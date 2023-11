Znane so kampanje, ki imajo možnost osvojiti SoMo Borac: v ožjem izboru tudi 12 slovenskih projektov

Oglasno sporočilo

Foto: SoMo Borac

Dogodek bo letos prvič potekal v formatu celodnevne konference ter gostil največje digitalne in medijske strokovnjake iz regije in Evrope. Letos je za prestižno nagrado SoMo Borac v dveh kategorijah SoMo Advertising in SoMo Media prispelo rekordno število, več kot 230 prijav, med njimi tudi 41 iz Slovenije, žirija pa je izbrala projekte, ki so se uvrstili v ožji izbor. Med kampanjami, ki imajo možnost osvojiti SoMo Borac, je tudi 12 slovenskih projektov.

Postopek ocenjevanja je sestavljen iz dveh krogov. V prvem krogu je žirija iz vsake kategorije izbrala dela, ki so se uvrstila v ožji izbor. Sledi drugi krog, v katerem izberejo tri zmagovalce v kategoriji, ki bodo nagrajeni in razglašeni na podelitvi v Zagrebu. Med člani žirije je tudi 15 slovenskih predstavnikov.

Letošnja podelitev poleg novega konferenčnega dela prinaša novi kategoriji v delu SoMo Advertising - Best Digital OOH in TikTok. SoMo Media, nagrada, ki je bila prvič uvedena leta 2022, je doživela porast prijav za več kot 25 odstotkov. Miran Pavić, predsednik žirije SoMo Media in generalni direktor Telegrama, je opisal svoje izkušnje pri ocenjevanju projektov za ožji izbor natečaja: "Velik del mojega vsakodnevnega dela so tabele ter analiza finančnih in poslovnih poročil, ki me preprosto pomirjajo. A pravo zadovoljstvo prinesejo odlična besedila in posebnosti, kampanje in produkti, novi projekti, zato sem še posebej vesel, da imam letos priložnost biti predsednik žirije medijskega dela nagrad SoMo Borac, ki bodo podeljene na konferenci, organizirani v partnerstvu s Hrvaškim združenjem digitalnih založnikov (HUDI). Res je fascinantna količina odličnih prijav, ki smo jih imeli priložnost pregledati in oceniti v prvem krogu. Še posebej kampanj z medijskih trgov, ki jih ne spremljamo vsak dan. Mediji imajo na teh področjih nešteto izzivov, delajo pa res izredne stvari."

Glede na rekordno število prijav, letos je bilo več kot 230 prijavljenih del, je žirija v prvem krogu izbora projektov opravila izjemno zahtevno delo. Maja Grbović, predsednica žirije SoMo Advertising in vodja službe za medije pri Mercator-S, je poudarila, da je bila izbira najboljših med najboljšimi res izziv glede na število prijav, a je hkrati izjemno zanimiva izkušnja ob pregledu del spoznati, da kreativnosti in inovativnosti v regionalnem digitalnem svetu ne manjka: "Navdihujoče je bilo videti, kako ustvarjalni umi iz regije prepoznavajo potencial digitalnih medijev ter jih uporabljajo na načine, ki nas presenetijo in navdušijo. Želim poudariti, da je SoMo Borac dokaz, da regionalni trgi in naše ideje ne zaostajajo za svetovnimi standardi. Ta zahtevna pot izbire del ni bila samo moja, ampak plod predanega dela celotne žirije. Naša uvrstitev del v ožji izbor odraža skrbno analizo in veliko vloženega truda. Veselim se tega, da bom videla, katera dela bodo na koncu prejela nagrade na letošnjem SoMo Borcu."

Na SoMo Borcu bodo svoje znanje delili ugledni domači in tuji strokovnjaki s ciljem pozicioniranja in razvoja stroke v regiji. Organizacijska ekipa je za zdaj razkrila skupno deset predavateljev. Poleg že napovedanih prihajata na SoMo Borac tudi predstavnik Mete Adam Nowakowski, Creative Agency Partner za srednjo in vzhodno Evropo, ter eden od pionirjev digitalnih naročnin za medije na Slovaškem - Tomáš Bella, soustanovitelj in spletni direktor neodvisnega slovaškega dnevnika Denník N. Poleg vrhunskih mednarodnih strokovnjakov so bili napovedani tudi regionalni: Teo Širola, glavni izvršni direktor Muzeja iluzij, Lea Stanković, izvršna direktorica marketinške agencije Communis, Ivan Brezak Brkan, ustanovitelj Netokracije in direktor razvoja vsebin pri Infobipu, ter Ivan Kordić, direktor marketinga Shoppsterja, največje spletne in televizijske trgovine v regiji.

Po izmenjavi znanj in izkušenj na konferenci ter podelitvi nagrad sledi že znana najboljša zabava v mestu, ki tudi letos ne bo razočarala. Vse projekte, ki so prišli v ožji izbor za letošnjo nagrado SoMo Borac, si lahko ogledate TUKAJ.

