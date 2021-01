Reševalni mercedes, ki je tlakoval pot v slovensko samostojnost #video

Petdeset let in 500 tisoč kilometrov številnih reševalnih voženj, a še vedno v vrhunski formi.

Reševalci in drugo zdravstveno osebje imajo neprecenljivo vlogo v vseh izrednih in ključnih dogodkih družbe, čeprav neredko ostane ta vloga neopazna ali celo prezrta.

Trenutna epidemija bolezni covid-19 je najnovejši opomnik o njihovem prispevku, ki je bil izjemnega pomena tudi pred tremi desetletji, ko se je rojevala samostojna slovenska država.

Vse reševalne postaje so si ga želele

Osrednja scenska postavitev razstave Pot v samostojnost v Parku vojaške zgodovine v Pivki je bogatejša za še en prepoznaven in viden eksponat, ki nas spominja na leto 1991. Reševalno vozilo Mercedes-Benz 230-BINZ je parku podaril Zdravstveni dom Velenje.

Razstavljeno reševalno vozilo so naredili in predelali v reševalno vozilo v podjetju BINZ v kraju Lorch v Nemčiji pred natanko pol stoletja. Za tiste čase zelo zaželen in uporaben "sodelevec", po katerem je hrepenela vsaka reševalna postaja ne le v takratni državi, je še tega istega, in sicer leta 1971, začel svojo plemenito poklicno pot v velenjskem zdravstvenem domu.

V dobri formi tudi po pol stoletja in pol milijona kilometrih

Kmalu po izdelavi je namreč vozilo iz Nemčije prek Beograda prišlo v Ljubljano, natančneje v prodajno ponudbo podjetja Autocommerce Ljubljana. Vodstvu Zdravstvenega doma Velenje je uspelo zbrati znatno podporo gospodarstva in si tako zagotoviti to vozilo, ki je vse od takrat ponos reševalne službe njihovega zdravstvenega doma.

Razstavljeno reševalno vozilo so naredili in predelali v reševalno vozilo v podjetju BINZ v kraju Lorch v Nemčiji pred natanko pol stoletja. Bilo je bogato opremljeno s takrat vrhunsko medicinsko opremo. Foto: Park vojaške zgodovine

Leta 1991 so mu na streho dodali velik rdeči križ, saj je bil v dneh nastajanja samostojne Slovenije v stalni pripravljenosti za prevoze ranjencev. Tudi po pol milijona prevoženih kilometrih na intervencijah je vozilo še vedno v odličnem stanju. V Sloveniji sta bila samo še dva takšna, eden v Ljubljani in eden v Mariboru.

Vrhunska predelava in medicinska opremljenost

Srce osnovnega vozila je šestvaljni linijski bencinski motor z dvema dvojnima uplinjačema znamke SOLEX, gibno prostornino 2.292 kubičnih centimetrov in močjo 88 kilovatov pri 5.200 obratih na minuto. Njegov štiristopenjski menjalnik ima pogon na zadnja kolesa. Zavore spredaj in zadaj so kolutne. Vzmetenje sprednje preme je klasično s spiralnimi vzmetmi, zadnji premi pa je dodano hidravlično-pnevmatsko vzmetenje, ki skupaj s preostalimi sklopi podvozja omogoča umirjeno in varno vožnjo za bolnika.

Direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič o novi pridobitvi razstavne zbirke Pot v slovensko samostojnost

Po vrhunski predelavi v reševalno vozilo so ga opremili z veliko medicinske opreme: v njem so bili električni aspirator, nosila ob poškodbi hrbtenice, dodatki h glavni postelji za ginekološke posege in porode, kardiološki stol, tirnica z dodatno posteljo, oprema za posege v prometnih nesrečah, imobilizacijski pripomočki, pritrdišča za infuzijske tekočine, dozatorji kisika s pripadajočo opremo in jeklenko, sanitetni material v lesenem kovčku in še veliko drobne medicinske opreme.

Sosed velenjskega helikopterja

Reševalno vozilo je tako dopolnilo muzejsko razstavo, v kateri so že od prej vozila policije in gasilcev, ravno tako pomembna pri vseh ključnih in izrednih dogodkih.

Prvi sosed reševalnega vozila iz Velenja v razstavni zbirki Pot v slovensko samostojnost je helikopter, ki je prav tako iz Velenja. Foto: Park vojaške zgodovine

V neposredni bližini reševalnega vozila je še ena velenjska pridobitev iz časov osamosvajanja: helikopter gazela z oznako TO 001 VELENJE. Ta je eden od glavnih poudarkov muzejske predstavitve osamosvojitvene vojne 1991, ki so jo pripravili v pivškem Parku vojaške zgodovine.