.

Aplikacija Kaspersky Safe Kids nam omogoča:

spremljanje uporabe interneta,

spremljanje uporabe in namestitev aplikacij,

spremljanje časa uporabe naprave,

spremljanje lokacije naprave in določitev območja gibanja,

spremljanje porabe baterije naprave,

spremljanje aktivnosti na Facebooku,

blokiranje strani in vsebin za odrasle ter

prejemanje obvestil o aktivnostih v primeru nameščanja aplikacij in obiska spletnih strani.

Dostop do aplikacije Kaspersky Safe Kids: V Mojem Telekomu obiščite sklop Varnostni paket Kaspersky ali

pošljite SMS z vsebino VARNOST OTROK na 1918 (samo za uporabnike mobilnih storitev). Ob vklopu prejmete kodo, ki jo vpišete na spletno stran My Kaspersky.

Aplikacija v slovenščini, ki širi znanje otrok

Otroci kar srkajo znanje in kakovostne mobilne aplikacije so izvrstna popestritev klasičnih učnih metod. Starši pa bomo z namestitvijo pravih aplikacij tudi pomirjeni, saj bi radi otrokom ponudili varne in kakovostne vsebine.

Ena takšnih možnosti je programska opcija Da Vinci Kids, ki uporabnikom Telekoma Slovenije prinaša mobilno aplikacijo Da Vinci Kids v slovenščini. Ponuja številne izobraževalne videoposnetke in interaktivne vsebine za otroke, stare od 6 do 12 let. Otrokom na humoren in zanimiv način približajo znanost, matematiko, tehnologijo, zgodovino, kulturo, naravo in šport.

Naložite si aplikacijo Da Vinci Kids še danes - za Android in iOS

Otroci si želijo postati odgovorni uporabniki, zato jim pri tem pomagajmo.