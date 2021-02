Pobuda, ki želi pri digitalnem plačevanju zmanjšati slovenski zaostanek za Evropo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pričakujemo, da bomo v Sloveniji dobili več tisoč novih malih in srednjih podjetij ter obrtnikov, ki bodo začeli uporabljati plačilne terminale in sprejemati plačilne kartice, so zagon projekta Osmica pospremili predstavniki družbe Mastercard, zadolženi za Slovenijo.

Slovenija zaostaja za Evropo, Ljubljana pa za preostalo Slovenijo

V projektu Osmica bodo spodbujali uvedbo plačilnih terminalov in tudi drugih rešitev, ki bodo pravnim osebam manjšega obsega omogočili poslovanje s plačilnimi karticami. Ti so namreč velikokrat kot razlog za vztrajanje pri izključno gotovinskem poslovanju navedli visoke zagonske in obratovalne stroške plačilnih terminalov (POS).

Ena od prijaznih rešitev je na primer sprejemanje plačilnih kartic prek programskih rešitev na pametnih telefonih. S tem bi Slovenija, ki ima 20,5 terminala POS na tisoč odraslih prebivalcev, lažje ujela evropsko povprečje, ki je skoraj za polovico višje. "Vsakdo je lahko trgovec, vsaka naprava je lahko POS-terminal," je napovedal vodja Mastercarda za Slovenijo in Madžarsko Endre Eölyüs.

Vodja družbe Mastercard za Slovenijo in Madžarsko Endre Eölyüs Foto: Mastercard

Ne le, da Slovenija zaostaja za Evropo, tudi v državi je veliko neravnovesje, kar zadeva kartična plačila. Dobra petina od 36 tisoč plačilnih terminalov po Sloveniji je v Ljubljani, kar slabe tri četrtine od 143 tisoč slovenskih malih in srednje velikih podjetij ter obrtnikov ne sprejema plačilnih kartic.

Podpore ne bodo samo za banke

Kaj pa tisti, ki pri gotovinskem poslovanju vztrajajo zaradi sive ekonomije? Velika večina podjetnikov vztraja pri poštenem poslovanju, so prepričani pri Obrtni zbornici Slovenije. "Številni obrtniki in podjetniki se ne zavedajo dovolj prednosti kartičnega poslovanja," je med drugim povedal njen predsednik Branko Meh.

Predsednik Obrtne zbornice Slovenije Branko Meh Foto: Obrtna zbornica Slovenije

Prijave v program Osmica in vprašanja za dodatna pojasnila o programu zbirajo do 5. marca prek elektronske pošte. Podpore sicer niso namenjene le bankam, temveč tudi podjetjem, ki razvijajo primerne tehnologije za razvoj digitalnega plačevanja v Sloveniji.

Prejemnike bodo objavili 2. aprila, tehnološke rešitve pa v Mastercardu obljubljajo že za letošnjo jesen.