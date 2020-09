Vrata, ki vam odprejo dostop do milijonov aplikacij

S telefonom v naravo po nova spoznanja

Za nekatere je jesen najlepši letni čas. Sprehod po jesenskem gozdu si lahko popestrimo tudi z različnimi aplikacijami na pametnem telefonu, ki nam pomagajo še bolj spoznati rastline okrog nas. Tako bo naš najljubši gozd oziroma sprehajalna pot dobila novo vznemirljivo dimenzijo.

Aplikacije, ki bodo spremenile vaš pogled na kraje, kjer se najraje sprehajate

Izobraževalnih aplikacij je vedno več, med njimi pa najdemo tudi takšne, ki bodo iz nas naredile pravega poznavalca. Odkrijte raziskovalca v sebi in na vrtu ali v gozdu uživajte v spoznavanju čudovitega sveta rastlin in živali.

PlantNet Identification Plante

Za tiste, ki nimate tega privilegija, da bi se vam na sprehodih po naravi pridružil kakšen botanik ali vsaj dober poznavalec, je vrhunska možnost aplikacija PlantNet Identification Plante, ki vam omogoča prepoznavanje rastlin s preprostim fotografiranjem s pametnim telefonom. Z uporabo te aplikacije pomagate tudi znanstvenikom, saj gre za velik projekt: vse rastline, ki jih fotografirate, zbirajo in analizirajo znanstveniki po vsem svetu, da bi bolje razumeli razvoj biotske raznovrstnosti rastlin in ga bolje ohranili.

Plant Snap

Z aplikacijo PlantSnap lahko takoj prepoznajte rastline vseh vrst kjerkoli na svetu. Cvetje, drevesa, grmički, kaktusi, gobe in drugo lahko hitro prepoznate z orodjem PlantSnap, ki ga ponuja Earth.com. Mobilna aplikacija je zasnovana za hitro prepoznavanje cvetja, rastlin in dreves povsod po svetu. Aplikacija je brezplačna, vendar boste morali za uporabo vnesti svoj elektronski naslov. Trenutno je v bazi več kot 625 tisoč primerkov rastlin, baza pa se stalno povečuje.

Priporočamo še eno zelo uporabno aplikacijo, ki bo zelo všeč vrtičkarjem in vsem, ki bi radi našli rastlino glede na določeno specifikacijo, recimo glede na višino, čas cvetenja in rastišče. Plant Finder vam ponudi vse informacije o določeni rastlini, med drugim tudi o pravilni negi, vrsti prsti, ki jo potrebuje, in o primernem času za obrezovanje.

Planet Care Reminder

Ko smo že pri negi rastlin, naj omenimo še nekaj praktičnih aplikacij, ki bodo razveselile vrtnarje. Njim priporočamo aplikacije Plant Care Reminder, Plant diseases, Plant Grow Tracker in Gardening Techniques. Ponujajo vam vse nasvete za urejanje vrta, nego zunanjih in notranjih rastlin. Opominja vas, kdaj je čas za zalivanje, gnojenje in presajanje ter vam pomaga, da še bolj uživate v svojem rastlinskem kraljestvu, pa naj bo to na balkonu, terasi ali na razkošnem vrtu.

