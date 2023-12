To morate vedeti, če kupujete nov televizor

Izbor optimalne velikosti zaslona glede na razdaljo, od koder ga boste opazovali, sicer ni najbolj natančna znanost, a je priporočljivo, da jo določite glede na konkretne razmere - oddaljenostjo med mestom za televizor in sedežno garnituro ter na podlagi priporočil o vidnem polju (kot gledanja) in razločljivosti zaslona. Nikar ne storite največje možne napake. Velikost zaslona ne more biti pogojena z nišo v pohištvu. Zakonitosti (in priporočila) so se namreč spremenile, zato ne more pohištvo zapovedovati velikosti ali mesta za televizor. Če tega ne boste upoštevali, boste nezadovoljni, čeprav boste odšteli veliko denarja za najnovejši model z najboljšo možno tehnologijo.

Določanje razdalje

Pravšnja velikost skupaj z razločljivostjo vpliva na vizualno izkušnjo oziroma zadovoljstvo z novo pridobitvijo. Sami verjetno veste, kako se počutite, ko ste preblizu zaslona in morate ves čas glavo premikati levo in desno. Pomembno je, da pogled zajame ves zaslon, kajti to daje občutek potopitve v dogajanje na njem. A ravno tako ne smete sedeti predaleč, kajti tedaj se pogosto izgubijo podrobnosti, česar si ravno tako ne želite. Oboje je doseženo, če je doseženo vidno polje nekje med 30 in 36 stopinjami. Sledi nekaj priporočil glede na najbolj priljubljene diagonale zaslonov.

Dvomimo, da se boste posvetili merjenju in matematiki, da bi izračunali optimalno velikost zaslona glede na oddaljenost od sedežne garniture, zato vam ponujamo enostavnejši postopek. Televizor naj ne bo oddaljen manj in tudi ne več, kolikor znaša 1,2- in 2,5-kratnik diagonale zaslona. Pri spodnji meji imamo 40-stopinjsko vidno polje in pri zgornji 20-stopinjsko. Na ta način lahko prilagodimo razdaljo obstoječemu zaslonu ali najdemo optimalno velikost za konkreten prostor. Torej da množimo diagonalo ali delimo razdaljo z omenjenima faktorjema.

Od hladne sijalke do kvantne pike

Običajni televizorji LCD uporabljajo modre diode LED, ki imajo od vseh največjo svetilnost. Da svetijo belo, so prevlečene z rumenim fosforjem, zato je bela svetloba umazana, v njej je namreč širok spekter valovnih dolžin. Tudi televizorji s tehnologijo kvantne točke imajo modro diodo za izvor svetlobe, vendar imajo plast prevlečeno s kristali premera le nekaj nanometrov. Ko nanje sije modra svetloba diod, oddajajo svetlobo zelo natančne valovne dolžine, kar zaznamo kot »čisti« barvni ton. Kakšno barvo oddajajo, je odvisno od kemične sestave, načeloma so točke, ki svetijo rdeče, nekoliko večje od točk, ki svetijo zeleno. Takšen vir sveti v treh čistih barvah, modri, rdeči in zeleni, kar sicer zaznamo kot belo svetlobo, vendar je ta čistejša od svetlobe, ki jo odda dioda, prevlečena s fosforjem. Posledično je zaslon sposoben prikazati pravilnejše barve pri večjih svetilnostih, težava črne barve pa je manj izrazita.

Da so lahko tanki, imajo televizorji LED sijalke ob straneh. Slaba stran je, da princip zatemnjevanja (ugašanje) sijalk za temnimi deli slike v želji izboljšanja kontrasta ne deluje najbolje. Logičen korak je razporeditev mnogo sijalk neposredno za zaslon, vendar to hkrati pomeni debelejšo napravo. Dokler niso zmanjšali sijalk LED na raven nekaj mikrometrov in jih postavili za zaslon. Glavna prednost televizorjev, ki jih prepoznate pod oznako Mini LED, je boljši prikaz črnine.

Ko je pika izvor svetlobe

S tem smo prišli do zaslonov OLED, ki so v vseh lastnostnih razen v svetilnosti boljši od zaslonov LCD. Neodvisno od oznake. Vsaka najmanjša pika je lasten izvor svetlobe in je narejena iz organskih materialov. Od tod O v oznaki zaslona OLED. Ker se organske sijalke LED različnih barv starajo različno hitro, pravega RGB-zaslona OLED v televizorjih ni. LG je uvedel beli zaslon OLED (uporabljajo ga še drugi izdelovalci), pri katerem so vse sijalke bele, nad njimi pa je barvni filter, Samsung pa se je odločil za modre organske diode, nadgrajene s tehnologijo kvantnih pik, ki izhaja z zaslonov na tekoče kristale.

Zasloni OLED so trenutno najboljše, kar izdelovalci nudijo, saj zaslone LCD prekašajo v barvnem obsegu, prikazu črnine, kontrastu, odzivnih časih in vidnih kotih. Kot smo dejali, zaostajajo v svetilnosti, imajo pa potencialno nižje cene zelo velikih zaslonov in daljšo življenjsko dobo, saj se »pike« pri njih ne starajo.

Kateri sistem naj ima, da bo dobro deloval

Ko izberete optimalno velikost in zaslonsko tehnologijo televizorja, usmerite pozornost na sistem in priključke, ki z rastjo priljubljenosti pametnih in povezanih funkcij močno pridobivajo pomembnost. Omogočili vam bodo dostop do vsebin, ki lahko v nasprotnem primeru ostanejo izven vašega dosega.

Še nedolgo tega je imel vsak svoj sistem, zdaj so lastnega obdržali Samsung, LG in Hisense, večina drugih izdelovalcev televizorjev pa se je naslonila na Google. Modeli Sonyja, Panasonica in Philipsa, če omenimo le izdelovalce z najvišjimi tržnimi deleži, so namreč opremljeni s televizijskim sistemom, ki temelji na Androidu. Njegova očitna prednost je, da je zanj na voljo več aplikacij kot za ostale tri sisteme, posebej so lahko problematične nekatere lokalne aplikacije.

Za naročnike storitev Telekoma Slovenije je Android zagotovo boljša izbira, saj lahko vsi, ki že imate NEO Smartbox, na dodatnem pametnem televizorju Android z aplikacijo NEO TV Lite spremljate priljubljene TV-programe in vsebine na zahtevo.

Vedno celovita podpora pametnim mobitelom

Naslednja pomembna vrlina operacijskih sistemov je podpora povezovanju s pametnimi mobiteli in tabličnimi računalniki. Nekateri boljši in temu primerno dražji pametni televizorji so opremljeni z Applovo televizijsko aplikacijo, nekoliko manj jih podpira standard AirPlay. To jih naredi zanimivejše v očeh zagovornikov naprav Apple in jim hkrati olajša povezavo iPhonov s televizorji. Samsungovi televizorji se tradicionalno najbolje povezujejo s pametnimi mobiteli Samsung, ne dosti slabše pa tudi z drugimi mobiteli s sistemom Android in Googlovimi mobilnimi storitvami. Poleg tega je ameriški tehnološki velikan Google pred časom združil dve aplikaciji (Filmi in TV ter Google Play) v razumljivejšo Google TV z uporabniškim vmesnikom, primernim za večje zaslone. Na Google TV niso dostopne zgolj aplikacije, temveč najdemo tam tudi širok nabor raznolikih digitalnih vsebin v obliki pretočnih storitev.

Boljše več priključkov kot manj

Tip in število priključkov nista nepomembna. Najmanj, kar mora televizor imeti, so štirje priključki HDMI. Zakaj? Eden za zvočno telo, drugi za igralno konzolo in tretji za TV-komunikator NEO. Nikar ne razmišljajte o preklapljanju po potrebi, saj se boste tega hitro naveličali. Prepričajte se še, da so priključki najmanj različice 2.0, še bolje pa je, če je vsaj eden različice 2.1 s podporo prilagodljive hitrosti osveževanja, kar se bo še najbolj poznalo med igranjem grafično zahtevnih videoiger. Dobro je tudi, da ima televizor še kakšen priključek USB in da poleg brezžičnega podpira še kabelski priklop v domače omrežje.