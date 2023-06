Velike skrbi, da bo zloglasni izraelski "Pegaz" prišel v napačne roke

Strokovnjaki za informacijsko varnost, ki so ga analizirali, so Pegasus opisali kot morda najnaprednejšo obliko kibernetskega vohunjenja vseh časov.

Strokovnjaki za informacijsko varnost, ki so ga analizirali, so Pegasus opisali kot morda najnaprednejšo obliko kibernetskega vohunjenja vseh časov. Foto: Shutterstock

Evropski poslanci so na četrtkovem zasedanju v Strasbourgu na podlagi enoletne preiskave o uporabi zloglasne vohunske programske opreme Pegasus in podobne vohunske opreme za nadzor ugotovili, da je nezakonita uporaba opreme ogrozila "celo demokracijo samo". Pozvali so k uvedbi pravil na ravni EU za vohunsko programsko opremo, ki jo uporabljajo organi za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, uporaba opreme pa naj se dovoli le v izjemnih primerih, za vnaprej določen namen in za omejeno obdobje.

Do glasovanja o resoluciji, ki je bila sprejeta s 411 glasovi za, 97 proti in 37 vzdržanimi, prihaja dve leti po razkritju mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev, da so številne države po svetu z uporabo sporne opreme Pegasus vohunile za politiki, novinarji in aktivisti, tudi v Evropski uniji.

Zaradi domnevnih zlorab vohunske programske opreme so poslanci tudi podali priporočila Madžarski, Poljski, Grčiji, Španiji in Cipru. Kot so še opozorili, obstajajo jasni znaki, da vladi Maroka in Ruande z vohunsko programsko opremo nadzirata državljane Evropske unije na visokih položajih, med njimi tudi voditelje držav, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Tarči Pegasusa med drugim eden najbogatejših Zemljanov in brutalno umorjeni novinar



NSO Group Foto: Shutterstock



Pegasus, programsko opremo za prisluškovanje in prestrezanje podatkov, je razvilo izraelsko podjetje s področja kibervojskovanja NSO Group.



Obstoj Pegasusa, ki je v prvi vrsti sicer namenjen preprečevanju terorizma in organiziranega kriminala, je znan od leta 2016, ko so z njim napadli političnega aktivista Ahmeda Mansoorja iz Združenih arabskih emiratov.



Strokovnjaki za informacijsko varnost, ki so ga analizirali, so Pegasus opisali kot morda najnaprednejšo obliko kibernetskega vohunjenja vseh časov.



Januarja 2018 se je razvedelo, da je Savdska Arabija leta 2018 kar prek savdskega princa Mohameda bin Salmana vdrla v pametni telefon Jeffa Bezosa, najbogatejšega človeka na svetu. Pri tem naj bi uporabili prav eno od različic Pegasusa.

Jeff Bezos je na seznamu najbogatejših Zemljanov trenutno na četrtem mestu. Vrednost njegovega premoženja, v veliki meri vezana na njegov lastniški delež v podjetju Amazon, je slabih 137 milijard evrov. Foto: Reuters



Prav tako leta 2018 so podobno kot pri Jeffu Bezosu z orodjem Pegasus najverjetneje po naročilu Savdske Arabije napadli tudi pametni telefon Bena Hubbarda, novinarja medijske hiše The New York Times. Hubbard, sicer libanonski dopisnik svetovno znanega medija, je v preteklosti poročal tudi o savdskem režimu in o princu bin Salmanu napisal knjigo.



Savdska Arabija naj bi z uporabo izraelskega orodja vohunila tudi za nekdanjim novinarjem Washington Posta (lastnik tega je prav Jeff Bezos) Džamalom Hašokždijem, ki so ga oktobra 2018 po naročilu savdskega princa bin Salmana mučili in umorili na konzulatu Savdske Arabije v Istanbulu.



Razkritje Pegasusa je sicer zelo razburilo tudi ameriško tehnološko podjetje Apple. Pegasus je v različici, ki je bila uporabljena za napad na arabskega aktivista Mansoorja, namreč zlorabljal do takrat neznano varnostno luknjo v operacijskem sistemu Applovih pametnih telefonov iPhone.

Izraelski specialci tudi v ozadju Pegasusovega "nadomestka"

Decembra 2021 se je razvedelo za obstoj še enega vohunskega programa, ki naj bi ga nekatere svetovne vlade uporabljale za vohunjenje za političnimi nasprotniki in za režim motečimi novinarji.

Strokovnjaki za informacijsko varnost iniciative Citizen Lab, ki delujejo pod okriljem univerze v Torontu, so ugotovili, da je podjetje s sedežem v Severni Makedoniji z imenom Cytrox razvilo vohunski program Predator in ga prodalo strankam, povezanim s političnimi vrhovi v nekaterih državah.

Niti v ozadju podjetja Cytrox domnevno vlečejo nekdanji izraelski obveščevalci, ki so vstopili v zadnjih letih v zelo donosen posel prodaje vohunske programske opreme najboljšim ponudnikom, ki pa nimajo nujno najbolj zakonitih namenov. Foto: Reuters

Predator naj bi bil med drugim dokazano uporabljen za vdore v pametne telefone egiptovskega opozicijskega politika ter egiptovskega in grškega novinarja. Cytrox je po navedbah Citizen Laba program Predator prodal tudi v Srbijo, Španijo, Armenijo, Indonezijo, na Madagaskar in Slonokoščeno obalo.

Opis dejavnosti podjetja Cytrox na spletni strani Crunchbase sicer pravi, da gre za "kibernetsko podjetje". Leta 2017 ga je ustanovilo pet izraelskih in en madžarski državljan. Imena so neznana, uradno pa ga vodi Severni Makedonec Ivo Malinkovski. Cytrox ima podružnice še v Izraelu in na Madžarskem. Eden od večjih vlagateljev v podjetje je Tal Dilian, državljan Izraela in nekdanji poveljnik v izraelskih elitnih oboroženih silah (IDF), zdaj pa milijonar, ki je obogatel s prodajo vohunske tehnologije. Uradni lastnik podjetja Cytrox naj bi sicer bil izraelski poslovnež Meir Shamir.