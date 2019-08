Siol.net dopolnil 22 let #video

Siol.net je luč dneva zagledal 4. avgusta 1997. Pred 22 leti je bila medijska krajina, zlasti na digitalnem področju, precej drugačna, stopnja razvoja telekomunikacij in računalništva pa bistveno nižja. O mobilnem internetu, kot ga poznamo danes in ga vsak dan uporabljamo, takrat nismo mogli niti sanjati, saj so bile hitrosti mobilnega podatkovnega prenosa le delček tistega, kar so danes. Zato je Siol.net ob rojstvu živel izključno v svoji spletni različici.

Z razvojem komunikacijskih tehnologij in digitalnih medijev se je spreminjal in rasel tudi Siol.net. Večpredstavnost je postala samoumevna, prav tako dostop prek mobilnih naprav, ki ravno pri našem digitalnem mediju presega povprečje in se že približuje polovici vseh dostopov.

"Prihodnost Siola je še bolj mobilna," je prepričan odgovorni urednik Siol.net Blaž Jarc. "V ne tako oddaljeni prihodnosti bo videovsebina kraljevala našemu spletnemu portalu, ki z vsakim letom delovanja dobiva več zvestih uporabnikov. Z razlogom. Počasi, a vztrajno premikamo meje spletnih medijev pri nas. In zdaj končno prihaja trenutek, ko bo treba znova redefinirati osnovne pojme našega poklica. Je članek res lahko sestavljen le iz teksta, fotografij, grafik in videov? So televizijski vklopi in prispevki res narejeni le za natanko določeno uro na natanko določeni platformi? Prepričan sem, da ne."

Tako smo svoje novosti predstavili leta 2016

"Premiki bodo skoraj neopazni, a hkrati radikalni"

Ob rojstnem dnevu medija Siol.net smo zbrali nekaj njegovih podob iz "otroških" in "najstniških" let. Veselimo se že prihodnosti, ki nam bo olajšala tisto, kar smo si pri Siol.net vedno želeli – da najhitreje zagotovimo najbolj relevantne in kakovostne vsebine vsem svojim bralcem.

"Prihodnost je digitalna, dostavljena na zahtevo in srhljivo ažurna. Premiki bodo skoraj neopazni, a hkrati radikalni," je prepričan Jarc. "Samo poglejte, kako so mediji iz časopisnega novinarstva priplezali na današnjo raven. In koliko je bilo dvomljivcev. Za vsako spremembo posebej. Pa smo kljub temu tukaj. V digitalni dobi, ki še nikoli do zdaj ni imela takšne moči, takšnega zagona."

Hvala, ker ste z nami že 22 let, še naprej si bomo prizadevali upravičiti vaše zaupanje.