Sojenje desetletja: kakšna bo usoda propadle superženske?

Preden se je Theranos sesul v prah, so nekateri največji svetovni in ameriški mediji kar tekmovali, kdo bo bolj pohvalil in odlikoval njegovo ustanoviteljico Elisabeth Holmes. Revija Time jo je uvrstila na seznam najvplivnejših oseb in žensk na svetu, medij Fortune jo je izbral za podjetnico leta, Forbes jo je oklical za najmlajšo milijarderko v zgodovini, ki je svoje premoženje ustvarila sama, pristala je celo v elitnem odboru zunanjih sodelavcev šole za medicino na prestižni ameriški univerzi Harvard.

Preden se je Theranos sesul v prah, so nekateri največji svetovni in ameriški mediji kar tekmovali, kdo bo bolj pohvalil in odlikoval njegovo ustanoviteljico Elisabeth Holmes. Revija Time jo je uvrstila na seznam najvplivnejših oseb in žensk na svetu, medij Fortune jo je izbral za podjetnico leta, Forbes jo je oklical za najmlajšo milijarderko v zgodovini, ki je svoje premoženje ustvarila sama, pristala je celo v elitnem odboru zunanjih sodelavcev šole za medicino na prestižni ameriški univerzi Harvard. Foto: Reuters

Še preden je dopolnila 30 let, je imela Američanka Elisabeth Holmes vsaj na papirju tako rekoč vse. Vodila je biotehnološko podjetje Theranos, ki je napovedovalo revolucijo v medicinski diagnostiki. Vrednost njenega premoženja je bila ocenjena na več milijard evrov. Bila je vzornica številnih žensk in na sploh mladih nadobudnih podjetnikov po vsem svetu. Danes Holmesova, ki je izgubila vse, trepeta: bo naslednjih 20 let preživela v zaporu?

Po skoraj dvomesečnem zamiku zaradi epidemije bolezni covid-19 so se v ZDA začeli sodni postopki, natančneje izbira porote in uvodni nagovor tožilstva, zoper propadlo podjetnico Elisabeth Holmes. Zaradi poslovne goljufije, laganja o domnevni medicinski revoluciji, ki jo je povzdignila do statusa poslovne superzvezdnice, ji grozi 20 let zapora.

Gre za sojenje, kot ga ZDA niso pričakovale in doživele že nekaj časa. Nekateri ameriški mediji ga primerjajo s sodnima procesoma zoper športnega superzvezdnika O. J. Simpsona in kralja piramidnih shem Bernieja Madoffa, ki sta zaznamovala devetdeseta leta prejšnjega stoletja oziroma prvo desetletje novega tisočletja.

O napetosti sojenja veliko pove dejstvo, da med izbranimi porotniki tako rekoč ni osebe, ki ne bi poznala primera Holmesove. Foto: Reuters

Vlagatelji in mediji so kar tekmovali, kdo bo pohvalil čudežno deklico

Kdo sploh je Elisabeth Holmes? V prvi polovici prejšnjega desetletja je bila morda ena od najvplivnejših, zagotovo pa ena od najbolj prepoznavnih žensk na svetu. Leta 2014, na vrhuncu slave, ko je dopolnila šele 30 let, so številni napovedovali, da bo krojila prihodnost človeštva.

Razlog, da so uveljavljeni svetovni mediji in slavni podjetniki ter vlagatelji takrat tekmovali, kdo jo bo bolj pohvalil, je bilo podjetje Theranos, ki ga je Holmesova kot "falirana" študentka pri rosnih 19 ustanovila leta 2003.

V Theranosu so trdili, da so razvili metodo za opravljanje krvnih testov, ki je zahtevala izjemno majhne vzorce krvi – dovolj je bilo nekaj kapljic –, rezultati analize krvi pa bi bili na voljo ekstremno hitro. Šlo je za morebitno revolucionarno tehnologijo, ki bi lahko dodobra pretresla trg medicinske diagnostike. Česa takega namreč še ni bilo na voljo.

Holmesova je zamisel o hitrih testih, ki jih je razvijal Theranos, dobila zaradi velikega strahu pred iglami oziroma konvencionalnim odvzemom krvi. Theranos je sicer ponujal več kot 200 različnih hitrih krvnih testov. Foto: Reuters

Theranos je postal magnet za zasebne vlagatelje. V podjetje se je začel zlivati naložbeni kapital in do leta 2014 je bila vrednost Theranosa ocenjena že na devet milijard ameriških dolarjev.

Holmesovi, lastnici polovice podjetja, so ploskali kot najmlajši milijarderki na svetu, ki je svoje premoženje ustvarila sama. Pri tridesetih je bila "težka" več kot štiri milijarde dolarjev.

Kot met kovanca zanesljivi hitri testi

Leta 2015 so se nad Theranos zgrnili črni oblaki. John Carreyrou, novinar ameriškega medija The Wall Street Journal, je 15. oktobra objavil bombastični članek z naslovom Theranos je imel težave s krvnimi testi. Razkril je, da so hitri testi podjetja pravzaprav precej nezanesljivi in da večino analiz vzorcev opravijo s kupljenimi stroji, ne lastnimi tako imenovanimi Edisoni, kot so trdili v Theranosu.

To je bil začetek konca za družbo. Partnerji, med katerimi so bile tudi posamezne zvezne države ZDA, so množično odpovedali sodelovanje, nekateri so Theranos celo tožili.

Skupno je v Theranosu izpuhtela ena milijarda dolarjev zasebnega kapitala. Forbes je vrednost premoženja Holmesove medtem s štirih milijard dolarjev skoraj čez noč znižal na ničlo. Foto: Reuters

Vlagatelji so izgubili skoraj vse. Med njimi so bila tudi velika imena – ameriška superbogata družina Walton, ki stoji za največjo verigo trgovin na svetu (Walmart), in medijski mogotec Rupert Murdoch. Njihove izgube so presegale sto milijonov dolarjev.

Holmesova je do junija 2016 ostala brez prebite pare. Ameriška poslovna revija Forbes je vrednost njenega premoženja takrat ocenila na nič dolarjev. V primeru likvidacije Theranosa namreč ne bi dobila ničesar, dokler ne bi bili poplačani veliki vlagatelji, saj so imeli prednostne delnice. Postopek likvidacije se je začel septembra 2018, med vlagatelje je bilo razdeljenih manj kot pet milijonov dolarjev.

Foto: Reuters Holmesova naj bi z denarjem vlagateljev, ki jih je Theranos pretental s hitrimi testi, tudi financirala svoj razkošni življenjski slog in živela na veliki nogi. Ogromno je letela z zasebnimi letali, prenočevala v najdražjih hotelih in imela celo vojsko osebnih pomočnikov, ji očitajo zvezni tožilci ZDA.

Približno mesec pozneje je zvezna vlada ZDA proti Holmesovi in soustanovitelju podjetja Theranos Rameshu Balwaniju sprožila sodni postopek zaradi domnevnega poskusa goljufije in finančne prevare. Začetek sojenja je bil napovedan za marca letos, a so ga decembra lani zaradi epidemije bolezni covid-19 prestavili na 13. julij 2021. Po še enem odlogu se je sojenje nazadnje začelo 31. avgusta.

Obrnila se bo proti svojemu nekdanjemu partnerju

Če bosta Holmesova in Balwani spoznana za kriva, jima grozi do dvajsetletna zaporna kazen. Holmesova sicer ne priznava krivde, zvezno sodišče v Kaliforniji je prek svojih odvetnikov tudi večkrat pozvala, naj ovrže vse obtožbe zoper njo in Balwanija.

Odvetniki Holmesove so tik pred začetkom sojenja sicer ubrali precej drugačno taktiko: najverjetneje se bodo trudili dokazati, da je bila Holmesova v resnici žrtev zlorabe in duševne stiske, ki naj bi ji jo povzročal prav Balwani. Njegovi odvetniki so navedbe že označili za nezaslišane.

Elisabeth Holmes in njen partner Billy Evans zapuščata sodišče Roberta F. Peckhama v ameriškem mestu San Jose, 8. september. Evans je sicer dedič sandiegovske hotelirske družine Evans, ki ima hotele po vsem svetu. Holmesova in Evans naj bi živela na legendarni ameriški posesti Green Gables, ki se je marca letos prodajala za kar 135 milijonov ameriških dolarjev. Foto: Reuters

Uničili so ključne dokaze o tem, da so najverjetneje vedeli, kaj počnejo

Tako Holmesova kot vodstvo podjetja Theranos sicer že od leta 2015 trdita, da so navedbe o nezanesljivosti testov neresnične in da za to v podjetju niso vedeli. Toda v ponedeljek je zvezno tožilstvo v Kaliforniji predstavilo dokument, ki močno namiguje na to, da je Theranos leta 2018 namenoma uničil ključni dokaz, ki bi ga postavil na laž.

To je razkrila interna komunikacija podjetja o podatkovni bazi, v kateri so bili arhivirani triletni rezultati diagnostične opreme Theranosa, torej testov in naprav za analizo. Med drugim so bili v bazi tudi podatki o natančnosti testov.

Podatkovno bazo naj bi v Theranosu uničili 31. avgusta 2018 oziroma tri mesece po tem, ko so dobili sodni poziv, naj sodišču omogočijo dostop do podatkov. Interna e-poštna sporočila Theranosa med drugim razkrivajo, kakšno strategijo so vodilni v podjetju ubrali, da bi morebitne obremenilne podatke o natančnosti testov skrili pred tožilci.

To sicer ni bil edini dokaz, da so bili testi Theranosa izjemno nezanesljivi – nekateri jih primerjajo kar z metom kovanca –, bi pa podatki iz baze nedvoumno potrdili, da so v Theranosu vedeli, kakšen izdelek dajejo na trg.

Preberite tudi: