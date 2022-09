Ultra rešitev za vse športne navdušence

Oglasno sporočilo

Od poletja se je lažje posloviti, če vemo, da nas čaka razburljiva športna jesen. Od svetovnega prvenstva v nogometu, evropskih nogometnih lig, lige NBA, motošportov, borilnih veščin … Na malih zaslonih se najde nekaj za vsakega športnega navdušenca. A če spadate med številna slovenska gospodinjstva, ki se mučijo s počasnim internetom in nimajo možnosti priklopa na širokopasovno omrežje, bo izbira precej manjša. Na srečo je na voljo nov Ultra brezžični dostop do interneta in televizije , ki ga preprosto namestiš, še preden ohladiš pivo in povabiš prijatelje.

A1 Ultra je najnovejša storitev podjetja A1 Slovenija. Ta je to jesen prijetno presenetila vse uporabnike, ki se v 21. stoletju še vedno mučijo s počasno internetno povezavo, in tiste, ki jim zdajšnje omrežje preprosto ni dovolj za potrebe celotnega gospodinjstva. Nova izkušnja interneta in televizije zagotavlja najboljšo in najbolj enostavno uporabniško izkušnjo ter hitrejšo in zanesljivejšo povezavo v digitalni svet.

A1 Ultra vas reši pred vrtanjem in čakanjem

Prednost nove storitve je preprosta namestitev opreme, brez vrtanja, dodatnih kablov in čakanja operaterja. Po nakupu na prodajnem mestu ali spletu jo lahko namestite kar sami, če pa si vseeno želite pomoči, vam brezplačno pomagajo tehniki A1 Slovenija. A1 Ultra je popolna rešitev tudi za najemnike stanovanj ali hiš, ki lahko zdaj brez posegov v prostor in sklepanja kompromisov sami izberejo svojega ponudnika omrežja.

A1 Ultra vas reši pred slabo uporabniško izkušnjo

Nova A1 Ultra deluje na omrežju pete generacije, ki omogoča do stokrat hitrejši prenos podatkov kot omrežje prejšnje generacije. Nov standard povezovanja je sposoben na območju enega kvadratnega kilometra med seboj povezati do milijona naprav. Zaradi izjemne zmogljivosti in minimalne, skoraj neopazne, zakasnitve signala je uporabniška izkušnja občutno boljša, kot tudi kakovost in hitrost predvajanja v živo. Pozabite na to, da bi sosedje pred vami vedeli, kdaj pade gol ali kdaj sodnik po napetem čakanju dosodi najstrožjo kazen.

A1 Ultra vas reši pred prepirom v družini

Še vedno veliko gospodinjstev nima ustrezne infrastrukture za priklop na širokopasovno omrežje in se morajo sprijazniti z uporabo standardne linije xDSL, ki celo pri nizkih obremenitvah dosega povprečno hitrost zgolj 20Mb/s. Delo od doma, šolanje na daljavo ali spremljanje športnih in zabavnih vsebin na zahtevo je tako prava nočna mora. A pred njo vas lahko reši A1 Ultra. Nova brezžična tehnologija za hitro povezovanje v svetovni splet prinaša hitrosti do 300 Mb/s, zahtevni uporabniki pa lahko hitrost prenosa nadgradijo do 1000 Mb/s. V praksi to pomeni hkratno nemoteno spremljanje najljubšega športnega prenosa, igranje videoiger, sestanek na daljavo in poslušanje najljubše glasbe na YouTubu.

A1 Ultra vas reši pred težkimi odločitvami

Ultra je več kot le hiter internet. S storitvijo A1 Ultra Net + TV lahko svoje priljubljene TV-vsebine gledate na več napravah hkrati. Nič več odločanja, katera nogometna tekma je danes pomembnejša, ali preklapljanja med polčasom. Ne zamudite vrhunskih predstav na najbolj priljubljenih nogometnih zelenicah ali nepričakovanih vragolij Luke Dončića v ligi NBA. Hkrati spremljajte špansko La Ligo, angleško Premier ligo, italijansko Serie A ter pozabite na nehvaležno izbiro med najboljšimi športnimi prenosi in iskanje sumljivih spletnih povezav, ki vas pustijo na cedilu ravno v odločilnem trenutku.

A1 Ultra vas reši pred zamujeno tekmo

S paketom A1 Ultra Net + TV si zagotovite vstopnico za prenose vseh težko pričakovanih športnih dogodkov letošnjega leta. Za športne navdušence so tukaj nacionalne lige z vseh večjih evropskih zelenic, z nogometnim vrhuncem letošnje jeseni - svetovnim nogometnim prvenstvom v Katarju z začetkom 20. novembra. Pred tem boste lahko uživali v začetku nove sezone lige NBA, ki bo na sporedu od 18. oktobra pa vse do začetka jeseni drugo leto, vključno s tekmo vseh zvezd, zaključnimi dvoboji in velikim finalom.

V vse pakete A1 Ultra Net + TV je brezplačno vključen tudi VOYO, najbolj priljubljena slovenska spletna videoteka, ki poleg originalnih serij, resničnostnih šovov, filmov in risank ponuja širok nabor športnih vsebin. Od nogometnih tekem na najvišji evropski ravni, Lige prvakov in Lige Evropa do več borilnih športov in dirk različnih motociklističnih razredov. Ponudba A1 Ultra Net + TV je na voljo v treh različicah, od osnovnega paketa z več kot 110 televizijskimi programi do največjega z več kot 190 televizijskimi programi. Prvo leto so vsi paketi na voljo po promocijski ceni 19,99 evra na mesec, s časovnim zamikom, vključenim VOYO in ultrahitrim prenosom podatkov, popolnoma brez vezave. Več informacij o ponudbi: a1.si/ultra

