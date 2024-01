Bi računalnik nadgradili z Windowsom 11 Professional? Z elegantno obliko, večjo hitrostjo in varnostjo je Windows 11 Pro operacijski sistem, ki ga potrebujete. Zdaj lahko licenco za Windows 11 Professional dobite že za 13,66 evra (redna cena 199 evrov). Izkoristite lahko tudi umetno inteligenco v tej različici, na primer Windows Copilot, ki vam pomaga pri funkcijah, kot so spreminjanje nastavitev, obnova dokumentov in druge.

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, stoodstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.

Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve