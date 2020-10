Prvo slovensko omrežje 5G že na voljo naročnikom Telekoma Slovenije

Telekom Slovenije je v obstoječem frekvenčnem pasu 2.600 megahercev vzpostavil prvo slovensko mobilno omrežje pete generacije, to pa je od danes na voljo tudi vsem naročnikom njihovih mobilnih storitev.

Omrežje 5G Telekoma Slovenije deluje na 230 lokacijah po vsej državi (za primerjavo, ob komercialnem zagonu omrežja 4G je to delovalo na sto lokacijah), pričakujejo pa, da bodo že do konca leta s svojim signalom 5G pokrili tretjino prebivalstva Slovenije.

Optimalno izkoriščanje obstoječih frekvenc

To frekvenčno območje je namreč operaterjem dodeljeno za omrežja 4G, dodatne frekvence, ki bodo izključno namenjene peti generaciji mobilne telefonije, pa v Sloveniji še niso podeljene (zato v tem trenutku še ni primeren vsak pametni telefon in vsaka tablica, ki obljublja rabo v omrežjih 5G).

Foto: Bojan Puhek

Ravno zato je, kot navajajo pri Telekomu Slovenije, tovrstno optimalno izkoriščanje frekvenčnega prostora eno od prvih na svetu, kar so jim potrdili tudi proizvajalci terminalske opreme.

Samo ustrezno programsko nadgrajeni telefoni in tablice

Pogoj za uporabo je terminalna oprema, ki podpira 5G v frekvenčnem območju 2.600 megahercev in je temu primerno ustrezno programsko nadgrajena.

V ponudbi Telekoma Slovenije je že zdaj več naprav, s katerimi je mogoča uporaba nove pridobitve Telekoma Slovenije: Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro in Huawei Mate Xs. Do konca leta bodo ta seznam obogatile naprave, ki jih bodo ustrezno programsko nadgradili (Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Samsung Galaxy Note20 5G in Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G) ali jih bodo že ob premieri ustrezno programsko opremili (pametni telefon Samsung Galaxy A42 5G in tablica Samsung Galaxy Tab S7+ 5G).

Član uprave Telekoma Slovenije Tomaž Jontes Foto: Bojan Puhek

Naj 5G

Telekom Slovenije je ob komercialnem zagonu svojega omrežja 5G (na za zdaj še omejenem frekvenčnem prostoru) pripravil nov naročniški paket Naj 5G.

Za 28,99 evra mesečne naročnine vključuje neomejene klice in sporočila v Sloveniji v domačem omrežju (med gostovanjem v državah Evrotarife pa znotraj tega območja) ter 300 gigabajtov podatkovnega prenosa v domačem omrežju (do 13.903 megabajtov od te kvote pa tudi brez doplačila v državah Evrotarife).

Ob uporabi omrežja pete generacije Telekoma Slovenije lahko uporabniki na območju pokritosti signala domačega omrežja računajo na hitrosti do 450 megabitov v sekundi v smeri do sebe in do sto megabitov v sekundi v obratni smeri. Z dodajanjem novih frekvenc po dražbi, ki bo predvidoma v začetku prihodnjega leta, pa bodo po približno še enem letu do implementacije tudi hitrosti višje, zakasnitve pa še manjše.

Mobilno omrežje 5G bo povsem enakovredno nadomestilo optično širokopasovno omrežje, kjer ni dostopno ali kjer njegova postavitev ne bi bila upravičena. Foto: Bojan Puhek

Do konca leta 5G brez doplačil za vse naročnike Telekoma Slovenije

Tudi uporabniki, ki v svojem paketu nimajo vključene uporabe pete generacije mobilne telefonije, jo lahko, če seveda imajo primerno opreme, do konca leta uporabljajo brezplačno, po novem letu bo za pakete brez vključenih storitev 5G (nadaljnja) uporaba omrežja 5G zahtevala mesečno doplačilo, in sicer tri evre za pakete NekiNeki in šest evrov za vse preostale naročniške pakete.

Vklop poteka s pošiljanjem ključne besede 5G v SMS-sporočilu na številko 1918.

Beričič: Verjamemo v svoje omrežje

Ker pa v Telekomu Slovenije želijo, da se vsi prepričajo o hitrosti in kakovosti omrežja, je član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo, Matjaž Beričič napovedal, da poraba podatkov za uporabo storitve Speedtest (pozneje predvidoma tudi za druge sorodne ponudnike) od danes ne bo manjšala zakupljenih količin podatkov v naročniškem paketu.

Član uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo Matjaž Beričič Foto: Bojan Puhek

Med posameznim preizkusom v omrežjih 5G je namreč lahko na poti tudi do pol gigabajta podatkov, je pojasnil Beričič. Obenem je izpostavil raziskave, ki kažejo, da uporabniki omrežje Telekoma Slovenije ocenjujejo kot najboljše, najbolj zanesljivo in najbolj zaupanja vredno.

"Naše omrežje vsak dan uporablja več kot milijon uporabnikov. Zaradi njegove naprednosti, zanesljivosti, varnosti in vrhunske pokritosti ga uporabljajo tudi drugi operaterji v Sloveniji. Verjamemo v svoje omrežje, saj ga skrbno in premišljeno razvijamo že 30 let, in najpomembnejša nam je dejanska in vrhunska uporabniška izkušnja," je še povedal.

Pomoč tistim, ki nam pomagajo, ko je najtežje

Zavedajoč se pomena zanesljivega komunikacijskega omrežja za javno varnost ter zaščito in reševanje, kakor tudi potencialov, ki ga v ta namen prinašajo mobilna omrežja pete generacije, je Telekom Slovenije daroval 20 tisoč evrov Gasilski zvezi Slovenije – tistim, ki v najtežjih okoliščinah skrbijo za humanitarnost ter reševanje naših življenj, premoženja, okolja in kulturne dediščine. Foto: Bojan Puhek

Donacijo sta prejela predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in poveljnik Franci Petek, namenili pa jo bodo nadaljnjemu usposabljanju gasilcev.