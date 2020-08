Sprememba na trgu dela: kmalu dobra plača brez diplome?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karierni program, ki ga je Google predstavil prejšnji mesec in je trenutno še v fazi nastajanja, se imenuje Google Career Certificates.

V sklopu programa bo mogoče pridobiti znanje za enega od poklicev, po katerih v tehnološki industriji in gospodarstvu nasploh trenutno vlada veliko povpraševanje. To pomeni, da bo kandidat po opravljeni specializaciji, ki bo trajala samo šest mesecev, delo našel tako rekoč takoj, zagotavljajo pri Googlu.

Do dobro plačane službe v pol leta

Med delovnimi mesti, za katera bo izobraževanje prek Career Certificates ponudil najprej, Google našteva podatkovnega analitika, oblikovalca uporabniških vmesnikov in projektnega vodjo. Gre za službe, pri katerih povprečne letne bruto plače v ZDA znašajo od 56 do skoraj 80 tisoč evrov.

Delovna mesta v tehnološki industriji so danes pogosto med najbolje plačanimi. V nekaterih največjih podjetjih v ZDA, kot so Facebook, Google in Microsoft, šestmestno letno bruto plačo zaslužijo tudi čisto "sveži" kadri s še "vročimi" univerzitetnimi diplomami. Foto: Thinkstock

Prav tako gre za službe, za katere je treba danes praviloma še imeti univerzitetno izobrazbo, kar je tradicija, ki jo Google z novim pristopom postopoma ukinja.

Certifikat bodo enačili z univerzitetno diplomo

Težava omenjene tradicije je, tako pravijo pri Googlu, da štiri leta študija kandidate za delovna mesta le redko pripravijo na zaposlitev na področjih, kjer so za delo potrebna specifična znanja.

To še posebej velja za področja, kot je tehnološka industrija, kjer se zahtevana specifična znanja spreminjajo veliko hitreje kot univerzitetni kurikulum.

Pri Googlu pravijo, da bodo pridobljene certifikate o opravljenem izobraževanju pri lastnem zaposlovanju novih kadrov enačili z univerzitetnimi diplomami.

Google v postopnem ukinjanju tradicije - pogojevanju dobro plačanih delovnih mest z najmanj univerzitetno diplomo - ni sam. Podporo takšnemu pristopu do ustvarjanja bolj fleksibilnega trga dela so izrazili tudi drugi tehnološki velikani, med drugim Apple in IBM. Foto: Thinkstock

Kdor bo opravil enega od Googlovih programov, se bo seveda lahko zaposlil tudi drugje. Takšen pristop do krepitve zaposlitvenega trga namreč podpirajo številna druga velika (ameriška) podjetja, med drugim Intel, Walmart, Bank of America.

V prvi vrsti za tiste, ki si ne morejo privoščiti študija ali pa želijo hitro in poceni spremeniti karierno pot

Kdaj bo Google odprl registracije za nove specializacije ter ali bodo že od začetka na voljo tudi za Neameričane, še ni znano.

Program je sicer v prvi vrsti zasnovan prav za državljane ZDA, kjer je univerzitetni študij plačljiv. Marsikdo si ga ne more privoščiti oziroma se močno zadolži.

Pridobitev Googlovega certifikata bo medtem znašala zgolj delček cene univerzitetne šolnine, še zagotavljajo v podjetju, kar pomeni, da bo dobra izbira tudi za tiste, ki želijo na hitro zamenjati poklic.