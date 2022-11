Telekom Slovenije in Xiaomi z donacijo onkološkemu društvu za moške OnkoMan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z donacijo v višini pet tisoč evrov se Telekom Slovenije in Xiaomi v letošnjem novembru že tretjič vključujeta v aktivnosti ozaveščanja o tej bolezni. Del teh je tudi posebna akcijska ponudba dveh mobitelov za dober namen.

Rak prostate je najpogosteje diagnosticirana oblika raka pri moških, za katero v Sloveniji letno zboli več kot 1.600 moških, kar je petina vseh na novo odkritih primerov raka. V starostni skupini moških med 18 in 35 let je najpogostejši rak mod, ki vsako leto na novo prizadene 120 moških, ta številka pa je v zadnjih letih naraščala.

Brki so prepoznavni zaščitni znak meseca ozaveščanja o raku prostate.

OnkoMan je prvo društvo v Sloveniji, ki se ukvarja z ozaveščanjem moških o pomenu skrbi za zdravje. Zato vsako leto v novembru društvo izvede ozaveščevalno akcijo, ki bo letos potekala pod geslom DEJ SE PREGLEJ, s katero opozarjajo na znake raka prostate. Z letošnjo komunikacijo bodo še posebej nagovarjali moške po 50. letu, ko se možnosti za razvoj raka prostate povečajo. Na aktivnosti bodo v središčih mest opozarjali tudi z mlaji.



Društvo bo sredstva porabilo za nadaljnje ozaveščanje o pomenu preventive in samopregledovanja za zgodnje odkrivanje raka prostate in mod. Želijo si, da bi njihov glas dosegel vsa slovenska gospodinjstva.

Pomembno je sprotno opazovanje

"Moški se za obisk zdravnika odločimo težje in kasneje kot ženske, s tem obiskom pogosto odlašamo, bolezen težko priznamo in o njej se težko pogovarjamo," je povedal predsednik Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan Matej Pečovnik.

Vsem moškim svetuje, naj pozorno opazujejo morebitne spremembe pri uriniranju ali bolečine ter vsak sum nemudoma sporočijo zdravniku. "Mnogo bolezni se lahko s pravočasno diagnozo uspešno zdravi, zato želimo povečati odstotek zgodaj odkritega raka prostate," je poudaril Pečovnik.

Pri Telekomu Slovenije so za modra fona letošnjega novembra izbrali dva Xiaomijeva telefona kot del podpore ozaveščanju o oblikah raka, ki prizadenejo predvsem moške. Foto: Telekom Slovenije

Modri fon za dober namen

V novembru, mesecu ozaveščanja o zdravju moških, ponujata Telekom Slovenije in Xiaomi pametna telefona Redmi 10C in Xiaomi 12 Lite v akcijski ponudbi kot Modri Fon meseca. Redmi 10C je tako na voljo v 24 zaporednih mesečnih obrokih za po manj kot dva evra, obrok za Xiaomi 12 Lite pa znaša manj kot 11 evrov, so sporočili iz Telekoma Slovenije.