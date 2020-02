Pripravite se, da vas osupne: Samsung Galaxy S20 podira vse meje

Prepustite se prihodnosti in uživajte v izjemni tehnologiji novega Samsung Galaxy S20 pametnega telefona. Prišel je, da vas osupne in vam pokaže čisto nove dimenzije sveta, ki nas obkroža. Edinstvena 5G povezljivost, izjemna kamera in umetna inteligenca – to so predispozicije za nikoli do zdaj doživeto izkušnjo. Ste pripravljeni na skok v nov svet?

Samsung Galaxy S20 napoveduje novo dobo v načinu sporazumevanja. Marca boste končno lahko na lastni koži doživeli napredek, ki ga omogoča naša sodobna tehnologija. Nič več ne bo tako, kot je bilo do zdaj.

Trenutki, ki ne bodo nikoli zbledeli

Ujemite svoje trenutke z revolucionarno izkušnjo kamere. Samsung je pri novem Galaxy S20 naredil ogromen korak na področju ločljivosti fotografij in videoposnetkov kinematografske kakovosti. Vključuje popolnoma nov sistem kamer, ki ga pogajanja umetna inteligenca in ima največji slikovni senzor do zdaj. Tako lahko v vsakem posnetku in trenutku zajame le najboljše.

S svojim novim pametnim telefonom boste lahko ujeli najlepše barve in tudi največje podrobnosti svojega življenja. Z večjim slikovnim senzorjem, ki je na voljo pri seriji Galaxy S20 pametnih telefonov, se ločljivost kamere bistveno poveča za natančnejše posnetke, ki jih je mogoče dodatno urejati, obrezati in povečati.

Nič več ne bo (pre)daleč vašemu objektivu – s tehnologijo vesoljne povečave, ki uporablja kombinacijo hibridne optične povezave in povečave s superločljivostjo, ki vključuje tudi povečavo z umetno inteligenco, lahko izbrani motiv povečate do 30-krat.

Obogatite svojo zbirko selfijev – končno boste lahko ustvarjali profesionalne portrete, saj sprednja kamera z 10 MP in hitrim samodejnim ostrenjem ujame vaš najboljši profil. Vaši selfiji bodo vedno izstopali!

Svoj domači album boste lahko obogatili z vrhunskimi nočnimi posnetki, saj – zahvaljujoč večjim slikovnim senzorjem in umetni inteligenci – lahko s preklopom na nočni način nočne prizore snemate kot ob dnevni svetlobi.

Mobilno snemanje postaja filmsko

Še hitreje pa boste s svojim novim Samsung Galaxy S20 postali najboljši režiser svojega življenja, saj vam omogoča 8K videosnemanje – to pomeni štirikrat višjo kakovost od UHD in 16-krat višjo kakovost od FHD. Tako je – ponuja vam gibljive slike, ki ostajajo izjemno ostre tudi na velikem kinematografskem platnu.

Vaši kadri bodo čistejši, dinamika na posnetku pa podobna tisti, ki jo lahko gledate na velikem platnu.

Zahvaljujoč tudi funkciji stabilnost 2.0, ki zmanjša tresenje. Večji slikovni senzor in stabilizator nadzorujeta gibanje kamere, s čimer preprečujeta zamegljenost in nestabilnost snemanja ter zagotavljata ustvarjanje brezhibnih vsebin.

Zabava na vsakem koraku

Neskončen zaslon, 8K ločljivost in izjemna povezljivost vam omogočajo, da bo vaše filmsko doživetje še boljše – gledanje najljubše serije ali filma na vsakem koraku ne bo več težava, prav tako nalaganje posnetkov na platformo YouTube.

Kot bi bili v kinu

Veliko prostora za vsa vaša doživetja: Galaxy S20 mobilni telefon se lahko pohvali z ogromnim vgrajenim pomnilnikom za shranjevanje vseh vaših videoposnetkov in fotografij visoke ločljivosti. Pomnilnik lahko do skupno 1,5 TB razširite s pomočjo kartice microSD.

Izjemen pa bo tudi svet iger – Galaxy S20 omogoča igranje mobilnih iger na višjem nivoju. S 120 Hz zaslonom boste doživeli največjo hitrost osveževanja in nadvse gladko igranje – kot nalašč za igranje v omrežju 5G.

Pameten in prefinjeno eleganten

Gladek, izjemno lahek in eleganten – podal se bo vsakemu žepu in v vsako torbico. Zelo hitro bo postal vaš najljubši in hkrati najbolj pameten modni dodatek, ki bo brez dvoma pripomogel k vaši vsestranskosti. Brezkončni zaslon s HDR10+ certifikatom ponuja ogromen, poglobljen ekran, ki je skoraj popolnoma brez motečih elementov. Odlično se bo prilegal vaši dlani in vam z izjemno občutljivostjo na dotik omogočil še učinkovitejše krmarjenje in doživljanje vseh dimenzij novega Galaxy S20 pametnega telefona.

Moč, ki vas ne bo pustila na cedilu

Galaxy S20 se lahko pohvali z največjo zmogljivostjo do zdaj. Baterijo odlikuje moč do 5000 mAh, ki se obenem inteligentno prilagodi vašim mobilnim navadam, s čimer privarčuje z energijo in tudi ob enem samem polnjenju traja veliko dlje.

Začenja se novo desetletje

5G povezljivost nam bo popolnoma spremenila podobo sveta, ki smo jo poznali danes. Resničnost prihodnosti je postala sedanjost; vsi pametni telefoni serije Galaxy S20 – Galaxy S20, Galaxy S20+ in Galaxy S20 Ultra – vključujejo najnaprednejšo 5G tehnologijo in nudijo novo generacijo povezljivosti. Pametni telefoni serije S20 so prve naprave, ki omogočajo mobilne izkušnje, ki izkoriščajo sub-6 in mmWave.