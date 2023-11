Potrjen obstoj Twitter "kleti", v ozadju direktor znanega podjetja

Fantomski uporabniki so po naročilu direktorja podjetja napadali tudi profile vidnejših medijev, ki poročajo o filmski in televizijski industriji.

Direktor televizijskega giganta HBO Casey Bloys je priznal, da je v letih 2020 in 2021 na družbenem omrežju Twitter (danes X) zgradil vojsko uporabniških računov, prek katerih so zaposleni v podjetju nadlegovali kritike HBO-jevih televizijskih serij.

Ameriški medij Rolling Stone je pred dnevi razkril, da naj bi direktor in predsednik televizijske hiše HBO Casey Bloys določenim zaposlenim naročil, naj prek lažnih računov na družbenem omrežju Twitter napadajo kritike televizijskih oddaj, ki so nastajale v HBO-jevi produkciji. Pri načrtu naj bi sodelovala še Kathleen McCaffrey, ena od vodij produkcije TV-serij pri HBO.

Vse skupaj se je začelo junija 2020, ko je Bloysa zmotila kritika nove nanizanke Perry Mason, ki jo je na Twitterju zapisala filmska kritičarka in novinarka medija Vulture TV Kathryn VanArendonk. Bloys in McCaffreyeva sta takrat začela kovati načrt, kako udariti nazaj s "skrivno vojsko na Twitterju".

VanArendonkova na koncu sicer ni bila deležna napadov prek družbenega omrežja, sta pa tarči lažnih računov na Twitterju med drugim postala glavni filmski kritik medija Rolling Stone Alan Sepinwall, ki je HBO-jevi seriji The Nevers prisodil zgolj povprečno oceno, in filmski kritik The New York Timesa James Poniewozik.

Fantomski uporabniki so po naročilu direktorja podjetja napadali tudi profile vidnejših medijev, ki poročajo o filmski in televizijski industriji, ki so bili kritični do HBO-jevih vsebin, na primer Deadline, in tudi naključne uporabnike, ki so se v komentarjih strinjali s kritikami, je še poročal Rolling Stone.

Kot prvi je tako imenovano "skrivno vojsko" že julija omenjal Sully Temori, nekdanji zaposleni pri HBO, ki je že v mesecu juliju televizijsko hišo tožil, ker naj bi ga odpustili brez razloga, a o tem do zdaj ni poročal nihče, še piše Rolling Stone. Temori je trdil, da je lažne uporabnike na Twitterju sam ustvarjal prav po navodilih Bloysa in McCaffreyeve.

Pri HBO so v sredo v sporočilu za javnost zapisali, da se bodo z največjo odločnostjo branili pred očitki Temorija, a hkrati niso zanikali poročanja medija Rolling Stone o tako imenovani "Twitter kleti", za katero je stal sam direktor podjetja.

Casey Bloys je nato v četrtek na tiskovni konferenci, na kateri je HBO razkril prihodnje projekte, presenetljivo priznal, da navedbe Temorija in medija Rolling Stone o nadlegovanju filmskih kritikov z lažnimi profili na Twitterju držijo.

Svoj načrt in pritiske na zaposlene v podjetju za izvajanje le-tega je Bloys označil za "zelo zelo neumno idejo", bila pa je posledica "neskončnega in zelo nezdravega visenja na Twitterju", trdi direktor HBO. Razkritje in priznanje je poskusil omiliti še s pojasnilom, da naj bi zadnjih letih osebnostno zelo napredoval in da zdaj, če ga zmoti kritika katere od HBO-jevih vsebin, kritikom prek zasebnih sporočil na družbenih omrežjih piše sam.