Sledite ritmu, sledite tehnologiji

Ostati povezan v času tokratne Samsungove promocije mobilnih telefonov dobiva nov pomen. Ostati povezan kar na svojem zapestju pa popolnoma novo dimenzijo. Z nakupom telefona iz serije Galaxy S21 5G, Z Flip ali Z Fold2 5G si zagotovite Galaxy Watch Active2 44 mm v črni barvi in tri leta garancije, ki se nanaša samo na nakup novega mobilnega telefona. Promocija traja do 5. 4. 2021 (ali do razprodaje zalog).

Medtem ko serija Galaxy S21 5G združuje tri izjemne modele pametnih telefonov Galaxy, sta Z Flip in ZFold2 predstavnika pametnih telefonov, ki s svojo obliko spreminjata prihodnost.

Galaxy S21 Ultra 5G

Predstavljamo vam Galaxy S21 Ultra 5G. Mobilni telefon, ustvarjen z edinstveno konturno rezano kamero, ki predstavlja revolucijo v svetu fotografije in vam omogoča ustvarjanje kinematografskih videoposnetkov 8K in epskih slik – istočasno! Ultra je zahvaljujoč najhitrejšemu procesorju in najmočnejšemu steklu v seriji Galaxy ter tehnologiji 5G in celodnevni bateriji vsekakor vredna svojega imena.

Galaxy S21 5G in S21+ 5G

Naj vam popolni posnetek ne uide nikoli več. Spoznajte Galaxy S21 5G in S21+ 5G, mobilna telefona, ki predstavljata revolucijo v svetu ustvarjanja videoposnetkov in fotografij. Odlikuje ju več kot kinematografska ločljivost 8K, s katero boste lahko epske fotografije zajemali kar iz videoposnetkov.

Galaxy Z Flip

Pametni telefon z zaslonom, ki ga lahko upognete in pospravite v žep: z revolucionarnim prožnim steklom, samostoječo kamero in dvojno baterijo, ki zdrži ves dan.

Galaxy Z Fold2 5G

Gaaxy ZFold2 je telefon, ki spreminja prihodnost. Ima vrhunske zmogljivosti, pregibni zaslon in celodnevno baterijo ter se popolnoma prilega vaši dlani.

GalaxyWatch Active2 44mm

Galaxy Watch Active2 sledi vašemu gibanju in vi lahko sedite ritmu svojega srca. Kar z zapestja. Odlično se ujema z vašim življenjskim slogom in vam lahko v vsakem trenutku da koristen nasvet. Na uri lahko spremljate svoj krvi tlak in delo srca prek aplikacije Health Monitor.

Če želite dobiti Galaxy Watch Active2 44mm in tri leta garancije za mobilni telefon, se morate registrirati v aplikaciji Samsung Members. Za več informacij obiščite www.samsung.si.

