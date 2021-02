Spoznajte okolju prijazen telefon z najboljšo kamero na svetu

Oglasno sporočilo

Ste vedeli, da obstaja pametni telefon, pri katerem sta na prvem mestu hkrati okoljevarstvo in vrhunska zmogljivost ter še posebej izstopata zajemanje videa in fotografij? Takšen je namreč Huaweiev najnovejši predstavnik Mate 40 Pro .

Okoljevarstvo je visoko na lestvici vrednot evropskih uporabnikov, ki postajajo vse bolj zahtevni, ko se odločajo za nakup nove naprave. Bolj kot je izdelek okolju prijazen, bolj ga uporabniki cenijo, pod pogojem, da zaradi tega ne trpijo njegove siceršnje zmogljivosti. Ravno v tem blesti najnovejši premijski telefon Mate 40 Pro, ki je v Sloveniji že na voljo. Huaweiu je z Mate 40 Pro torej ponovno uspelo premakniti meje mobilne fotografije in zajemanja videa, pri čemer niso pozabili na okolijski vidik.

V embalaži manj plastike in manj papirja

Huawei je uporabnikom, ki stremijo k manjši uporabi plastike in papirja, prisluhnil že pri snovanju embalaže najnovejšega telefona. Med vsemi materiali embalaže je namreč le še 3,8 odstotka plastike, kar je skoraj tretjino manj v primerjavi s predhodnimi modeli. Prav tako jim je z uvedbo navodil in celo garancijskega dokazila v digitalni obliki uspelo drastično zmanjšati porabo papirja za neverjetnih 90 odstotkov, kar pomeni, da bo tudi po Huaweievi zaslugi sečnja dreves manjša.

Od leta 2013 je Huawei z vrsto pobud naredil pomembne korake v smeri zelene prihodnosti. Med te sodi zmanjšanje emisij, vlaganje v obnovljive materiale, podpora ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov in ponovna uporaba odpadkov v zagotavljanju krožnega gospodarstva. Velik prispevek k zmanjšanju vpliva na okolje predstavlja uporaba bio plastike namesto plastike na osnovi nafte. Podjetje veliko napora vlaga tudi v energijsko učinkovitost, saj so v petih letih zahvaljujoč uporabi sončne energije zmanjšali ogljikove emisije za neverjetnih 89 tisoč ton.

Ne samo prijazen do okolja, tudi dokumentira ga odlično

Lepota narave, ki nam jo uspe ohraniti po zaslugi zelenih tehnologij in naporov za varovanje okolja, je vedno tudi priljubljen motiv fotografij in videoposnetkov. Na tem področju Mate 40 Pro naravnost blesti, kar med drugim potrjuje eden najbolj verodostojnih spletnih portalov na področju fotografije, DxOMark. Tam so temeljito preizkusili kamere telefona in mu dodelil kar 136 točk za zadnje in 104 točke za sprednji kameri. S tem se je z naskokom zavihtel na prvo mesto lestvice.

Huawei je skupaj z nemškim podjetjem Leica zasnoval sklop kamer, s katerim želi zagotoviti najboljše mogoče fotografske rešitve. S tem namenom so bili prelomnih nadgradenj deležni ultra širokokotni objektiv, impresiven teleobjektiv in zmogljiva glavna kamera.

Kameri z oznako "Dual Cine" omogočata snemanje videoposnetka v kinematografskem razmerju 3:2. Objektiv kamere z ultra širokim kotom zdaj nudi veliko širše vidno polje, bogatejše podrobnosti na fotografijah, ima izboljšane zmogljivosti pri šibkejši svetlobi in vgrajene algoritme za odpravo popačenja, kar se odraža v čudovitih fotografijah, medtem ko glavna kamera poskrbi za posnetke visoke ločljivosti. Sprednja kamera Ultra Vision premika meje mogočega s podporo ločljivosti 4K in treh vidnih polj, ki segajo od popolne bližine do ultra širokega pogleda.

Širok ekosistem naprav Huawei

Poleg telefona Mate 40 Pro je sicer Huawei nedavno predstavil tudi pametni telefon Huawei P smart 2021, brezžične slušalke Huawei FreeBuds Pro in Huawei FreeLace Pro ter pametni uri Huawei Watch GT 2 Pro in Huawei Watch Fit. Celoten ekosistem Huaweievih rešitev zaokrožuje serija prenosnikov MateBook, ki vključuje cenovno dostopnejša modela MateBook D14 in MateBook D15, kot tudi izjemno zmogljive MateBook 13, MateBook X in MateBook X Pro.

Na novih Huaweievih telefonih boste našli tudi trgovino z aplikacijami AppGallery, ki z več kot 650 milijoni uporabnikov velja za eno od treh največjih na svetu. V njej boste našli številne globalne in lokalne priljubljene aplikacije, pregledno razdeljene v več tematskih kategorij. Med njimi so bančne aplikacije, kot na primer NLB Klikin, razvedrilne aplikacije, kot na primer NEO, EON, T-2 tv2go, A1 Xplore TV Go in VOYO.SI, športne aplikacije, igre, med drugim tudi Fortnite, in številne druge.

Pri iskanju želenih aplikacij, novic, slik in drugih informacij vam bo prav tako v pomoč vsestranski iskalnik Petal Search.

