Za nakupe živil bo dovolj – nasmeh (in povezani bančni račun)

Prve blagajne z novim sistemom plačevanja z obrazom so namestili v izbrane živilske trgovine družbe X5, do konca leta pa jim bo sledilo še tri tisoč trgovin te družbe po vsej Rusiji. Foto: X5

Prednosti brezstičnega plačevanja so postale veliko bolj cenjene v obdobju epidemije, ko sta izogibanje stikom in ohranjanje razdalje nujni za preprečevanje okužb. Pri tem nastajajo tudi rešitve, ki gredo še naprej od brezstičnih kartic ali plačevanja z mobilnim telefonom – morda včasih celo malo preveč.

Tehnologija razpoznavanja obraza je že nekaj časa ena izmed bolj priljubljenih za preverjanje pristnosti uporabnika oziroma upravičenosti dostopa. Z njo se velikokrat srečamo že pri odklepanju zaslonov pametnih telefonov, v času epidemije jo marsikje uporabljajo tudi za nadzor spoštovanja karantene in izolacije obolelih.

Priročno, a ne v napačnih rokah

Kot vsaka tehnologija, ki prinaša prednosti za svoje uporabnike, se tudi ta v napačnih rokah lahko spreobrne v orodje za dvomljiva početja.

Tako se pri razpoznavi obraza pojavljajo pomisleki, da s tem dobivajo države možnosti veliko lažjega in obsežnejšega nadzorovanja, ki ga ni mogoče vedno opravičiti z interesom javne varnosti.

V skoraj dvanajstmilijonski Moskvi ocenjujejo, da je postavljenih okrog sto tisoč nadzornih kamer. Foto: Reuters

Do konca leta v tri tisoč blagovnicah po vsej državi

V Rusiji so tako z mešanimi občutki sprejeli napoved velikega živilskega trgovca X5, ki šteje 339 tisoč zaposlenih. Napovedal je uvedbo plačilnega sistema, ki temelji na razpoznavi obraza v več deset svojih veleblagovnicah po Moskvi, poroča agencija AFP.

Do konca leta naj bi takšne blagajne namestili v svojih približno tri tisoč trgovinah po vsej državi, je napovedal direktor družbe X5 za inovacije Ivan Melnik, ki vneto zagovarja novo rešitev: "Kupcem ni treba odpirati denarnic ali iskati svojega mobilnega telefona, saj je za plačilo z obrazom dovolj en dotik zaslona.

Pri razvoju sodelovala finančna velikana

Pri razvoju te rešitve je družba X5 sodelovala s plačilnim sistemom Visa in veliko rusko državno banko Sberbank. Razvijalci zatrjujejo, da bo sistem varoval zasebnost uporabnikov in da je varen pred krajo identitet, tudi zato, ker so vse transakcije kriptirane.

Pri razvoju novega povsem brezstičnega načina plačevanja v ruskih veleblagovnicah X5 je sodelovala tudi kartična hiša Visa. Foto: Reuters

Kot še poroča AFP, pričakujejo pri sistemu Visa, da bo ta nov sistem uporabljalo okrog 70 odstotkov kupcev te ruske trgovske verige. Tudi oni potrjujejo, da je epidemija in z njo povezana privlačnost brezstičnega plačevanja prispevala k tako ugodnem odzivu.

Z obrazom tudi plačilo prevoznine na moskovskem metroju

Takšen način plačevanja bo na voljo na samopostrežnih blagajnah, a le za komitente banke Sberbank, ki je že prej omogočila uporabo razpoznave obraza za avtentikacijo plačil.

V Moskvi bodo lahko s razpoznavo obraza plačevali tudi prevoz s podzemno železnico, je v začetku meseca poročala ruska tiskovna agencija Interfax. Pogoj bo bančni račun, pri katerem ima banka že shranjene biometrične podatke uporabnika.

Vse postaje moskovskega metroja so opremljene s kamerami in sistemi za razpoznavanje obrazov. Foto: Reuters

Na metroju vidijo vse

Sicer pa je ruska prestolnica že prepletena s približno sto tisoč kamerami, povezanimi s sistemi za razpoznavo obrazov. Pomisleke Moskovčanov in ostalih Rusov je podžgala izjava neimenovanega policista, ki je državni tiskovni agenciji TASS povedal, da to tehnologijo uporabljajo za prepoznavo protestnikov, tudi pred demonstracijami.

Moskovske mestne oblasti so v začetku meseca sporočile, da so vse postaje moskovskega metroja že opremljene s kamerami in povezanimi sistemi za razpoznavanje obrazov. Ob tem je vodja varnosti moskovskega metroja Andrej Kičigin poudaril, da "tako preverjajo samo osebe, ki so na sezamu iskanih".