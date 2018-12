Za koliko denarja bi vi privolili v (začasno) ugasnitev svojega profila na Facebooku?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družbeno omrežje Facebook, ki že šteje več kot 2,2 milijarde uporabnikov po vsem svetu, od tega jih je 1,45 milijarde dejavnih vsak dan, vztraja, da uporabnikom nikoli ne bo zaračunavalo uporabe svojih storitev (o tem, kaj vse Facebook počne s podatki, ki jih uporabniki brezplačno razdajajo, in kako z njimi služi - tudi na načine, ki niso na pravi strani zakonitega, tokrat ne bomo).

Eno je makroekonomska vrednost, drugo pa vrednost za uporabnika

A to še ne pomeni, da storitev nima neke tržne vrednosti, le, da jo je brez izpostavljene cene težje določiti. Gotovo pa storitev, na kateri uporabniki vsak dan prebijejo povprečno 50 minut (velja skupno za vse Facebookove platforme in storitve), ne more biti brez otipljive vrednosti za uporabnika, čeprav z makroekonomskega vidika Facebook, ki šteje le nekaj več kot 23 tisoč zaposlenih, ni neka velesila.

Uporabniki Facebooka ne plačujejo za storitev, kar pomeni, da Facebook ne prispeva neposredno bruto domačemu proizvodu, a je kljub temu peta najvrednejša družba na svetu s tržno kapitalizacijo, ki je maja 2018 dosegla 541,56 milijarde ameriških dolarjev (480 milijard evrov).

Začne se z dobrim poldrugim evrom za eno uro

Ameriški znanstveniki s področja oglaševanja in odnosov z javnostmi so tako uporabnike spraševali, za koliko denarja bi privolili v izklop svojega profila na Facebooku za največ eno leto.

Čeprav so se tri dražbe med seboj razlikovale tudi po profilu uporabnikov, so ugotovili, da bi povprečen uporabnik Facebooka za enoletni odklop od tega družbenega omrežja pričakovali krepko več kot tisoč ameriških dolarjev, torej preračunano je to tudi več kot tisoč evrov.

Ena od dražb je razkrila, da bi v enourni odklop uporabniki privolili že za povprečno 1,84 ameriškega dolarja (1,63 evra). Za en dan bi pričakovali 6,01 ameriškega dolarja (5,32 evra), za tri dni 15,73 ameriškega dolarja (slabih 14 evrov), za sedem dni pa 38,83 ameriškega dolarja (34,36 evra).