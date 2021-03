Zakaj bi moral vsakdo poznati Ceneje.si?

Oglasno sporočilo

Spletna trgovina?

Ne. Ceneje.si ni spletna trgovina, temveč vodilna platforma za primerjalno nakupovanje v Sloveniji, ki omogoča primerjavo izdelkov ter nudi vse potrebne informacije za preudaren nakup.

Kaj to pomeni? Ali torej pri vas ne morem kupiti izdelkov?

Še bolje! Pri nas lahko na enem mestu poiščeš in primerjaš več kot 3.400.000 izdelkov iz preko 500 spletnih trgovin. Velika izbira in pregledne kategorije ti omogočajo preudarno nakupovanje in hitro iskanje najboljših ponudb, s čimer prihraniš čas in denar.

Število spletnih trgovcev v Sloveniji vztrajno narašča in zaradi vedno večje ponudbe potrošnikom otežuje postopek spletnega nakupovanja. A da se ne boš izgubil med ponudbami, lahko na Ceneje.si ‒ na enem mestu primerjaš ponudbe najvidnejših spletnih trgovcev in si hkrati ogledaš zaupanja vredne trgovce z oznako CERTIFIED SHOP®. Ta oznaka zaupanja ti zagotavlja, da so naši strokovnjaki natančno preverili trgovino. Ogledaš si lahko tudi komentarje, ki so jih podali kupci po opravljenem nakupu, in tako poskrbiš za svoje varno nakupovanje.

V kolikor imaš tudi ti svojo spletno trgovino, poskrbi za pridobitev oznake tukaj >>.

Kako naj torej uporabljam Ceneje.si?

Najprej se odpraviš na našo spletno stran Ceneje.si. Za iskanje pravega izdelka lahko uporabiš iskalnik na vrhu portala ali na seznamu kategorij izbereš želeno ter nato brskaš v ponudbi sorodnih izdelkov. Z uporabo filtrov lahko zelo natančno definiraš lastnosti, ki ustrezajo želenemu artiklu, in tako najdeš natanko tisto, kar želiš.

Pri vsakem izdelku na Ceneje.si desno od slike najdeš seznam spletnih trgovin, kjer ga lahko kupiš, in pregled cen pri posameznih trgovcih. Klik na logotip trgovca te preusmeri v spletno trgovino, kjer lahko opraviš nakup.

Kako ti Ceneje.si prihrani denar pri nakupu?

Vas zanima, kako ti pomagamo, da za določen izdelek zapraviš točno toliko, kot želiš? Zelo preprosto – uporabiš našo funkcionalnost Trend cene.

Na spletni strani izdelka, klikneš na Trend cene, kjer si lahko ogledaš dejansko gibanje cene izdelka, ki ga želiš, v preteklih mesecih – in se tako prepričaš – ali je nakup v tem trenutku resnično ugoden!

Poleg tega si s klikom na gumb Obvesti me, ko bo cena nižja in vpisom cene, ki si jo pripravljen plačati za izdelek, ter vpisom elektronskega naslova zagotoviš pravočasno obvestilo, ko bo izdelek na voljo po tvoji želeni ceni.

Kako ti Ceneje.si prihrani čas pri nakupu?

Toplo ti svetujemo, da uporabljaš tudi našo aplikacijo Ceneje.si na svojem mobilnem telefonu saj ti ta omogoča še eno izjemno koristno stvar.

Morda se še vedno rad odpraviš v fizično trgovino in si izdelek ogledaš tudi v živo. Ali pa te priganja čas in ne želiš niti čakati na dostavo, temveč izdelek kupiti na spletu ter ga preprosto osebno prevzeti v najbližji fizični trgovini …

V mobilni aplikaciji si lahko pod vsakim izdelkom s klikom na Lokacije trgovin ogledaš v katerih bližnjih trgovinah se izdelek, ki ga želiš kupiti, nahaja. Če si v avtu, tako le še varno ustaviš vozilo, izbereš izdelek, ga kupiš, nato pa poiščeš najbližjo trgovino na zemljevidu in se odpelješ ponj.

Nakupovanje še nikoli ni bilo preprostejše in hkrati tako preudarno, kajne? Se vidimo na Ceneje.si

Naročnik oglasne vsebine je Ceneje.si.