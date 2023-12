Začenja se druga sezona oglaševalskega bootcampa Luna \ TAKE OFF

Oglasno sporočilo

Foto: Luna \ TBWA

Znana slovenska oglaševalska agencija Luna \ TBWA po lanski izjemno uspešni prvi izvedbi oglaševalskega bootcampa Luna \ TAKE OFF študente vabi k prijavi v novo sezono programa. Enomesečni bootcamp je namenjen vsem mladim, ki želijo od bližje spoznati delo v oglaševalski agenciji. Študenti, ki se zanimajo za oglaševanje, bodo lahko na lastni koži izkusili, kako potekata agencijsko delo ter priprava odmevnih oglaševalskih kampanj za velike slovenske in tuje znamke.

Luna \ TAKE OFF je enomesečni brezplačni program, v sklopu katerega bodo udeleženci spoznali različna delovna mesta in njihove naloge, prisluhnili predavanjem domačih in tujih marketinških strokovnjakov, delali za priznane naročnike in morda spoznali tudi svoje nove sodelavce.

Oblikovali bodo mini agencijo v agenciji

Izmed vseh prijavljenih na Luna \ TAKE OFF bodo izbrali po enega kandidata za vsako razpisano smer: tekstopisec/tekstopiska, oblikovalec/oblikovalka, strateg/strateginja, vodja projekta in medijski načrtovalec/načrtovalka. Izbrani kandidati se bodo lahko spoznali z delom za dejanske naročnike v agenciji ter se učili od izkušenih oglaševalskih mačkov. Oblikovali pa bodo tudi mini agencijo v agenciji in se čisto sami lotili reševanja kreativne naloge, za katero bodo na koncu prejeli povratne informacije. Del programa bodo tudi zanimiva predavanja slovenskih in globalnih strokovnjakov mreže \ TBWA.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko vsi študentje, tudi tisti čisto brez izkušenj! Pomembno je le, da te zanima oglaševanje ali delo v agenciji, ne glede na smer študija, izobrazbo, znanje ali izkušnje. Program Luna \ TAKE OFF se bo začel februarja 2024 in bo trajal en mesec.

Kako se prijavite? Prijavite se lahko na www.lunatakeoff.si najkasneje do 8. 12. 2023.

Naročnik oglasnega sporočila je Luna \ TBWA.