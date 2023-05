Velik udarec za Facebook in Instagram

Irska komisija za varstvo podatkov, ki deluje v imenu EU, je danes sporočila, da ji je Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB) odredil, da mora od družbe Meta izterjati "1,2 milijarde evrov upravne globe", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pod drobnogledom prenosi osebnih podatkov iz EU v ZDA

DPC je družbo Meta, ki ima evropski sedež v Dublinu, in njene prenose osebnih podatkov iz EU v ZDA pod drobnogled vzela leta 2020.

V preiskavi je ugotovila, da Meta ni "obravnavala tveganj za temeljne pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki", ki jih je Sodišče EU opredelilo v pretekli sodbi, navaja AFP.

Kot tudi piše, je DPC prvotno želela prisiliti Meto, da začasno ustavi prenose podatkov, pri čemer je trdila, da bi globa "presegla obseg pooblastil, ki bi jih lahko označili kot 'primerna, sorazmerna in nujna'".

Vendar se zadevni nadzorni organi (CSA) EU s tem niso strinjali. "Vsi štirje CSA so menili, da je treba družbo Meta Ireland kaznovati z upravno globo," so pojasnili na irski komisiji za varstvo podatkov.

DPC se je posledično obrnila na EDPB, ki je odločil, da mora Meta Ireland začasno ustaviti prihodnje posredovanje osebnih podatkov ZDA in plačati globo.

V Meti razočarani, odločitev komisije označili za napačno

V Meti so v odzivu zapisali, da so razočarani, ker so bili izpostavljeni, odločitev komisije pa so označili za napačno in neutemeljeno. Po njihovem mnenju predstavlja tudi nevaren precedens za nešteto drugih podjetij.

"Nameravamo se pritožiti tako na vsebino odločitve kot na njene odredbe, vključno z globo, in si bomo na sodišču prizadevali za prekinitev rokov za izvajanje," sta v odzivu zapisala Metin predsednik za globalne zadeve Nick Clegg in vodja pravne službe Jennifer Newstead.

Po njunem mnenju odločitev EDPB, da razveljavi odločitev DPC, "sproža resna vprašanja".

"Nobena država ni storila več kot ZDA, da bi se s svojimi zadnjimi reformami prilagodila evropskim pravilom, medtem ko se prenosi v države, kot je Kitajska, večinoma nadaljujejo brez težav," sta poudarila. To je tretja globa, ki jo je Meta letos prejela v EU, in četrta v zadnjega pol leta, poroča AFP.