Telefon s fantastičnim fotoaparatom za zmerno ceno

Huawei je nedavno začel prodajati svoj novi telefon, Huawei P40 lite, ki s sklopom štirih kamer ločljivosti 48 MP ponuja celoten spekter fotografskih in video funkcionalnosti v vseh razmerah. S 7-nanometrskim procesorjem Kirin 810 in funkcijo hitrega polnjenja HUAWEI SuperCharge s 40 W je HUAWEI P40 lite v vseh pogledih izjemen telefon.

Glavna kamera z zelo visoko ločljivostjo 48 MP za ostre fotografije podnevi in ponoči

Ob prvem stiku s telefonom Huawei P40 lite večino pritegne revolucionarni sklop štirih kamer na hrbtišču pametnega telefona. Telefon je opremljen z glavno kamero ločljivosti 48 MP, kamero z ultra širokim objektivom ločljivosti 8 MP, kamero za makro fotografijo in kamero, ki ustvarja učinek globinskih detajlov (bokeh), obe z ločljivostjo 2 MP.

Glavna kamera visoke ločljivosti v kombinaciji z zmogljivim procesorjem Kirin 810 lahko podpira fotografije ločljivosti 48 MP. Algoritmi umetne inteligence omogočajo ostrejše fotografije z združevanjem v hitri seriji posnetih posnetkov.

Glavna kamera ločljivosti 48 MP ima tipalo velikosti polovice palca z zaslonko f/1.8. Uporablja tehnologijo združevanja slikovnih pik 4v1, ki lahko zajame več svetlobe in ohrani več fotografskih detajlov tako v dnevnih kot v nočnim razmerah. Novost je nočni način fotografiranja »Super Night«, ki ob možnosti združevanja več posnetkov ustvarja fotografije, ki jih odlikuje jasen predmet slike, ozadje živahnejših barv in manj šumov.

V načinu Light Painting telefon Huawei P40 lite uporabniku omogoča ustvarjanje fotografij z daljšim časom osvetlitve. Če, na primer, uporabnik izbere opcijo Star Trails, lahko zajame premikanje zvezd na nočnem nebu, kar izjemno izboljša uporabnost pametnih telefonov za fotografiranje v nočnih pogojih.

Kamera z ultra širokim objektivom in 120° vidnim kotom za zajem več vsebine

Pri fotografiranju pokrajine, zabav s prijatelji ali družinskih srečanj fotografija, narejena z običajnim pametnim telefonom, ne more zajeti vsega in vsakogar. Kamera z ultra širokim objektivom in vidnim kotom 120° pa brez težav zajame 10 ljudi. Pri telefonu Huawei P40 lite so z uporabo naprednih algoritmov precej izboljšali tudi popačenje robov slike, ki je sicer šibka točka širokokotnih objektivov. Zdaj slika izgleda naravna in realistična, pa najsi gre za širokokotni posnetek skupine ljudi ali za fotografijo pokrajine.

Makro leča odpira vrata bolj zanimivim posnetkom

Ko vidite čudovit svet ali izdelek ročnega dela, mar si ne želite ohraniti lepote vsakega detajla tudi na svoji fotografiji? Do sedaj ste za to potrebovali profesionalni fotoaparat z makro objektivom. HUAWEI P40 lite je opremljen z objektivom za bližinsko fotografijo, s katerim lahko slikate tudi predmete, od katerih ste oddaljeni le 4 cm. Lepoto kapljice rose na listu ali oči vašega hišnega ljubljenčka zdaj lahko končno posnamete čisto od blizu tudi s svojim pametnim telefonom.

Ločeni objektiv za globinske učinke skupaj z izjemno zmogljivim čipovjem lahko zajame globinske informacije pri portretnih posnetkih, zato je prehod iz zamegljenega ozadja pristnejši in uporabniku omogoča, da brez truda posname fotografijo, ki se zdi primerna za objavo v reviji.

Zmogljivi sklop štirih kamer ločljivosti do 48 MP je skrivna sestavina izjemnih fotografskih lastnosti telefona Huawei P40 lite. Ne le to, naprava je opremljena s procesorjem Kirin 810 in lahko poganja 3D igre pri visokem številu slik na minuto. Poleg baterije visoke kapacitete (4200 mAh) telefon podpira tudi sistem hitrega polnjenja Huawei SuperCharge s 40 W, s pomočjo katerega boste HUAWEI P40 lite zdaj napolnili do 70 odstotkov v le pol ure.

Huawei P40 lite je eden najboljših pametnih telefonov v svojem cenovnem razredu. Odlikujejo ga neverjetne fotografske izkušnje in zmogljivosti – izjemen telefon, ki ga preprosto ne smete zamuditi.

Konec meseca marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametna telefona Huawei P40 in Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev. Sicer vsi telefoni serije P prihajajo na trg z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja lanske jeseni se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po celem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije tako globalnih kot tudi lokalnih znamk. V videu lahko pogledate kako zaženete vaš novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije.

