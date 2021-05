Zakaj nakupujem (in prodajam) le s pomočjo Ceneje.si

Oglasno sporočilo

SPLETNI KUPEC SEM – kaj zdaj?

Dobro se zavedam, da smo z razmahom digitalizacije in spletnega nakupovanja pridobili veliko. Ponudbe je ogromno in skorajda ni več izdelka, ki ga ne bi bilo mogoče kupiti na spletu. A nam kupcem hkrati ravno ta velika množica izdelkov otežuje postopek spletnega nakupovanja.

Zato sem poiskal nekaj, kjer lahko najdem, kar želim – v najkrajšem času in po najboljši ceni. Natanko to mi omogoča največja platforma za primerjalno nakupovanje Ceneje.si , kjer enostavno:

poiščem izdelek ,

, primerjam ceno izdelka pri različnih spletnih trgovcih in celo

in celo poiščem oznako zaupanja Certified Shop in se tako prepričam, da kupujem v zaupanja vredni trgovini.

Kategorije so TOP!

Veste, zakaj je vse tako enostavno? Ker mi Ceneje.si omogoča iskanje in pregled izdelkov, ki jih potrebujem, v 13 pregledno urejenih kategorijah.

Za iskanje pravega izdelka tako lahko uporabim iskalnik na vrhu portala ali pa na seznamu kategorij izberem želeno, nato pa brskam med ponudbami sorodnih izdelkov.

Kategorije na Ceneje.si , kjer najdem vse, kar iščem: avdio&video,

avto oprema,

dom&vrt,

erotika,

foto,

lepota in zdravje,

oblačila in obutev,

pisarna in šola,

računalništvo,

supermarket,

šport,

telefonija in

vse za otroke.

Uporabim lahko tudi filtre in z njimi zelo natančno definiram lastnosti, ki ustrezajo določenemu artiklu – tako najdem natanko to, kar želim.

Ob vsakem izdelku nato vidim seznam spletnih trgovin, kjer produkt lahko kupim in pregledam cene pri posameznih trgovcih. Le še klik na logotip trgovca me čaka, ki me preusmeri v spletno trgovino, da lahko opravim nakup!

Kaj pa storim, če me prešine misel glede varnosti nakupa na spletu? Na Ceneje.si lahko pregledam zaupanja vredne trgovce z oznako CERTIFIED SHOP® , ki mi zagotavlja, da so neodvisni strokovnjaki natančno preverili trgovino in se lahko sprostim. Še en plus za varno nakupovanje, kajne?

SPLETNI TRGOVEC SEM – kaj pa zdaj?

Ceneje.si je torej platforma, kjer vedno več kupcev išče izdelke. Po dobri izkušnji z njimi sem začel raziskovati in odkril, da kar 95 % spletnih kupcev obišče njihovo spletno stran tik pred nakupno fazo, tam pa svoje izdelke objavlja že več kot 500 slovenskih trgovcev.

Kmalu zatem sem odprl lastno spletno trgovino, projekt, ki sem ga nameraval izpeljati že nekaj časa. In zdaj bom tudi sam objavil izdelke svoje spletne trgovine pri njih, seveda!

Zakaj, me sprašujete? Ker na Ceneje.si :

objavljam in predstavljam svoje izdelke uporabnikom, ki so že v končni fazi pred nakupom,

izboljšam vidnost svoje spletne trgovine z različnimi tipi oglaševanja, prilagojenimi mojim potrebam,

me kupci enostavno najdejo in

po CPC-sistemu plačam toliko, kot pridobim.

Videli me boste na Ceneje.si – kot zadovoljnega kupca in tudi zadovoljnega spletnega trgovca! Če bi tudi sami želeli objaviti svoje izdelke, je vse, kar morate narediti, izpolniti obrazec na naslednji povezavi.

Aja, pa še to! Se spomniš CERTIFIED SHOP®? V kolikor imaš tudi ti svojo spletno trgovino, poskrbi za pridobitev oznake tukaj >>.

Naročnik oglasnega sporočila je Ceneje.si.