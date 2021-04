Vrhunske slušalke, ki premikajo meje poslušanja glasbe

Oglasno sporočilo

Tako kot drugi tehnološki dosežki se je s časom razvijal tudi način uživanja v glasbi. Nekoč je glasba veljala za zabavo, dostopno le plemstvu. Z razvojem gramofona so ljudje lahko prvič glasbo "vzeli" domov. Vzpon prenosnega radia je bil še en velik korak naprej v uživanju glasbe, ki je tako dosegla še več ljudi. Z uvedbo walkmana pa smo lahko začeli v glasbi uživati kjerkoli in kadarkoli.



Foto: Huawei V 21. stoletju si Huawei prizadeva stopiti korak naprej s pravimi brezžičnimi stereo slušalkami (TWS) FreeBuds 4i, ki po dostopni ceni nudijo vrhunsko kakovost zvoka in priročnost uporabe.

Huawei je razvil obsežno družino brezžičnih slušalk FreeBuds, pri katerih so se osredotočili na integracijo vrhunske tehnologije, pametnih funkcij in dizajn. Slušalke Huawei FreeBuds Pro veljajo za prve na svetu z inteligentnim dinamičnim dušenjem hrupa, medtem ko vsi modeli poudarjajo izjemno uporabniško izkušnjo. FreeBuds 4i so nov dodatek k družini, zato so podedovale značilnosti in vrhunske zmogljivosti predhodnic. Odlikuje jih eleganten dizajn, aktivno dušenje hrupa, vrhunska življenjska doba baterije, kristalno čist zvok in še posebej dostopna cena, saj želi z njimi Huawei vsem ponuditi možnost uživanja v svobodi brezžičnega prenosa zvoka.

Aktivno dušenje hrupa je nujna funkcija, ki jo pričakujemo od sodobnih brezžičnih slušalk. FreeBuds 4i uporabijo vgrajene komponente in algoritme umetne inteligence, da ustvarijo nasprotne zvočne valove, ki so temelj učinkovitega dušenja hrupa. Poleg tega za natančen zajem glasu uporabljajo dva mikrofona in tehnologijo "oblikovanja žarka", s čimer dosežejo jasen zvok med telefonskim pogovorom ne glede na hrup okolice, oziroma so sposobne ločiti glas od hrupa. Medtem ko večina podobnih slušalk ni sposobna prilagajanja okolju, slušalkam FreeBuds 4i prilagajanje hrupu pisarniških prostorov, železniških postaj ali nakupovalnih središč ne predstavlja nikakršnih težav.

Življenjska doba baterije je glavna slabost nekaterih slušalk, saj ima, če je prekratka, odločilen vpliv na izkušnjo rabe. Slušalke FreeBuds 4i pa po zaslugi vgrajenih baterij z visoko energijsko gostoto v primeru izklopljenega aktivnega dušenja hrupa nudijo do 10 ur neprekinjenega predvajanja glasbe ali do 6,5 ure telefonskega pogovora. V polnilni zaščitni škatlici je dodatna baterija, preko katere se slušalke polnijo, medtem ko jih ne uporabljate. Skupaj z njo se čas uporabe podaljša na do 22 oziroma do 14 ur. Hitro polnjenje, ki je prav tako del novih slušalk, pa omogoči do 4 ure uporabe po le 10-minutnem priklopu na električno vtičnico.

FreeBuds 4i so prav tako impresivne tudi, ko je govora o kakovosti zvoka. Z dinamičnimi gonilniki in sestavljeno membrano v kompaktnem ohišju ter profesionalnimi algoritmi so sposobne nastavljanja treh ravni uravnoteženega zvoka. Da bi ga kar se da natančno uglasili, so izboljšali kakovost zvoka v nadzorovanem laboratorijskem okolju, hrupnem okolju in dnevnih razmerah, s katerimi se vsak dan spoprijema večina uporabnikov. Zaradi tega so slušalke FreeBuds 4i primerne za predvajanje raznovrstnih glasbenih zvrsti in glasbil, kar vpliva na optimiziran zvok slušnih navad raznolikih uporabnikov, ki je odlično kombiniran z aktivnim dušenjem hrupa.

Brezžične slušalke v beli ali črni barvi odlikuje izjemna eleganca z nežnimi linijami. Zaobljena oblika stebla slušalk jim daje prijeten videz in omogoča udobno rokovanje. Za ovalno obliko polnilne škatlice s sploščenim hrbtom, primernim za odlaganje na ravno površino, pa so navdih našli v kamnih z znane črne plaže na Islandiji. Zasnova ušesnih čepkov je poleg estetike prilagojena udobju. Imajo majhno težo, 5,5 g na čepek, in konstrukcijo, ki zagotavlja stabilno lego v ušesnem kanalu tudi med vadbo oziroma tekom. Poleg tega so na voljo trije različni silikonski nastavki, da jih prilagodite velikosti ušesa.

Tehnologija za vse

Huawei je prepričan, da tehnologije niso le za izbrance, temveč so namenjene vsem, kar ne nazadnje dokazujejo iz leta v leto z vsakokratno predstavitvijo novih naprav. S pridobljenim strokovnim in drugim znanjem želi Huawei oblikovati ter ponuditi izdelke za boljše življenje z že vključenimi najnovejšimi tehnologijami. Slušalke FreeBuds 4i so sposobne učinkovitega aktivnega dušenja hrupa, so vrhunsko izdelane in nudijo kristalno čist zvok. Vse s ciljem, da bi uporabnikom omogočile popolnoma novo raven glasbene izkušnje, ne da bi za to ti morali odšteti pravo bogastvo!

Slušalke Huawei FreeBuds 4i, ki so združljive tako z napravami Android, kot je na primer iOS, so že na voljo v Sloveniji, in sicer v biserno beli in kristalno črni barvi. Do konca aprila jih lahko kupite po promocijski ceni 69 evrov, nato pa bo maloprodajna cena znašala 79 evrov.

